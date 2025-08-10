You are Here
জুলাই 12 এ চের্নিভতসির কাছে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত – হাসপাতালে এক মহিলা মারা গিয়েছিলেন, তিনি রাশিয়ান ফেডারেশন / এনভি -র আক্রমণে পঞ্চম শিকার হয়েছেন

চেরনভতসির অনেক -বিভাগীয় হাউস, 12 জুলাই শহরে রাশিয়ান হামলার ফলাফলের জন্য আফসোস করেছেন (ছবি: ফেসবুকের মাধ্যমে চেরনিভস্টি ওব্লাস্টে ইউক্রেনের এসইএসের প্রধান অধিদপ্তর)

এই সম্পর্কে রিপোর্ট চের্নিভতসি ওভা রুসলান নাগেরানুকের প্রধান।

তিনি বলেছিলেন যে মৃত ব্যক্তি ভাসিলিনের কাছ থেকে 71১ বছর বয়সী ইয়ারোস্লাভ ক্লিভিচ -ভ্যাসিলি ক্লিভিচের স্ত্রী, যিনি তার সাথে ভুগছিলেন এবং ১ July জুলাই হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন।

25 জুলাই, 44 বছর বয়সী ইলোনা কাপলেটনিটস্কায়ার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যা 12 জুলাই রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র ধর্মঘটের সময় ভোগ করেছিল এবং তখন থেকে কোমায় রয়েছে।

12 জুলাই, আগ্রাসী দেশের সৈন্যদের চারটি খনি এবং একটি রকেট দিয়ে চের্নিভতসি আক্রমণ করেছিল। আঘাতের ফলস্বরূপ, বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবন, দোকান, প্রশাসনিক ভবন এবং গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

ইউক্রেনের রাজ্য জরুরী মন্ত্রনালয় হামলার পরিণতির ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ করেছে।

