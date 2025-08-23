জুসি স্মোললেট ঘৃণা অপরাধের পরে সমর্থনের দ্বারা ‘ইমাস্কুলেটেড’ অনুভব করেছে প্রতারণা ভাইরাল হওয়ার পরে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন “সাম্রাজ্য” তারকা জুসি স্মোললেট বলেছিলেন যে তিনি তার হামলার অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসার পরে তিনি যে সমর্থন পেয়েছিলেন তা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি “অত্যন্ত ইমাসুলেটেড” বোধ করেছিলেন।
নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্টারি “দ্য ট্রুথ অফ জুসি স্মোললেট?”, স্মোললেট জানুয়ারী 2019 সালে জাতিগত এবং হোমোফোবিক হামলার শিকার হওয়ার দাবি করার পরে তিনি তার পিছনে যে বার্তাগুলি পড়েছিলেন তার সম্পর্কে তিনি যে বার্তাগুলি পড়েছিলেন তা সম্পর্কে কথা বলেছেন।
ডকুমেন্টারিটিতে ভায়োলা ডেভিস এবং জন কিংবদন্তির মতো এ-লিস্টারদের পাশাপাশি তত্কালীন ফর্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বিডেন, যিনি বলেছিলেন, “হোমোফোবিয়া এবং বর্ণবাদের আমাদের রাস্তায় বা আমাদের হৃদয়ে কোনও স্থান নেই। আমরা আপনার সাথে আছি, জুসি।”
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়ার একটি ক্লিপও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, সেই সময় বলেছিলেন যে অভিযুক্ত আক্রমণটি “ভয়াবহ” ছিল।
স্মোললেট বলেছিলেন, “আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলাম তখন একটি মুহূর্ত ছিল এবং আমার মনে হয়েছিল যে আমি শ্রুতিমধুর হয়ে যাচ্ছি।” “আমার মনে হয়েছিল আমি মারা গিয়েছি, এবং আমি দেখতে বেঁচে ছিলাম – এবং লোকেরা যা বলছিল তা খুব সদয় ছিল, তবে এটি আমার পক্ষে খুব বেশি ছিল।”
“এটি আমাকে খুব অস্বস্তিকর করে তুলেছে, আমাকে অত্যন্ত বিব্রত করেছে It
পরে ডকুমেন্টারিটিতে স্মোললেট বিতর্কের সময় ঘুরে বেড়ানো প্রশ্নগুলি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কেন তিনি তার ফোনটি পুলিশের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে তার ড্রাগের ব্যবহার আড়াল করা, পাশাপাশি কেন তিনি সকাল 2 টা বাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি “সর্বদা এটি করেছিলেন।”
২৯ শে জানুয়ারী, ২০১৯ এর প্রথম দিকে শিকাগোর একটি historic তিহাসিক মেরু ঘূর্ণি চলাকালীন স্মোললেট অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি দু’জন মাগা টুপি পরা ঠগ দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল যারা অভিনেতার দিকে বর্ণবাদী ও সমকামী স্লার্সকে চিৎকার করেছিলেন, যখন তিনি সাবওয়ে স্যান্ডউইচ পাচ্ছিলেন, চিৎকার করে বলেছিলেন “এই মাগা দেশ!” তিনি দাবি করেছিলেন যে দু’জন লোক তাকে লাঞ্ছিত করেছে, তার উপর ব্লিচ .েলে দিয়েছে এবং তার ঘাড়ে একটি নুজ বেঁধেছিল।
ঘটনাটি তত্কালীন সেন সহ বামদের দ্বারা দ্রুত নিন্দা করা হয়েছিল। কমলা হ্যারিস যিনি আক্রমণটিকে “আধুনিক দিনের লিঞ্চিং” বলেছিলেন। মিডিয়া একইভাবে সহানুভূতিশীল কভারেজের প্রস্তাব দেয়। “জিএমএ” অ্যাঙ্কর রবিন রবার্টস তার দাবিতে ন্যূনতম সংশয় প্রকাশের অভিযোগে কথিত ঘটনার পরে প্রথম সাক্ষাত্কারের জন্য স্মোললেটকে নিয়ে বসেছিলেন।
দেখা গেল, এটি একটি প্রতারণা ছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে স্মোললেট এই হামলাটিকে অর্কেস্টেট করেছিল এবং লাল টুপি পরে তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য দুই নাইজেরিয়ান ভাইকে নিয়োগ দিয়েছিল। পরে স্মোললেটকে শিকাগো শহরের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তবে তাকে তার দেড়শ দিনের সাজা দেওয়ার মাত্র ছয় দিন জেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।
স্মোলেটের দোষী সাব্যস্ত হওয়া পরে ২০২৪ সালে উল্টে যায় এবং অভিনেতা মে মাসে শিকাগো শহরের সাথে একটি সমঝোতা পৌঁছেছিলেন। স্মোললেট অভিযোগ অস্বীকার করেছেন যে তিনি একটি ঘৃণ্য অপরাধকে অর্কেস্ট করেছিলেন এবং তাঁর গল্পের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।
