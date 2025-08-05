জেএমজি আফ্রিকার ফ্ল্যাগশিপ মেডিকেল সেন্টার, আফ্রিকান মেডিকেল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের জন্য 9 এমডাব্লু সমালোচনামূলক শক্তি অবকাঠামো সরবরাহ করে, আবুজা

ইন্টিগ্রেটেড ইলেক্ট্রো-মেকানিকাল সলিউশনগুলির বিশ্বস্ত সরবরাহকারী নাইজেরিয়ার জেএমজি লিমিটেড পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের জন্য প্রস্তুত একটি শীর্ষস্থানীয় নতুন প্রতিষ্ঠান আবুজার আফ্রিকান মেডিকেল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (এএমসিই) এর জন্য একটি বড় শক্তি অবকাঠামো স্থাপনা সম্পন্ন করেছে।
এই বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার চাহিদা মেটাতে, জেএমজি ছয়টি মিতসুবিশি 1800 কেভিএ ডিজেল জেনারেটর (মডেল এস 16 আর-পিটিএ 2) মোট 10.8 এমভিএ সমন্বিত একটি সম্পূর্ণ শক্তি সমাধান ডিজাইন ও ইনস্টল করেছে; প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ পাওয়ারের জন্য মোট 1,400kva মোট লেগ্র্যান্ড ইউপিএস সিস্টেম; 4000A সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং প্রধান এলভি প্যানেল, সাব-মেইন প্যানেল এবং ক্যাপাসিটার ব্যাংকগুলির পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সুবিধার তারের।
বৈদ্যুতিক ও প্রকল্প বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার মাহমুদ হামাদির মতে, সংস্থার লক্ষ্য ছিল এএমসিইর মেডিকেল অপারেশনগুলির যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে মেলে এমন ক্ষমতা সরবরাহ করা।
তিনি বলেন, “সমালোচনামূলক শক্তি কখনই একটি চিন্তাভাবনা নয়, বিশেষত স্বাস্থ্যসেবাতে, যেখানে অভিজ্ঞতা, নির্ভুলতা এবং ত্রুটিহীন মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা অ-আলোচনাযোগ্য।
হামাদি নিশ্চিত করেছেন যে নাইজেরিয়ার মিতসুবিশি ডিজেল এবং গ্যাস জেনারেটরের অফিসিয়াল ডিলার হিসাবে, জেএমজি এই প্রকল্পের জন্য মিতসুবিশি জেনারেটরের 6 টি ইউনিট সরবরাহ ও ইনস্টল করেছে।
সমালোচনামূলক পরিবেশে তাদের কড়া নকশা, জ্বালানী দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত, মিতসুবিশি জেনারেটরগুলি এমনকি সর্বাধিক দাবিদার শর্তে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্মিত হয়।
জেএমজির টার্নকি পদ্ধতির প্রথম দিন থেকেই আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করার জন্য এএমসিই সজ্জিত করে একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, অপ্রয়োজনীয় এবং নির্ভরযোগ্য পাওয়ার ইকোসিস্টেম নিশ্চিত করেছে।
সমাধানটি জীবন-সমালোচনামূলক সিস্টেমগুলির চব্বিশ ঘন্টা অপারেশনকে সক্ষম করে এবং নাইজেরিয়ার স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোর জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করে।
সংস্থার প্রমাণিত নির্ভরযোগ্যতা এটিকে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে, যেখানে অবিচ্ছিন্ন শক্তি অপরিহার্য এবং ডাউনটাইম কোনও বিকল্প নয়। এই মাইলস্টোন প্রকল্পটি নাইজেরিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত জুড়ে বিদ্যুৎ অবকাঠামোর জন্য অংশীদার হিসাবে জেএমজির অবস্থানকে আরও দৃ if ় করে।