জেটসের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবসা অপরাধের প্রতি আস্থা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে

নিউইয়র্ক জেটসকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তারা এই মরসুমে অনেক পয়েন্ট স্কোর করবে না।
বুধবার, ইএসপিএন-এর অ্যাডাম শেফটার টুইট করেছেন জেটস ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনদের কাছে দ্বিতীয় বর্ষের ডিফেন্সিভ ট্যাকল জোভন ব্রিগেস এবং ২০২26 সপ্তম রাউন্ডার-এর জন্য ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনদের কাছে ২০২26 ষষ্ঠ রাউন্ডারকে বাণিজ্য করতে সম্মত হয়েছে।
প্রতিরক্ষামূলক বাণিজ্যগুলি সংকেত জেটগুলি তাদের উত্তীর্ণ অপরাধ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, যা প্রশিক্ষণ শিবির জুড়ে লড়াই করেছে বলে জানা গেছে।
জেটস শুরু কোয়ার্টারব্যাক জাস্টিন ফিল্ডস এমনকি স্বীকার করেছেন যে ইউনিটটি এই মরসুমে বিস্ফোরক হতে পারে না।
“আমি বলতে চাইছি, আমি যদি আপনার সাথে সৎ হয়ে থাকি তবে আমরা প্রতিটি নাটক আট-গজের পরিপূর্ণতা নিয়ে ভাল আছি,” কিউবি মঙ্গলবার গণমাধ্যমকে জানিয়েছে। “এটি ভক্তদের জন্য বলের আক্রমণাত্মক দিকটিতে এতটা উত্তেজনাপূর্ণ নাও হতে পারে, তবে আমি যেমন বলেছি, এটি দক্ষ বল। এটি প্রতিরক্ষা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কেবল মাঠে গাড়ি চালাচ্ছে।”
নিউ জেটস আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী ট্যানার এনগস্ট্র্যান্ড বুধবার ফিল্ডসের মন্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করে বলেছে যে প্রতিরক্ষা তাকে যা দেয় তা তিনি নিতে চলেছেন।
তবুও, ফিল্ডস তার ক্যারিয়ার জুড়ে বলটি সঠিকভাবে ছুঁড়ে ফেলার জন্য লড়াই করেছে। ২০২১ সালের প্রথম রাউন্ডের পিকটি তার প্রথম চারটি মরসুমে শিকাগো বিয়ার্স এবং পিটসবার্গ স্টিলার্সের সাথে 45 টি টাচডাউন এবং 31 টি ইন্টারসেপশন সহ 7,780 গজের জন্য তার পাসের নীচে গড় 61.1% সম্পন্ন করেছে।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে, জেটস তাদের প্রতিরক্ষা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যা গত মৌসুমে গজ অনুমোদিত (৩১৩.৮) তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
ফিলিপস বা ব্রিগস উভয়ই অভিজাত নয়, তবে তারা একটি ডি-লাইন উপার্জন করেছে যা ইতিমধ্যে তিনবারের প্রো বোল ডিটি কুইনেন উইলিয়ামস বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
ফিলিপসের ভাইকিংস এবং বাফেলো বিলের সাথে তার প্রথম সাতটি মরসুমে 148 একক ট্যাকল ছিল। প্রো ফুটবল ফোকাস দিয়েছে গত মৌসুমে ছয়টি খেলায় একটি শালীন 66.5 রান-প্রতিরক্ষা গ্রেড ব্রিগস করেছে।
নিউ ইয়র্ক এই মরসুমে একটি কম স্কোরিং ব্র্যান্ডের ফুটবল খেলতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। তবে যদি এটি জেটসকে প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যায় এবং 14 বছরের প্লে অফ খরা শেষ করতে সহায়তা করে তবে তাদের ভক্তরা যত্ন নেবেন না।