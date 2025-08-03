You are Here
জেএফকে হত্যাকাণ্ডের মুভিটি একটি ইতালিয়ান-আমেরিকান মোবের লেন্সের মাধ্যমে দেখা গেছে উইনিপেগে চিত্রগ্রহণের মোড়ক

নিকোলাস সেলোজি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি হত্যার ঘটনাটি পুনর্বিবেচনা করতে ব্যয় করেছেন।

হুশ গল্পগুলি তার শৈশব বাড়িতে পূর্ণ। শিকাগোর মব বস স্যাম জিয়ানকানার ভাই তার চাচা জোসেফ (পেপে) জিয়ানকানার সাথে কথোপকথন পরবর্তীকালে আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত মুহুর্তে তার পরিবারের সম্ভাব্য জড়িত থাকার বিষয়ে আলোকপাত করতে সহায়তা করেছিল।

কয়েক দশক ধরে স্যাম জিয়ানকানার চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন চিত্রের পরে, সেলোজি ১৯6363 সালের কেনেডি-র শ্যুটিংকে শিকাগো সাজসজ্জার প্রধান খেলোয়াড়দের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী ইতালিয়ান-আমেরিকান অপরাধী সংগঠনকে কেন্দ্র করে পুনরায় গ্রহণ করছেন।

সেলোজির পক্ষে, তাঁর সর্বশেষ চিত্রনাট্য প্রচেষ্টা অন্য একটি হত্যার গল্প বলার চেয়ে বেশি। এটা পরিবার সম্পর্কে।

সেলোজি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “আমার পরিবার, আমার চাচাত ভাইরা সত্যই আমাদের নাম ব্যবহার করে, আমাদের নাম নগদীকরণ এবং একটি নকল গল্প বলার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।”

দু'জন লোক সিনেমার সেটে চেয়ারে বসে।
প্রযোজক এবং লেখক নিকোলাস সেলোজি, বাম, এবং প্রযোজক কেভিন দেওয়াল্টকে এই অবিচ্ছিন্ন হ্যান্ডআউট ছবিতে উইনিপেগে নভেম্বরের সেটে দেখা গেছে। (অ্যালেন ফ্রেজার, নভেম্বর 1963/কানাডিয়ান প্রেস)

“এগুলি কাল্পনিক মানুষ নয় … তারা সত্যিকারের মানুষ They তারা দুর্বল, তাদের স্নায়ু রয়েছে, তারা ভুল করে, তারা জিনিস সম্পর্কে বেশ নিশ্চিত নয়।”

১৯৫০ এবং ১৯60০ এর দশকে শিকাগো পোশাকে প্রধান স্যাম জিয়ানকানা কেনেডি পরিবারের সাথে সম্পর্কের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯ 197৫ সালে তাঁকে তাঁর বাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁর হত্যাকাণ্ড অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

অনেকে অনুমান করেছেন যে মব গ্রুপটি কেনেডি হত্যার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেছিল এবং এটি সেলোজি -তে অনুসন্ধান করা হয়েছে নভেম্বর 1963যা এই গ্রীষ্মে উইনিপেগে চিত্রগ্রহণ শুরু করেছিল।

পেপে জিয়ানকানার গল্পগুলির উপর নির্ভর করে সেলোজি 48 ঘন্টা হত্যার দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন।

একটি লাল গাড়ি একটি রাস্তায় রয়েছে, ফিল্ম ক্রু দ্বারা চিত্রায়িত করা হচ্ছে।
প্রযোজকরা তার বিনিময় জেলা পাড়ার কারণে অংশে আটলান্টা এবং নিউ অরলিন্সের মতো অন্যান্য বড় শহরগুলিতে উইনিপেগকে বেছে নিয়েছিলেন। তারা বলেছিল যে শহরটি 1960 এর দশকে একটি নিখুঁত স্ট্যান্ড অফ শিকাগো। (অ্যালেন ফ্রেজার, নভেম্বর 1963/কানাডিয়ান প্রেস)

জিয়ানকান, তার ভাইয়ের একজন ফিল-ইন ড্রাইভার, হত্যার দিকে যাওয়ার দিনগুলিতে দেওয়ালে একটি উড়ন্ত ছিল বলে জানিয়েছেন, স্বাধীন ছবিটির অন্যতম প্রযোজকও সেলোজজি বলেছিলেন।

অনেক কথোপকথনের ফলে সেলোজি “পেপে ক্রনিকলস” বলে অভিহিত করেছিলেন, যা পরিবারের জনতার সম্পর্কের বিবরণ দিয়ে গল্পের একটি সিরিজ।

সেলোজি বলেছিলেন, “তারা কে ছিল সে সম্পর্কে আমি সর্বদা সচেতন ছিলাম। এগুলি এমন জিনিস নয় যা প্রত্যেকে কেবল বাড়িতে চলে যায় এবং কথা বলে। এটি একটি সচেতনতা It’s

পেপে জিয়ানকানা ’90 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর গল্পগুলি সেলোজির সাথে রেখে মারা যান।

সততার জন্য ড্রাইভ

লেখক বলেছিলেন যে তিনি জানতেন যে তিনি প্রায়শই ভিড় ফ্লিকগুলিতে পাওয়া ক্যারিকেচারগুলিতে তাদের অবনমিত না করে তার পরিবারের ইতিহাসকে সম্মান জানাতে কিছু করতে চান। তাই তিনি স্ক্রিপ্টটি তৈরি করার জন্য স্যাম জিয়ানকানার কন্যা বনি জিয়ানকানার সাথে কাজ শুরু করেছিলেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে এবং পুনর্লিখনের সময়কালে সেলোজি বলেছিলেন যে তারা প্রতিটি বিশদটি সঠিক ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছে।

