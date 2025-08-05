জুলাইয়ে বাজেটের তেল ও গ্যাসের আয় বছরের সাত মাসে বার্ষিক তুলনায় 27% হ্রাস পেয়েছে – 18.5%। প্রাপ্তিগুলির হ্রাসের কারণগুলি একই – একটি শক্তিশালী রুবেলের পটভূমির বিপরীতে কম তেলের দাম। তদুপরি, যদি ইউরালগুলির আনুমানিক ব্যয় ধীরে ধীরে দুই বছরেরও বেশি মেয়ের সাথে বাড়তে থাকে তবে এক মাস থেকে জাতীয় মুদ্রা কোর্সটি তেল রফতানিকারীদের দ্বারা ক্রমশ বিরক্ত হয়। পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য, সবচেয়ে খারাপ এবং আরও ভাল উভয়ই, রাশিয়ান তেলের মূল ক্রেতাদের জন্য শুল্কের সম্ভাব্য বৃদ্ধি সহ ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা প্রবর্তিত ষড়যন্ত্রটি দ্রুত সমাধান করতে পারে – যদি এটি রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে সরবরাহের পরিমাণ এবং দামকে প্রভাবিত করে।
জুলাইয়ে তেল ও গ্যাস উত্পাদন ও বিক্রয় থেকে ফেডারেল বাজেটের করের রাজস্বের পরিমাণ ছিল 787.3 বিলিয়ন রুবেল। (2024 সালের জুলাইয়ের মধ্যে বিয়োগ 27%)। একই গত বছরের সময়কালের জন্য 2025 (5.52 ট্রিলিয়ন রুবেল সংগ্রহ করা হয়েছিল) এর সাত মাসের ফলাফলের হ্রাস 18.5%ছিল।
তদুপরি, এই বছরের জুনের বিষয়ে, জুলাইয়ের রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে – 59%দ্বারা। তবে এই বৃদ্ধি একচেটিয়াভাবে একটি ক্যালেন্ডার ফ্যাক্টর দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে: বাজেট অতিরিক্ত আয়কর – ইউইউডি -র প্রাপ্তিগুলি পুনরায় পূরণ করেছে, যা তেল শ্রমিকরা বছরে মাত্র চারবার প্রদান করে। এই করের পরিমাণ ছিল 302.2 বিলিয়ন রুবেল, যা জুনের তুলনায় সমস্ত তেল ও গ্যাসের রাজস্বের জুলাই বৃদ্ধির চেয়ে বেশি (292.5 বিলিয়ন রুবেল)।
কম তেল এবং গ্যাসের রাজস্বের মূল কারণ হ’ল শক্তিশালী রুবেলের পটভূমির বিপরীতে বিশ্ব তেলের দাম হ্রাস।
করের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ইউরালগুলির ব্যারেলের ডলারের মূল্য, অর্থনীতি মন্ত্রকের তথ্য থেকে, জুনে, এক বছর আগে $ 69.6 এর বিপরীতে $ 59.8 এর পরিমাণ ছিল (এটি প্রায় জুন, কারণ সংস্থাগুলি তেলের দামের ভিত্তিতে এবং আগের মাসে রুবেল বিনিময় হারের ভিত্তিতে কর গণনা করেছিল)। এটি অবশ্য আগের মে মানের চেয়ে বেশি, যখন ইউরালগুলির আনুমানিক মূল্য দুটি বছরের ন্যূনতম (ব্যারেল প্রতি $ 52.1) এর বেশি ছিল। ৫ ই আগস্ট, বিভাগটি ইউরালের গড় জুলাইয়ের দামের কথা জানিয়েছে এবং এটি কিছুটা ভাল দেখায় – ব্যারেল প্রতি .4 60.4।
তবে, তেলের দাম ছাড়াও জাতীয় মুদ্রার শক্তিশালীকরণও প্রভাবিত হয়: একটি ব্যারেলের রুবেল মূল্য এবং সংস্থাগুলি প্রদত্ত কর কম হয়ে যায়। এবং এখানে তেল রফতানিকারীদের জন্য পরিস্থিতি কেবল আরও খারাপ হচ্ছে।
- সেন্ট্রাল ব্যাংকের মতে, ২০২৫ সালের জুনে গড় বছরটি ছিল .7 78.7 রুবেল ./ $ ৮০.৫ রুবেল/ $ পরে মে মাসে।
- এক বছর আগে, 2024 সালের জুনে, সূচকটি 88 রুবেল/$ স্তরে ছিল।
মনে রাখবেন যে জুনে গৃহীত সংশোধনীগুলিতে বর্তমান ফেডারেল বাজেটের আইনে ইতিমধ্যে তেল ও গ্যাসের রাজস্বের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালে প্রত্যাশিত করের আয় 10.9 ট্রিলিয়ন থেকে 8.3 ট্রিলিয়ন রুবেল থেকে হ্রাস পেয়ে, অর্থাৎ ২.6 ট্রিলিয়ন রুবেল দ্বারা বা প্রায় এক চতুর্থাংশের মধ্যে রয়েছে। রাশিয়ান তেলের ব্যয় ব্যারেল প্রতি $ 69.7 থেকে $ 56 এ সামঞ্জস্য করা হয় এবং রুবেল এক্সচেঞ্জের হারটি 96.5 রুবেল থেকে ছিল। $ থেকে 94.3 রুবেল।
শরত্কালে, আরও একটি বাজেটের সমন্বয় ধরে নেওয়া হয়। বিভিন্ন উপায়ে, এটি রাশিয়ান তেলের ক্রেতাদের জন্য বর্ধিত শুল্ক প্রবর্তনের বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির উপর নির্ভর করবে (প্রথমত – ভারত এবং চীন) প্রয়োগ করা হবে (যদি সেখানে থাকে), আরও স্পষ্টভাবে, কীভাবে বিধিনিষেধগুলি রফতানির পরিমাণ এবং রাশিয়ান সরবরাহের দামকে প্রভাবিত করবে।
রাজস্বের প্রকৃত হ্রাসের পটভূমির বিপরীতে, আগস্টে অর্থ মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত তেল ও গ্যাসের আয় গঠনের আশা করে না।
সুতরাং, গতকাল, 5 আগস্ট, তিনি বাজেটের বিধি অনুসারে মুদ্রা বিক্রয় ধারাবাহিকতা ঘোষণা করেছিলেন। বিভাগের মতে, .2.২ বিলিয়ন রুবেল August আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ৪ থেকে সেপ্টেম্বর ৪ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ জাতীয় অভিযানে প্রেরণ করা হবে (প্রতিদিন ০.৩ বিলিয়ন রুবেল)। আগের মাসে, বিক্রয় পরিমাণ বেশি ছিল – 0.8 বিলিয়ন রুবেল। প্রতিদিন। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ইউয়ানের এই সামান্য আগস্ট বিক্রয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পরিপূরক করবে। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে নিয়ন্ত্রক এফএনবি থেকে 8.94 বিলিয়ন রুবেলের পরিমাণে মিররিং অপারেশনের জন্য একটি মুদ্রা বিক্রি করে। প্রতিদিন। অর্থ মন্ত্রক কর্তৃক বরাদ্দকৃত 0.3 বিলিয়ন রুবেলকে বিবেচনায় নিয়ে। মোট বিক্রয় (কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য আর্থিক বিভাগের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে) এর পরিমাণ 9.24 বিলিয়ন রুবেল হবে। প্রতিদিন।