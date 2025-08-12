You are Here
জুয়ার শিল্পের উপর করের জন্য বাজি বেশি | জুয়া

গর্ডন ব্রাউন শিশুদের দারিদ্র্য মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য জুয়া শিল্পের অতিরিক্ত লাভের উপর সুষ্ঠু ও লক্ষ্যযুক্ত করের আহ্বান জানানো ঠিক (জুয়া শিল্প অর্থ মুদ্রণের লাইসেন্স। এটি সঠিকভাবে ট্যাক্স করুন – এবং শিশু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই, 6 আগস্ট)। এই নীতিটি উন্নত জনস্বাস্থ্যের ফলাফলের পাশাপাশি টেকসই পাবলিক ফিনান্স সরবরাহ করার পাশাপাশি সরকারের ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি জুয়ার-সম্পর্কিত ক্ষতি হ্রাস এবং শিশু দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

এই £ 11.5bn খাতটি ভ্যাট ছাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হয় এবং মাত্র 21% কর প্রদান করে – এর চেয়ে অনেক নিচে 35% -57% হার পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোথাও। বিপরীতে, সিগারেট এবং অ্যালকোহলের মতো অন্যান্য ক্ষতিকারক পণ্যগুলি 80%পর্যন্ত কর আদায় করা হয়। একই সময়ে, জুয়ার ফলে এনএইচএস এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলির ব্যয় হয় এমন ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে ভাল £ 1bn এরও বেশি একটি বছর।

সরকারকে অবশ্যই নিবিড় তদবির এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির মিথ্যা দাবী বা জুয়ার শিল্প থেকে অবৈধ জুয়ার হুমকির দ্বারা দমন করা উচিত নয়, যা অবশ্যই এই প্রস্তাবগুলিকে প্রতিহত করবে।

পরিবর্তে, শিশু দারিদ্র্য পর্যালোচনার আগে, সরকারকে সামাজিক কল্যাণের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য একটি সামাজিক ক্ষতির উপর ট্যাক্স দেওয়ার জন্য পরবর্তী বাজেটে সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে।
অ্যালেক্স বলিংগার এমপি
শ্রম, হেলসোয়েন
ডাঃ বেকি কুপার এমপি
শ্রম, ওয়েস্ট ওয়ারথিং

গর্ডন ব্রাউন এর সরকার তামাকের সাথে যেমন করেছিল, তেমন জুয়ার সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন নিষেধাজ্ঞার দিকে অগ্রসর হওয়া নিয়ে কর বাড়ানো গ্লোভে হাত বাড়ানো উচিত। নতুন গ্রাহকের উত্সাহগুলি অশ্লীল। আপনি নতুন গ্রাহকদের একটি বিনামূল্যে প্যাকেট সিগারেটের অফার দিয়ে পালিয়ে যাবেন না এবং জুয়া সংস্থাগুলিও একই রকম নগদ অফার দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে না।

অবশ্যই, জুয়ার শিল্পটি প্রতিরোধ করবে, যেমনটি এর আগে তামাকের মতো হয়েছিল, তবে আকাশ আমাদের মাথায় পড়েনি এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপনদাতারা ফাঁকগুলি পূরণ করতে দেখা গেছে, যেমন তারা সর্বদা থাকবে।
উইলিয়াম বার্ট্রাম
হ্যাম্পটন, লন্ডন

গর্ডন ব্রাউন এর নিবন্ধটি ঘোড়া রেসিংয়ের কোনও উল্লেখ করে না, যা অনলাইন স্লটে জুয়া খেলার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ এবং যদি তার ধারণাগুলি প্রয়োগ করা হয়, তবে আপনার নিজের সংবাদদাতা গ্রেগ উড বছরের পর বছর ধরে সুস্পষ্টভাবে তর্ক করেছেন বলে হ্রাসকারী রিটার্নের একটি টার্মিনাল মৃত্যুর সর্পিল প্রবেশ করবে। সর্বদাই ট্যাক্স ক্যাসিনো এবং স্লট, তবে দয়া করে এই দেশটি কেবল মঞ্চে নয়, প্রতিযোগিতায়ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয় এমন একটি খেলা বাদ দিন।

আমি আরও মনে করি যে ব্রাউন ব্লেয়ার সরকারের চ্যান্সেলর ছিলেন যা জুয়া শিল্পকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, যার ফলে আমাদের সমুদ্র উপকূলীয় রিসর্ট এবং নগর কেন্দ্রগুলি এখন ক্যাসিনো এবং আমাদের উচ্চ রাস্তাগুলি যে অনেকগুলি স্লট মেশিন তোরণ রয়েছে তা নিশ্চিত করে – প্রতিটি স্তরে পুরোপুরি আফসোসযোগ্য বিকাশ।

ব্রাউন এর প্রস্তাবগুলির অনিচ্ছাকৃত পরিণতি হবে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে খুব কম কাজ করবে।
টিম হ্যারিসন
লন্ডন

দুর্ভাগ্যজনক যে গর্ডন ব্রাউন উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন যে স্কটল্যান্ডই যুক্তরাজ্যের একমাত্র জায়গা যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিশু দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। এটি মূলত স্কটিশ শিশুদের প্রতি সপ্তাহে 27.15 ডলারের জন্য যোগ্য পরিবারগুলিতে প্রদানের কারণে।

এটি দ্বি-শিশু বেনিফিট ক্যাপের প্রভাব পুরোপুরি প্রশমিত করে না, তবে সীমাবদ্ধ বাজেটযুক্ত ছোট দেশগুলি কী অর্জন করতে পারে তার একটি ভাল উদাহরণ। স্কটল্যান্ডের কাছ থেকে শিখতে ব্যর্থ হওয়া এবং শিশু দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে আরও দ্রুত কাজ করার জন্য ইউকে সরকারকে লজ্জা দেওয়া উচিত।
শেলাগ ইয়ং
এডিনবার্গ

আপনি আজ গার্ডিয়ান ভাষায় যে কিছু পড়েছেন সে সম্পর্কে মতামত আছে? দয়া করে ইমেল আমাদের আপনার চিঠি এবং এটি আমাদের প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে চিঠিগুলি বিভাগ।

