জাপানের ন্যাশনাল ট্যুরিজম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জেএনটিও) এর পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে জাপান সফরকারী আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা ৩.৪3737 মিলিয়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এটি রেকর্ড উচ্চ। তবে, পূর্ববর্তী বছরগুলির সাথে তুলনা করে, এই বছরের জুলাইয়ের বৃদ্ধি সবচেয়ে ছোট ছিল, প্রায় 176,000 হংকংয়ের মানুষ জাপান সফর করেছে, 2024 সালের জুলাই থেকে 36.9% হ্রাস পেয়েছে। এটি বৃহত্তম হ্রাসের অঞ্চল। এটি “নাও শু ক্ষমা ভবিষ্যদ্বাণী” এর সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। জাপানি কার্টুনিস্ট নাগরজুনা ১৯৯৯ সালে “দ্য ফিউচার আই আই দেখি” প্রকাশ করেছিলেন যে “আসল বিপর্যয় 2025 সালের জুলাইয়ে আসবে”। ভবিষ্যদ্বাণীটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে কিছু লোক তাদের দিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করে দেয় এবং অনেকে হংকংয়ে
জুলাইয়ে ভূমিকম্প ভ্রমণ বাতিল সম্পর্কে নাগরজুনার বোঝাপড়া প্রভাব -ওয়ারী হংকংয়ের যাত্রীরা ৩ %% ডুবে গেছে
