জুরি-মুক্ত ট্রায়ালগুলি ‘পতন’ থেকে আদালতকে বাঁচানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে

তবে সমস্ত আইনজীবী প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলির সাথে একমত নন।

এবং জবাবে, ফৌজদারী বার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মেরি প্রাইম কেসি বলেছিলেন: “যে কোনও মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ক্রাউন কোর্টে মামলা ও রক্ষার জন্য যে অপরাধী ব্যারিস্টারদের বিরুদ্ধে মামলা করা এবং রক্ষা করা উচিত যে এটিই এগিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায়।

“যেহেতু এটি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এ জাতীয় উগ্র পরিবর্তন আমরা আমাদের সদস্যরা যা বলে তা শুনব। হজম করার মতো অনেক কিছুই আছে।”

এমকে আইনের সলিসিটার অ্যাডভোকেট মণিশা নাইটস বলেছেন: “আমাদের জুরি সিস্টেমটি আমাদের বিচার ব্যবস্থার কাছে কেন্দ্রীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

“জুরিগুলির সাথে বৈচিত্র্য আসে যেখানে বিচার বিভাগের এখনও খুব বেশি অভাব রয়েছে। কারও সহকর্মীদের দ্বারা চেষ্টা করার অধিকারটি কোনওভাবেই অপসারণ করা উচিত নয় বা কোনওভাবে, আকার বা আকারে মিশ্রিত করা উচিত নয়।”

তবে ম্যাজিস্ট্রেটস অ্যাসোসিয়েশন পর্যালোচনাটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে যে এটি হাজার হাজারের জন্য ন্যায়বিচারকে গতি বাড়িয়ে তুলবে।

“Magistrates are ready and willing to support these and other initiatives aimed at reducing the pressure on Crown Courts,” said Mark Beattie, national chair of the Magistrates’ Association.

“আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেভসনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি। প্রতিদিন যে তারা জায়গা করে নিই না, এমন এক দিন যখন ক্ষতিগ্রস্থ, সাক্ষী এবং আসামীদের ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।”

মেটের পুলিশ কমিশনার স্যার মার্ক রোলি বলেছিলেন: “স্যার ব্রায়ান যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছেন, এই দেশে ফৌজদারি বিচার” মোট সিস্টেমের ধসের “ঝুঁকি চালায় যদি না আমরা বছরের পর বছর অবহেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

“এটা ঠিক হতে পারে না যে লন্ডনে তালিকাভুক্ত ১০০ টিরও বেশি ট্রায়াল ২০২৯ সালের জন্য। এটি ক্ষতিগ্রস্থ এবং সমস্ত পক্ষের পক্ষে যারা প্রায়শই আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা থেকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সঠিকভাবে কার্যকরী আদালত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তাদের পক্ষে এটি অসহনীয়।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি এই প্রতিবেদনটি স্বাগত জানাই এবং এখন একটি প্রয়োজনীয়তা নয়, প্রয়োজনীয়তা, যে সাহসী সংস্কারগুলি সরবরাহ করতে সরকার জুড়ে অংশীদারদের সাথে কাজ করার প্রত্যাশায় রয়েছি।”