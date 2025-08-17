জুলাইয়ে, পতন এবং স্থবিরতার পরে ভিড়ফান্ডিং বাজার প্রবৃদ্ধিতে ফিরে আসে

জুলাইয়ে, পড়ার পরে ভিড়ফান্ডিং বাজার এবং স্থবিরতা প্রবৃদ্ধিতে ফিরে আসে। মাসে, ভিড়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিমাণের পরিমাণ ছিল ২.৩২ বিলিয়ন রুবেল, যা এক মাসেরও বেশি আগে প্রায় এক তৃতীয়াংশ। মূল হার হ্রাস করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রিয়াগুলি ঝুঁকির লাভজনকতা হ্রাস করে -মুক্ত সহজ সরঞ্জামগুলি যেমন আমানত এবং আরও লাভজনক বিকল্প বিকল্পগুলিতে বিনিয়োগকারীদের সুদ ফিরিয়ে দেয়।
ক্রাউডফান্ডিং অ্যাসোসিয়েশন জুলাইয়ে ভিড়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের debt ণ বাধ্যবাধকতায় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকারীদের পরিমাণের ডেটা জমা দেয়। এক মাসে, এই জাতীয় বিনিয়োগের মোট পোর্টফোলিওর পরিমাণ ছিল ২.৩২ বিলিয়ন রুবেল, যা আগের মাসের তুলনায় ২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে জুলাইয়ের ফলাফলটি আসলে গত বছরের একই সময়ের স্তরে ফিরে এসেছিল। ক্রাউডফান্ডিংয়ে জারির পরিমাণ এই বছরের মে মাসে স্থানীয় ন্যূনতম পৌঁছেছে – 1.75 বিলিয়ন রুবেল। জুনে, বাজারটি প্রতীকী প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে, এক মাসে মাত্র 66.7 মিলিয়ন রুবেল যুক্ত করেছে।
বিশেষ ইন্টারনেট সাইট (বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম) ব্যবহার করে ব্যবসায়ের জন্য তহবিল আকর্ষণ করার একটি উপায় ক্রাউডফান্ডিং। তহবিল বিনিয়োগকারীরা – ব্যক্তি বা আইনী সত্তা দ্বারা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রেজিস্ট্রি 101 বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম অপারেটর নিবন্ধিত।
জুলাই এই বছরের মার্চ মাসের পর প্রথম মাসে পরিণত হয়েছিল, যখন ভিড়ফান্ডিং বাজারটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখিয়েছিল। রোমান খোরোশেভ রোমান খোরোশেভ বলেছেন, “আমরা জুনের তুলনায় জুলাইয়ে জুলাইয়ে 20% জারি করা সত্যিই রেকর্ড করেছি।” “মূল কারণগুলি হ’ল ব্যবসায়ের উচ্চ বেটের সাথে অভিযোজন, নতুন মানের orrow ণগ্রহীতাদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে জেটলেন্ড বিনিয়োগের পর্বের সূচনা হ’ল মূল কারণ।
জেনাডি ফোফানভের বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম, জেনাডি ফোফানভের বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম বলেছেন, “মূল হার হ্রাস করার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তটি বিনিয়োগকারীদের বিকল্প সরঞ্জামগুলিতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিছুটা অনুঘটক হয়ে উঠেছে। সেন্ট্রাল ব্যাংকের মতে, মে মাসের শেষের পর থেকে, ব্যাংকগুলির শীর্ষ -10 আমানতের সর্বাধিক হারের গড় গাণিতিক 19.38% থেকে কমে 15.9% (আগস্টের প্রথম দশক) এ নেমে এসেছেন। এই মুহুর্তে, জেটলেন্ড প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগকারীদের ল্যান্ডমার্ক – প্রতি বছর প্রায় 25%, প্রত্যাশিত ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করে মিঃ খোরোশেভের ডেটা দ্বারা দেওয়া হয়েছে।
101 অপারেটর
বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাংক অফ রাশিয়ার রেজিস্টারে নিবন্ধিত রয়েছে, 16 আগস্ট, 2025 -এ তথ্য অনুসারে
ক্রাউডফান্ডিংয়ের অ্যাসোসিয়েশন নোট করে যে জুলাইয়ের মূল গ্রোথ ড্রাইভাররা আইজেডএইচএস, রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদন এবং ই-কমার্সের বিকাশকারী হিসাবে এই জাতীয় খাত ছিল। “আইজেডএইচএসের ক্ষেত্রে বিকাশ সত্যই একটি বিশেষ সময়কালের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং এই বছরের ভবিষ্যতে, লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলি প্রদর্শন করে, আইজেডএইচএসের প্রধান চালক সম্ভবত প্রথম এবং দ্বিতীয় সন্তানের জরায়ুর পরবর্তী সূচক, যা বিশেষত অঞ্চলগুলির পরিবারের জন্য প্রাসঙ্গিক,” জেনাডি ফোফানভ সূচক। “রাষ্ট্রীয় চুক্তির সম্মতি tradition তিহ্যগতভাবে চাহিদা জনতার চাহিদা চাহিদার জন্য চাহিদার চাহিদার একটি স্থিতিশীল উত্স।
বাজারের অংশগ্রহণকারী এবং বিশেষজ্ঞরা কমপক্ষে অদূর ভবিষ্যতের জন্য পূর্বাভাসে সতর্ক। রোমান খোরোশেভ নোটস “প্ল্যাটফর্মের loan ণ পোর্টফোলিও স্থবির হয়ে গেছে এবং এমনকি বছরের পুরোার্ধকে সংকুচিত করেছে। এখন তিনি বৃদ্ধির পর্যায়ে যান,” রোমান খোরোশেভ নোটস। ” মূল প্রবৃদ্ধির কারণগুলি মূল হার হ্রাস করতে হবে, সামরিক দ্বন্দ্বের সমাধানের সম্ভাবনা, পাশাপাশি নতুন উচ্চ -মানের orrow ণগ্রহীতাদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও অব্যাহত থাকতে পারে, তবে গতি খুব বেশি হবে না, সেখানে অবকাশের সময়কালের প্রভাব রয়েছে। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রিয়াগুলি নির্ধারণ করবে যে হারটি হ্রাস অব্যাহত রয়েছে কিনা, বিনিয়োগকারীরা আরও সক্রিয়ভাবে বিকল্প সরঞ্জামগুলিতে চলে যাবে। বছরের শেষের দিকে, কেউ একটি মধ্যপন্থী পোর্টফোলিও প্রবৃদ্ধি আশা করতে পারে, ভেটা বিশেষজ্ঞ গ্রুপ ইলিয়া ঝানস্কি সম্মত হন। “২০২৪ সালের ফলাফল অনুসারে, বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৪ বিলিয়ন রুবেলেরও বেশি, যেখানে চতুর্থ প্রান্তিকে প্রতি মাত্র ১ billion বিলিয়ন ছিল, বাজারটি সক্রিয় করার সময়, আপনি পরিমাণ এবং উচ্চতর দেখতে পাবেন,” বিশেষজ্ঞ উপসংহারে বলেছিলেন।