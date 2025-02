জুরাসিক ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি নতুন যুগে আপনাকে স্বাগতম

https://www.youtube.com/watch?v=jan5cfws9ic

“জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডোমিনিয়ন” সর্বশেষ “জুরাসিক” ট্রিলজিকে সমাপ্তিতে নিয়ে আসার পরে মাত্র আড়াই বছর হয়ে গেছে, তবে ডাইনোসর এবং মানুষের সহ-অস্তিত্বের চেষ্টা করা মানুষের পূর্ণ নতুন যুগের জন্য ইতিমধ্যে সময় এসেছে। ইউনিভার্সাল পিকচারস এখন এই গ্রীষ্মের “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ” এর প্রথম ট্রেলারটি প্রকাশ করেছে। শিরোনামটি বোঝায়, এটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি নতুন সূচনা হিসাবে দেখা হয়, নতুন মানব চরিত্র এবং একটি নতুন পরিচালক – এবং হ্যাঁ, নতুন ডাইনোসর দিয়ে সম্পূর্ণ। আপনি উপরে নিজের জন্য ট্রেলারটি দেখতে পারেন।

The director in question is Gareth Edwards of “Godzilla” and “Rogue One” fame, who seems perfect for the “Jurassic” franchise. Noticeably absent are any familiar faces, including Chris Pratt’s Owen Grady or Sam Neill’s Alan Grant. Instead, Universal has lined up a new, all-star cast led by Scarlett Johansson (“Black Widow”) as Zora Bennett. যদিও এখানে টেবিলে প্রচুর নতুন স্টাফ রয়েছে, এই সিক্যুয়ালটি অন্যান্য “জুরাসিক” ফিল্মগুলির মতো একই টাইমলাইনে স্থান পেয়েছে এবং এটি কোনও সম্পূর্ণ অন রিবুট নয়।

পরিবর্তে, “পুনর্জন্ম” পঙ্গপাল-ভরা ধাঁধা বিশৃঙ্খলার পাঁচ বছর পরে উঠেছে যা “ডোমিনিয়ন” ছিল। এখানে “টুইস্ট” হ’ল গ্রহের বাস্তুশাস্ত্রটি ডাইনোসরদের কাছে অনিবার্য প্রমাণিত হয়েছে, তাই তাদের দিনগুলি প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। বেঁচে থাকা প্রাণীগুলি এখন 65৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর সারির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ জলবায়ুগুলির সাথে বিচ্ছিন্ন পরিবেশে বাস করে এবং চারপাশে তিনটি বৃহত্তম ডাইনো এমন একটি ড্রাগের চাবিকাঠি রাখে যা মানবজাতির জন্য জীবন রক্ষাকারী সুবিধা পেতে পারে। এখানেই জোরা এবং তার দলটি আসে।