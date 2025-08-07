You are Here
জুলাই মাসে এলএতে বরফের গ্রেপ্তারগুলি, নতুন ডেটা শো

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বুধবার প্রকাশিত নতুন পরিসংখ্যান অনুসারে, ট্রাম্প প্রশাসন তার আক্রমণাত্মক গণ -নির্বাসন অভিযান চালানোর দু’মাস পরে লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চল জুড়ে অনিবন্ধিত অভিবাসীদের গ্রেপ্তারগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ৮ ই জুলাই টাইমসকে বলেছিল যে ফেডারেল এজেন্টরা June জুন থেকে এলএ -এর আশেপাশে সাতটি কাউন্টিতে 2,792 অনাবন্ধিত অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করেছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বুধবার এই সংখ্যাটি আপডেট করেছে, ইঙ্গিত দেয় যে গত মাসে এই অঞ্চলে 1,400 এরও কম অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন দ্য টাইমসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, “June জুন, ২০২৫ সাল থেকে আইসিই এবং সিবিপি লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলে মোট ৪,১63৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।”

যদিও ৮ জুলাই থেকে এলএ অঞ্চল জুড়ে ১,৩71১ জন গ্রেপ্তার জুনের আগের সাম্প্রতিক মাসের তুলনায় এখনও অনেক বেশি চিত্র, এটি আগের মাসের মধ্যে ২,79৯২ জনকে গ্রেপ্তারের থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ড্রপ উপস্থাপন করে।

নতুন পরিসংখ্যানগুলি নিশ্চিত করে যে অনেক অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা কী সন্দেহ করেছেন: এলএতে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন এজেন্ডা হ্রাস পেয়েছে যেহেতু ফেডারেল আদালত ফেডারেল এজেন্টদের অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে বলে বিশ্বাস করার সম্ভাব্য কারণ ছাড়াই মানুষকে গ্রেপ্তার করতে বাধা দিয়েছে।

ম্যাকলফ্লিন বুধবার বলেছিলেন যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমের এজেন্ডা একই রকম ছিল।

ম্যাকলফ্লিন বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, “সেক্রেটারি নোয়েম সন্ত্রাসী, গ্যাং সদস্য, খুনি, পেডোফিলস এবং যৌন শিকারীদের সহ অপরাধী অবৈধ এলিয়েনদের গ্রেপ্তারের জন্য আইসিই এবং সিবিপি প্রকাশ করেছেন।” “আমরা আইন প্রয়োগ করতে এবং সবচেয়ে খারাপের সবচেয়ে খারাপটি সরিয়ে দেব।”

ট্রাম্প প্রশাসনের আধিকারিকরা দীর্ঘদিন ধরে বজায় রেখেছেন যে তারা অপরাধীদের দিকে মনোনিবেশ করছেন। তবে হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার তার কয়েক দিন পরে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তার কাছে ছিলেন সেট একদিন দেশজুড়ে 3,000 অনিবন্ধিত অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করার একটি নতুন লক্ষ্য, ফেডারেল এজেন্টরা রাস্তায় এবং তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে লোক ছিনিয়ে নিতে এলএ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

হোয়াইট হাউসের শীর্ষ সীমান্ত নীতি উপদেষ্টা টম হোমান পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ফেডারেল কর্মকর্তারা লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো “অভয়ারণ্য” এখতিয়ারগুলি পেতে রাস্তায় এবং কর্মক্ষেত্রে অভিযান চালানোর কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেই বার পৌরসভার সংস্থান এবং কর্মীদের অভিবাসন প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হতে।

হোমান বলেছিলেন, “যদি আমরা তাদের কারাগারে গ্রেপ্তার করতে না পারি তবে আমরা সম্প্রদায়ের কাছে যাব,” সিবিএস নিউজ

কিন্তু স্থানীয় বিক্ষোভকারীরা প্রতিরোধের জন্য সমাবেশ করার পরে এবং ট্রাম্প ন্যাশনাল গার্ড এবং মার্কিন মেরিনকে শহরে মোতায়েন করার পরে, এলএ জুড়ে নির্বাসন বাড়ানোর প্রশাসনের ক্ষমতা ফেডারেল আদালতে এক ধাক্কা মোকাবেলা করা হয়েছিল।

১১ ই জুলাই, মার্কিন জেলা জজ ম্যাম ইউস-মেনসাহ ফ্রিম্পং, রাষ্ট্রপতি বিডেনের একজন অ্যাপয়েন্টি, একটি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি এটি দক্ষিণ এবং মধ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেডারেল এজেন্টদের তাদের জাতি, ভাষা, পেশা বা অবস্থানের উপর ভিত্তি করে লোকদের লক্ষ্যবস্তু করা থেকে বিরত রাখে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ ছাড়াই যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে রয়েছে।

যে সিদ্ধান্ত ছিল বহিষ্কার গত শুক্রবার 9 ম মার্কিন সার্কিট কোর্ট অফ আপিল দ্বারা। এটি সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে।

প্যানেল লিখেছিল, “যদি আসামীরা পরামর্শ দেয় যে তারা যদি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অভাবের অভাবের স্টপ পরিচালনা করে না,” প্যানেল লিখেছিল, “তারা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের দ্বারা সমর্থিত স্টপগুলির একটি উপসেট প্রতিরোধের লক্ষ্যে কোনও আদেশ নিষেধাজ্ঞার দ্বারা অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বলে দাবি করতে পারে না।”

জুলাইয়ের সংখ্যাগুলি কৌশলগুলিতে স্থায়ী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় কিনা তা জানা শক্ত।

মঙ্গলবার, বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্ট ওয়েস্টলেকের হোম ডিপোতে একটি অভিযান চালিয়েছিল, 16 জনকে গ্রেপ্তার করে।

“যারা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ইমিগ্রেশন প্রয়োগের বিষয়টি থামিয়ে দিয়েছিল তাদের জন্য আবার চিন্তা করুন,” আমাদের অভিনয় করে। এই অভিযানের পরপরই বিল প্রবন্ধটি এক্সে পোস্ট করেছেন। “ফেডারেল আইন প্রয়োগের বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষে নয় এবং ফেডারেল সরকারের নাগালের থেকে কোনও অভয়ারণ্য নেই।”

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস বলেছেন যে তার অফিস বিষয়টি খতিয়ে দেখছে তবে যোগ করেছে: “ভিডিও থেকে এবং স্টিল থেকে, এটি দেখতে ঠিক একই জিনিসটির মতো দেখাচ্ছে যা আমরা আগে দেখছিলাম।”

