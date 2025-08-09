‘জেগে’ পুলিশ দোকানদারকে শপলিফটারদের ‘স্ক্যাম্ব্যাগস’ কল করে সাইন নামিয়ে দিতে বলে | ইউকে | খবর

একজন দোকানদারকে শপলিফটারদের “স্ক্যাম্ব্যাগস” বলে একটি চিহ্ন অপসারণ করতে বলার পরে পুলিশকে “জাগ্রত বাজে” অভিযোগ করা হয়েছে কারণ এটি অপরাধের কারণ হতে পারে। রেক্সহ্যামে তাঁর ভিনটেজ পোশাকের দোকান থেকে বেশ কয়েকটি চুরির পরে, রব ডেভিস একটি হাতের লিখিত নোট রেখেছিলেন যাতে লেখা আছে: “স্ক্যাম্ব্যাগস শপলিফটিংয়ের কারণে, দয়া করে ক্যাবিনেটগুলি খোলার জন্য সহায়তা চাইতে বলুন।”
নর্থ ওয়েলস পুলিশের কর্মকর্তারা দোকানে অংশ নিয়েছিলেন এবং মিঃ ডেভিসকে অপরাধের কারণ হতে পারে বলে সাইনটি নামাতে বলেছিলেন বলে একটি মুক্ত বক্তৃতা সারিটি এখন ফুটে উঠেছে। মিঃ ডেভিস বলেছিলেন “আপনি এটি তৈরি করতে পারেন নি”। “যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটি কাকে আপত্তি জানাতে পারে, তখন আমাকে জানানো হয়েছিল যে জনসাধারণের একজন সদস্য তাদের কাছে এই সাইনটি জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, “আমি কেবল ভাবছি যে সেই ব্যক্তি যদি কোনও শপলিফটার ছিলেন যিনি তাদের কাজের জন্য ক্ষতিকারক হিসাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন,” তিনি বলেছিলেন, টেলিগ্রাফ।
61১ বছর বয়সী এই যুবক যোগ করেছেন: “এটি বক্তৃতার একটি স্বাধীনতা। আপনি যদি অবমাননাকর না হন তবে আপনি এই দেশে অবাধে কথা বলতে সক্ষম হবেন।
“শপিং লিফটিংটি বেশ ডিক্রিমিনালাইজড, তাই আমি এটি নিজের হাতে নিয়েছি I
“এটা আমাকে অবাক করে দেয় যে যে শক্তিগুলি কিছুই করে না।”
গত বছর থেকেই শপলিফিং অপরাধগুলি রেকর্ড স্তরে চলছে এবং এখন একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, গত মাসে প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলি দেখায় যে 2024/25 সালে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের বাহিনী দ্বারা প্রায় 530,643 টি অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছিল।
মিঃ ডেভিস, যিনি পাঁচ বছর ধরে রান র্যাগড স্টোর পরিচালনা করেছিলেন, তিনি গত এক বছর ধরে বলেছিলেন যে তিনি “পাঁচ জনকে দোকানপাটে ধরেছেন”।
“প্রথম আমি পুলিশকে ফোন করেছিলাম এবং তারা শার্টটি আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে যেতে দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
“এখন আমি তাদের প্রতিবেদন করতে বিরক্ত করি না এবং আমার ক্যাবিনেটগুলিতে আমাকে লক রাখতে হয়েছিল।”
শ্যাডো হোম সেক্রেটারি ক্রিস ফিল্প রিপোর্টগুলি বর্ণনা করেছেন যে পুলিশ এই চিহ্নটিকে “জাগ্রত, দুর্বল বাজে” হিসাবে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে, এটি যোগ করে এটি “পুলিশ সময়কালের মোট অপচয়”।
তিনি টেলিগ্রাফকে বলেছিলেন: “এটি উন্মাদনা। অপরাধের কারণ অপরাধ অপরাধ নয় এবং এটি পুলিশের কোনও ব্যবসা নয়। তাদের শপলিফটারদের ধরতে হবে, তাদের আপত্তিজনক বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয়।
“সত্যই, শপলিফটাররা স্ক্যাম্ব্যাগস।”
জেডি ভ্যানস যুক্তরাজ্যকে অবাধে বক্তৃতা হারাতে “খুব অন্ধকার পথ” না নামার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিল বলে ক্ষোভের বিষয়টি এসেছে।
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট, যিনি শুক্রবার কেন্টের শেভেনিং হাউসে পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, এর আগে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপে মুক্ত বক্তব্য “পশ্চাদপসরণে” রয়েছে।
মিঃ ডেভিসের চিহ্ন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে রেক্সহ্যাম সিটি জেলা পরিদর্শক রোদ্রি ইফানস বলেছেন: “দোকানপাটের সমস্ত প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে, এবং আমরা শহরে খুচরা চুরির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “কর্মী, ব্যবসায় এবং তাদের গ্রাহকদের এই ধরণের অপরাধ থেকে রক্ষা করা, যা তাদের সুস্থতা এবং ব্যবসায়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে, এটি রেক্সহ্যামের একটি অগ্রাধিকার।”
একটি মন্তব্যের জন্য নর্থ ওয়েলস পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।