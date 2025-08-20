You are Here
জুলিও কেসার শেভেজ জুনিয়র তার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন সেফেরেসো ডি হারমোসিলোতে
News

জুলিও কেসার শেভেজ জুনিয়র তার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন সেফেরেসো ডি হারমোসিলোতে

নির্বাসিত হওয়ার পরে, জুলিও কেসার শেভেজ জুনিয়র সংগঠিত অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াটির মুখোমুখি হবে ফেডারেল সামাজিক পুনঃনির্মাণ কেন্দ্র (সিফেরেসো) 11 নম্বর, সোনোরার হার্মোসিলোতে।

এই মঙ্গলবার, বক্সারটির উপাদানগুলিতে সরবরাহ করার কয়েক ঘন্টা পরে প্রজাতন্ত্রের অ্যাটর্নি জেনারেল (এফজিআর) গারিতা ডি নোগালেসে, ফেডারেল সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে তিনি সংগঠিত অপরাধের অপরাধে সম্ভাব্য দায়িত্বের জন্য প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে তার আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন।

আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: জুলিও সিজার শেভেজ জুনিয়র জলপ্রপাত এবং রিংয়ে নয়; এটা বন্ধ হয়ে গেছে

ন্যাশনাল রেজিস্ট্রি অফ ডিটেনশন (আরডিএন) অনুসারে, এই সোমবার সোমবার রাত ১১:৫৩ টায় গারিটা ডি ডেনিস ডিকনসিনি-নোগলেসে ইউনিফর্মযুক্ত বক্সারটি ফেডারেল মন্ত্রিপরিষদ পুলিশের উপাদানগুলিতে বিতরণ করেছিলেন এবং তাকে সোনোরার হারমোসিলোতে ফেডারেল মন্ত্রিপরিষদ পুলিশের সদর দফতরে স্থানান্তরিত করেছিলেন

“অনিবন্ধিত অপরাধী” এর অভিযোগে ক্যালিফোর্নিয়ায় শুল্ক ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সার্ভিস (আইসিই) এর উপাদানগুলির দ্বারা শেভেজ জুনিয়রকে 2 জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সিনালোয়া কার্টেল

মার্কিন কর্তৃপক্ষের মতে, পুগিলিস্ট আইনত আইনত একটি বি 2 ট্যুরিস্ট ভিসা দিয়ে তার অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন যা ফেব্রুয়ারী 2024 অবধি কার্যকর ছিল।

সোনোরার হার্মোসিলোতে ১১ নম্বর সিফেরেসো -তে সংগঠিত অপরাধের জন্য জুলিও কাসার শেভেজ জুনিয়র তার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াটির মুখোমুখি হবেন।
বিশেষ

কূটনীতি

মেক্সিকোতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রোনাল্ড জনসন জুলিও কেজার শেভেজ জুনিয়রের নির্বাসন অনুমান করেছিলেন এবং কাস্টমস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সার্ভিস (আইসিই) এর তিনটি উপাদান দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দৃ strongly ়ভাবে সশস্ত্র মুখের সাহায্যে বক্সারের চিত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন; চিত্রটির সাথে একটি বার্তা ছিল যেখানে দুটি জাতির মধ্যে সহযোগিতা দাঁড়িয়ে আছে।

“জাতীয় সুরক্ষা বিভাগ তার দেশের ন্যায়বিচার অনুযায়ী অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মেক্সিকান কর্তৃপক্ষকে জুলিও কাসার শেভেজ জুনিয়রকে নির্বাসন দিয়েছে। এই পদক্ষেপটি আমাদের সরকারগুলির মধ্যে দৃ cooperation ় সহযোগিতা প্রতিফলিত করে, প্রমাণ করে যে সহযোগিতা ফলাফল সরবরাহ করে এবং উভয় জাতির সুরক্ষা জোরদার করে,” তিনি পোস্ট করেছেন।

আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: জুলিও কেজার শেভেজ জুনিয়র দ্বারা নির্বাসন অনুমান করার জন্য ইইউ রাষ্ট্রদূত

অন্যদিকে, জুলিও সিজার শেভেজ জুনিয়রের প্রতি বিশেষ সমর্থনকে নিশ্চিত করা বা বরখাস্ত না করে, ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিলের মরিসিও সুলাইমনের সভাপতি মেক্সিকোকে তার নির্বাসন দেওয়ার খবরের পরে, জুলিও কাসার চাভেজের পরিবারের প্রতি তার সমর্থন সর্বদা জুলিয়ো ক্যাসার চাভেজের প্রতি সমর্থন করবে, অনুসন্ধান করেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।