সেলোজি বলেছিলেন, “পেপে আমাকে যে গল্পটি দিয়েছিল তা নিয়ে আমাকে সেই সৎ রাখার দরকার ছিল, নাকি তা আদৌ কেন করা উচিত? যদি তিনি আমাকে যা দিয়েছিলেন তার প্রতি যদি সত্যবাদী হতে না পারি তবে আমার এটি করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না,” সেলোজি বলেছিলেন।

তিনি সিনেমাটি প্রযোজনার জন্য বোর্ডে মাইন্ডস আই এন্টারটেইনমেন্টের প্রবীণ কানাডিয়ান প্রযোজক কেভিন দেওয়াল্টকে নিয়ে এসেছিলেন, যা গত সপ্তাহে উইনিপেগে শুটিং গুটিয়ে সাসকাচোয়ানে পোস্ট-প্রযোজনায় যায়।

“আমি মনে করি না যে পরিবারটি যা ঘটেছিল তাতে গর্বিত … তারা মারা যাওয়ার আগে তাদের পক্ষে সত্য বলা গুরুত্বপূর্ণ ছিল,” দেওয়াল্ট বলেছিলেন।

অভিনেতাদের মধ্যে জন ট্র্যাভোল্টা, ডার্মোট মুলরনি এবং ম্যান্ডি প্যাটিঙ্কিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি একাডেমি পুরষ্কার মনোনীত ইংরেজ চলচ্চিত্র নির্মাতা রোল্যান্ড জোফে পরিচালনা করেছেন।

একদল লোক একটি অন্ধকার ঘরের ভিতরে ফিল্ম করে।
“নভেম্বর 1963” চলচ্চিত্রের সেটটি উইনিপেগে দেখা গেছে। ফিল্মটিতে সময়কাল সঠিকভাবে চিত্রিত করতে 1,500 অতিরিক্ত এবং 75 থেকে 80 পিরিয়ড গাড়ি রয়েছে। (অ্যালেন ফ্রেজার, নভেম্বর 1963/কানাডিয়ান প্রেস)

যখন এমন কোনও জায়গা বাছাই করার সময় এসেছিল যা ডালাসের শিকাগো এবং ল্যান্ডমার্ক ডেলি প্লাজা নকল করতে পারে, যেখানে কেনেডি মারা গিয়েছিল, সেখানে প্রযোজকরা এক্সচেঞ্জ জেলা পাড়ার কারণে আটলান্টা এবং নিউ অরলিন্সের মতো অন্যান্য বড় শহরগুলিতে উইনিপেগকে বেছে নিয়েছিলেন। প্রযোজকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উইনিপেগ উইন্ড সিটির জন্য একটি নিখুঁত অবস্থান।

ডেলি প্লাজা এবং বিখ্যাত ঘাসযুক্ত নোল, উইনিপেগের উত্তর -পূর্বে বার্ডস হিল প্রাদেশিক পার্কে স্ক্র্যাচ থেকে নির্মিত হয়েছিল।

ফিল্মটিতে সময়কাল সঠিকভাবে চিত্রিত করতে 1,500 অতিরিক্ত এবং 75 থেকে 80 পিরিয়ড গাড়ি রয়েছে।

দেওয়াল্ট বলেছিলেন যে তিনি আশা করেন যে ইতিহাসের মুহুর্তে নতুন স্তরের সত্যতা এবং বৈধতা আনার জন্য চলচ্চিত্রের দক্ষতার দ্বারা দর্শকদের উড়িয়ে দেওয়া হবে।

একটি ফিল্ম ক্রু একটি ক্যামেরা পরিচালনা করছে।
অভিনেতাদের মধ্যে জন ট্র্যাভোল্টা, ডার্মোট মুলরনি এবং ম্যান্ডি প্যাটিঙ্কিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি একাডেমি পুরষ্কার মনোনীত ইংরেজ চলচ্চিত্র নির্মাতা রোল্যান্ড জোফে পরিচালনা করেছেন। (অ্যালেন ফ্রেজার, নভেম্বর 1963/কানাডিয়ান প্রেস)

“লোকেরা এর অর্থ কী তা নিয়ে তাদের নিজস্ব ছাপ নিয়ে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসবে,” তিনি বলেছিলেন।

“দিনের শেষে, কমপক্ষে আমরা তাদের বলা হয়েছে এমন একটি বিষয়গুলির জন্য সরঞ্জামগুলি দিয়েছি এবং তারা এ সম্পর্কে তারা কীভাবে অনুভব করে তার দিক দিয়ে তারা তাদের নিজস্ব ছাপ তৈরি করতে পারে।”

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি মনে করেন যে ছবিটি ইতিহাসবিদ, সরকার বা জনতার সদস্যদের সাথে পালককে ছড়িয়ে দিতে পারে, সেলোজি বলেছিলেন যে এটি তার লক্ষ্য নয়।

“আমি যা করছি তা কেবল সেই নিখোঁজ টুকরোটি রাখছে, গ্ল্যামারাইজিং নয়, কেবল এটি লিখুন” “

