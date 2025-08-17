You are Here
News

জুলস-অ্যান্টনি ভিলসেইন্ট 1-1 ড্রতে দেরী ইকুয়ালাইজারকে স্কোর করেছিলেন

কানাডার জুলস-অ্যান্টনি ভিলসেইন্ট তার টরন্টো এফসি অভিষেকের ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

মন্ট্রিয়ালের স্থানীয় স্থানীয় শনিবার কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে বিএমও মাঠে পিচে পা রাখার কয়েক মুহুর্তের পরে 1-1 গোলে ড্র করে দেরী ইকুয়ালাইজারটি সুরক্ষিত করেছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

ভিলসেইন্ট, 99 নম্বরে পরিহিত, জালের ডান দিকের দিকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল, সহকর্মী টিএফসি নবাগত জর্ডজে মিহাইলোভিচের কাছ থেকে দীর্ঘ ক্রস গ্রহণ করেছে এবং 77 তম মিনিটে স্কোরকে সমতল করার জন্য – বিকল্প হিসাবে প্রবেশের মাত্র দুই মিনিট পরে এটি জালের মাঝখানে স্টাফ করেছে।

কলম্বাসের মিডফিল্ডার ড্যানিয়েল গাজড্যাগ ক্রুদের নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করতে উপস্থিত হওয়ার পরে টিএফসি একটি ভয় পেয়েছিল, তবে একটি পর্যালোচনা শেষে গোলটি অফসাইডে রায় দেওয়া হয়েছিল।

বক্সে ক্যাপ্টেন স্টিভেন মোরিরার কাছ থেকে পাসের পরে টিএফসির সিগুর্ড রোস্টকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পরে অষ্টম মিনিটে কলম্বাসের ডিয়েগো রসি স্কোরিংটি খোলেন। রসি কোনও ভুল করেননি, টিএফসি গোলরক্ষক শান জনসনের প্রসারিত অস্ত্রের নীচে বলটি জমা দিয়েছিলেন, মৌসুমের দলের শীর্ষস্থানীয় ১৪ তম গোলের জন্য।

নিবন্ধ সামগ্রী

জনসন মেজর লীগ সকার ড্রকে সংরক্ষণের জন্য একজোড়া ক্লাচ স্টপেজ-টাইম সেভ করেছিলেন, যা দ্বিতীয় সোজা খেলা চিহ্নিত করেছিল যেখানে টিএফসি শীর্ষ প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দেরিতে টাই অর্জন করেছিল। কানাডিয়ান দলও এক সপ্তাহ আগে লীগ-শীর্ষস্থানীয় ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের সাথে লড়াই করেছিল।

মিডফিল্ডার ম্যাটি লংস্টাফের জন্য একটি চুক্তিতে বুধবার তার শহরতলির ক্লাব থেকে অধিগ্রহণ করা ভিলসেইন্টকে ধন্যবাদ, টিএফসি (৫-৮-১৩) তার স্লিম প্লে অফের আশা দেরী পয়েন্টের সাথে জীবিত বজায় রেখেছে।

এদিকে, কলম্বাস (১৩-৯-৫) ইস্টার্ন সম্মেলনে দ্বিতীয় স্থানে ন্যাশভিল এবং সিনসিনাটি, যারা উভয়ই অলস ছিলেন, লিপফ্রোগের সুযোগটি হাতছাড়া করেছিলেন।

টরন্টোর বাসিন্দা কলম্বাসের জেসেন রাসেল-রো ক্রুদের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে খেলায় প্রবেশ করেছিলেন।

ম্যাচটি টরন্টোর প্রথম হোম গেমটি 12 জুলাইয়ের পর থেকে চিহ্নিত করেছে যখন এটি আটলান্টাকে 1-1 ড্রতে হোস্ট করেছিল।

টরন্টোর নেক্সট আউটিং আগামী রবিবার আটলান্টার বিপক্ষে রাস্তায় আসে, যা পূর্বে 12 তম টিএফসির সাথে আবদ্ধ দিনে প্রবেশ করেছিল।

এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts