জুসি স্মোললেট শিকাগো পিডি এবং রহম ইমানুয়েল ‘ভিলেনস’ বলে অভিহিত করার সময় ঘৃণ্য অপরাধ প্রতারণা অস্বীকার করে

বুধবার অভিনেতা জুসি স্মোললেট শিকাগো পুলিশ বিভাগের (সিপিডি) এবং নগরীর প্রাক্তন মেয়র রহম ইমানুয়েল সম্পর্কে নতুন সমালোচনা করেছিলেন এবং অভিযোগ করা ঘৃণ্য অপরাধের প্রতারণার বিষয়ে তাঁর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তাদের ভূমিকার জন্য তাদের “খলনায়ক” বলে অভিহিত করেছেন।
স্মোললেট, যিনি কালো এবং সমকামী, মূলত শিকাগো পুলিশকে জানিয়েছেন যে তিনি জানুয়ারী 2019 সালে স্কি মাস্ক পরা দু’জনের দ্বারা বর্ণবাদী এবং সমকামী হামলার শিকার হয়েছিলেন।
২০২১ সালে তিনি নিজেই ঘৃণ্য অপরাধকে মঞ্চস্থ করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন, তবে পরে এটি ইলিনয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা যথাযথ প্রক্রিয়া ভিত্তিতে উল্টে যায়, রায় দেয় যে স্মোললেট মূলত মামলা -মোকদ্দমা এড়াতে রাজ্যের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল।
আদালত এই মামলায় অভিনেতার অপরাধবোধ বা নির্দোষতার বিষয়ে রায় দেয়নি।
“ভিলেনরা হলেন দু’জন লোক যারা আমাকে শিকাগো পুলিশ বিভাগ এবং আমি যদি এত সাহসী, মেয়র হতে পারি,” স্মোললেট বৈচিত্র্য বলা হয়েছেইমানুয়েলকে রেফারেন্সিং, যিনি ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত শিকাগোর মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
বৈচিত্রের মতে, প্রাক্তন “সাম্রাজ্য” তারকা অভিযোগ করেছিলেন যে “শিকাগো সংস্থা” তাকে ফ্রেম করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং প্রশ্ন করেছিল যে শিকাগোর এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে পুলিশ হত্যার ক্ষেত্রে ইমানুয়েল প্রমাণ covering াকতে ভূমিকা নিয়েছিল কিনা – এমন একটি মামলা যা একটি ফেডারেল বিচারককে সিপিডিকে কয়েক ডজন সংস্কার গ্রহণের জন্য কয়েক ডজন সংস্কার গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয় যা স্মোলেট আক্রমণ করার রিপোর্টের ঠিক দু’দিন ধরে।
“এটি কি এমন হতে পারে যে তারা কেবল নিখোঁজ মিনিট এবং লাকান ম্যাকডোনাল্ডের হত্যার হাত থেকে নিখোঁজ টেপ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল? মেয়র কি এটি লুকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছিলেন?” স্মোললেট জিজ্ঞাসা করলেন, ২০১৪ সালে কিশোর লাকান ম্যাকডোনাল্ডের পুলিশ হত্যার কথা উল্লেখ করে।
“আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে উচ্চতর আপগুলি, তাদের প্রধান মিশন, তারা যে সমস্ত কাজ করছে তা করার জন্য, আমাদের চকচকে বস্তুর সাথে বিভ্রান্ত করা” “
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য সিপিডি এবং শিকাগোর প্রাক্তন মেয়র রহম ইমানুয়েলের কাছে পৌঁছেছিল তবে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া পায়নি। ইমানুয়েল বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে।
বৈচিত্র্য জানিয়েছে যে স্মোললেট তাঁর আসল গল্পটি বজায় রাখার সাথে সাথে “কাজ” হয়ে উঠেছে, যে তাকে দুটি মুখোশধারী মাগা সমর্থক দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল যারা তার ঘাড়ে একটি নুজ রাখার আগে এবং তার উপর ব্লিচ .ালার আগে তাকে বর্ণবাদী এবং হোমোফোবিক স্লুরস চিৎকার করে।
তিনি অভিনেতাকে ঘৃণ্য অপরাধের প্রতারণাকে মঞ্চে সহায়তা করার দাবি করেছিলেন বলে দাবি করা দুই ভাইয়ের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকাকালীন, স্মোললেট যুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনিই এই মামলার সাথে জড়িত একমাত্র ব্যক্তি যার গল্প একাধিকবার পরিবর্তিত হয়নি।
“আমি যা বলতে পারি তা হ’ল, you শ্বর আপনাকে মঙ্গল করুন এবং আমি আশা করি এটির পক্ষে এটি মূল্যবান ছিল,” তিনি ভাইদের প্রসঙ্গে আউটলেটকে বলেছিলেন।
“অন্য একক ব্যক্তির গল্প একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। আমার কখনও কখনও হয় নি। এ থেকে আমার কোনও লাভ নেই।”
নেটফ্লিক্সের একটি আসন্ন ডকুমেন্টারির প্রসঙ্গে “দ্য ট্রুথ অফ জুসি স্মোললেট?” – যা ইঙ্গিত দেয় যে অভিনেতা সর্বোপরি নির্দোষ হতে পারে – বিভিন্ন ধরণের স্মোললেটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন তার নির্দোষতার “বহিরাগত প্রমাণ” খুব শীঘ্রই উদ্ভূত হয়নি।
“আপনার সাথে সত্যি কথা বলতে, আমি সত্যিই জানি না,” তিনি আউটলেটকে বলেছিলেন।
“আমি কোনও তদন্তকারী প্রতিবেদক বা গোয়েন্দা নই। আমি বসে থাকতে পারি না এবং আপনাকে ঠিক বলতে পারি না, বীট দ্বারা বীট, যা ঘটেছিল তা আমি কেবল আপনাকেই বলতে পারি যা ঘটেনি।
স্মোললেট আরও বর্ণনা করেছিলেন যে একবার সিপিডি অভিযোগ করা ঘৃণ্য অপরাধের তদন্ত থেকে তদন্তের দিকে তদন্ত এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে, অভিনেতা নিজেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কীভাবে অনুভূত হয়েছিল।
প্রাক্তন “সাম্রাজ্য” তারকা তার অভিজ্ঞতার সাথে তার অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করেছিলেন “পপের রাজা”, মাইকেল জ্যাকসন, যিনি তাঁর শেষ মৃত্যুর আগে এবং পরে একাধিক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এবং পুলিশ তদন্তের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যা স্মোললেট পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি একটি বিস্তৃত ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল।
তিনি আউটলেটকে বলেছেন, “আমি কীভাবে বিবরণী তৈরি করা হয় তা প্রথম দেখেছি। আমি প্রথম দেখেছি যে কেউ আপনি কে এর ঠিক বিপরীতটি নিতে পারে এবং আক্ষরিক অর্থে এটি বিক্রি করতে পারে,” তিনি আউটলেটকে বলেছিলেন।
“এবং লোকেরা এমন হবে, ‘আমি বিশ্বাস করি!’ His শ্বর তাঁর আত্মাকে বিশ্রাম দিন, কিন্তু হোমবয় মাইকেল জ্যাকসন আমাদের সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন। ”
স্মোললেট মে মাসে শিকাগো শহরের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিল, তার বিরুদ্ধে মামলা বরখাস্ত করার জন্য চুক্তির অংশ হিসাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে $ 50,000 অনুদান দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল।