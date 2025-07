জুলাই 7 – 13 2025 – ইউক্রিনা

ইউক্রেনে, আসন্ন দিনগুলিতে ক্রমান্বয়ে জ্বর আশা করা যায় / © পিক্সাবায়

সপ্তাহের সময় – জুলাই 7 থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত – ইউক্রেনের বেশিরভাগ অঞ্চলে গরম এবং বরং পরিবর্তনশীল আবহাওয়া রয়েছে। উত্তাপটি বজ্রপাতের সাথে থাকবে, কিছুদিনের মধ্যে, শিলাবৃষ্টি এবং বাতাসের ঝাঁকুনি সম্ভব।

তিনি এটি রিপোর্ট করেছেন সিনোপটিক ইগর কিবলচিচ।

সোমবার, জুলাই 7

ইউক্রেন জুড়ে গরম আবহাওয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। রাতে বৃষ্টিপাতের আশা করা যায় না, এবং বজ্রপাত, পশ্চিমা, চের্কেসি এবং কিয়েভ অঞ্চলে পশ্চিমা, চের্কেসি এবং কিয়েভ অঞ্চলে শিলাবৃষ্টি এবং স্কোয়াটের জায়গাগুলি সম্ভব। বাকি অঞ্চলগুলিতে, উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয় না। বাতাস বেশিরভাগ দক্ষিণ, 7 – 12 মি/সে। রাতের তাপমাত্রা +15 থেকে +22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হবে, দিনের বেলা +29 থেকে +34 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, কেন্দ্রের জায়গাগুলিতে, দক্ষিণ এবং ট্রান্সকারপাথিয়ায় বায়ু +35 … +37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম হবে

মঙ্গলবার, 8 জুলাই

পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলে, আবহাওয়াটি বেশ অস্থির বজায় রাখা হয়: বজ্রপাতগুলি প্রত্যাশিত, এবং সম্ভাব্য শিলাবৃষ্টি সহ উল্লেখযোগ্য জায়গা রয়েছে এবং 17 – 22 মি/সেকেন্ড পর্যন্ত ঝাঁকুনি রয়েছে।

দেশের অন্যান্য অংশে, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু, 5-10 মি/সেকেন্ড, পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে পরিবর্তনশীল দিকনির্দেশ, 3-8 মি/সেকেন্ড। রাতের বায়ু তাপমাত্রা +17… +22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ওঠানামা করবে, দিনের সময় +29… +34 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দেশের কেন্দ্র এবং দক্ষিণে +35… +38 ° C

বুধবার, জুলাই 9

বজ্রপাতগুলি ইউক্রেনের পশ্চিমে পাশাপাশি কিয়েভ অঞ্চলে, সম্ভাব্য শিলাবৃষ্টি এবং 15 – 20 মি/সেকেন্ড পর্যন্ত স্কোয়ালগুলিতে সংরক্ষণ করা হবে। অন্যান্য অঞ্চলে, গরম এবং শুকনো আবহাওয়ার সময়কাল অব্যাহত থাকবে। বাম তীরে দক্ষিণ-পূর্বে, 5-10 মি/সেকেন্ডে পরিবর্তনশীল দিকনির্দেশগুলির বায়ু। রাতে ইউক্রেনের পশ্চিম এবং উত্তরে বায়ু তাপমাত্রা +15… +21 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে, দিনের সময় +23… +33 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, রাতের অন্যান্য অঞ্চলে +20… +25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দিনের সময় +34… +39 ° সি।

বৃহস্পতিবার, 10 জুলাই

পশ্চিমা অঞ্চলগুলি আবার বৃষ্টির আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত হবে। বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি এবং একটি ধূলিকণা বাতাস সহ ভারী বৃষ্টিপাত রয়েছে। ইউক্রেনের বাকী অংশে, শুকনো এবং অস্বাভাবিকভাবে গরম আবহাওয়া অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের বাতাসটি দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে, 7-12 মি/সেকেন্ডে উত্তর দিকে হবে। পশ্চিমে বায়ু তাপমাত্রা +13… +18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ওঠানামা করবে, দিনের সময় +15… +20 ° সেন্টিমিটার রাতে অন্যান্য অঞ্চলে +19… +25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, বিকেলে +34… +39 ° সেন্টিগ্রেড

শুক্রবার, 11 জুলাই

কম -মোশন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবের অধীনে, স্বল্প -মেয়াদী বজ্রপাতগুলি দক্ষিণ অর্ধেক ব্যতীত ইউক্রেনের প্রায় পুরো অঞ্চলটি cover েকে দেবে। এইচআরএডি এবং স্কোয়ালগুলি 17 – 22 মি/সেকেন্ড পর্যন্ত সম্ভব, পশ্চিমাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। বাতাসটি পরিবর্তনশীল দিকনির্দেশগুলি, 5 – 10 মি/সেকেন্ড পর্যবেক্ষণ করা হবে। রাতে ইউক্রেনের পশ্চিমে তাপমাত্রা হবে +11… +16 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, বিকেলে +14… +21 ডিগ্রি সেন্টি

শনিবার, জুলাই 12

বজ্রপাত এবং বৃষ্টিপাত পশ্চিম এবং উত্তর -পূর্ব অঞ্চলে, দেশের অন্যান্য অংশে মূলত বৃষ্টিপাত ছাড়াই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তনশীল দিকনির্দেশগুলির বায়ু, 3 – 8 মি/সে কখনও কখনও 15 – 17 মি/সেকেন্ডে বৃদ্ধি পায়। রাতের তাপমাত্রা +9… +14 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, দিনের সময় +20… +25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, রাতে +14… +21 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, দিনের সময় +29… +34 ° C এর দক্ষিণে +35… +39 ° C এর মধ্যে +34 ° C পরিসরে ওঠানামা করবে

রবিবার, 13 জুলাই

স্বল্প -মেয়াদী বজ্রপাতগুলি দেশের পূর্ব এবং চরম পশ্চিমে, উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত ছাড়াই অন্যান্য অঞ্চলে সম্ভব। বাতাসটি পরিবর্তনশীল দিকনির্দেশগুলি ছাড়িয়ে যাবে, 3 – 8 মি/সে। ইউক্রেনের পশ্চিমে রাতের তাপমাত্রা +10… +15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ওঠানামা করবে, দিনের সময় +22… +27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, রাতে +14… +21 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, দক্ষিণ -পূর্বে +33… +39 ° C এর জায়গায়।

এর আগে, ওয়েদারম্যান জানিয়েছিল যে ইউক্রেনের জুলাইয়ের প্রথম দিকে বায়ু তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে হ্রাস আশা করা হয়েছিল।