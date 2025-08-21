জেটস কোচরা জাস্টিন ফিল্ডসের মন্তব্যে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে

অনুযায়ী জোশ আল্পার প্রো ফুটবল আলাপের, নিউইয়র্ক জেটস শুরু করে কোয়ার্টারব্যাক জাস্টিন ফিল্ডস এমন কোনও পাস ফেলেনি যা বাতাসে 10 গজ ভ্রমণ করেছিল ক্লাবের প্রথম দুটি প্রিসন গেমের ওপরে।
কেউ কেউ লাইনআপে জেটস’র হাতের মাঠের সাথে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তবে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি “প্রতিটি নাটক আট গজ সমাপ্তি নিয়ে ভাল আছেন।” বুধবার, জেটস আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী ট্যানার এনগস্ট্র্যান্ড ফিল্ডসের মন্তব্যে সম্বোধন করেছে।
“প্রতিরক্ষা তাকে যেভাবে খেলতে দেয় সেভাবে তিনি নাটকটি খেলতে চলেছেন,” অ্যাংস্ট্র্যান্ড ফিল্ডস সম্পর্কে বলেছিলেন, জ্যাক রোজেনব্ল্যাট অ্যাথলেটিক এর। “সুতরাং যদি তারা তাকে মাঠে নামার অনুমতি দেয় তবে সে তা নিতে চলেছে। তারা যদি তাকে অনুমতি না দেয় তবে সে বলটি নিচে চেক করতে চলেছে, এবং আমরা পরবর্তী খেলায় চলে যাব। আমরা সকলেই এর সাথে ভাল আছি।”
ফিল্ডস জেটসের 31-12 হেরে চার গজের জন্য পাঁচটি পাসের মধ্যে একটি মাত্র সম্পন্ন করেছে কাছে নিউ ইয়র্ক জায়ান্টস চালু শনিবার। অনুযায়ী ফক্স স্পোর্টস, তিনি গ্রীষ্মের তার প্রথম দুটি পূর্বসূরী উপস্থিতি জুড়ে 46 গজের জন্য নয়টি পাসের চারটিতে সংযুক্ত।
এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় সংখ্যা সত্ত্বেও, প্রথম বর্ষের জেটসের প্রধান কোচ অ্যারন গ্লেন মঙ্গলবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি দলের পাসিং অপরাধের বিষয়ে “বাইরের দিকে যে শব্দটি ঘটে” তা উপেক্ষা করছেন। বুধবার, জেটস পাসিং গেম কো -অর্ডিনেটর স্কট টার্নার কখন চেকডাউন গ্রহণ করবেন এবং কখন বিরোধী প্রতিরক্ষা চ্যালেঞ্জ করবেন তা জানার জন্য ক্ষেত্রগুলির প্রশংসা করেছিলেন।
“আমি মনে করি আপনি এই লিগে প্রচুর কোয়ার্টারব্যাক দেখেছেন, জোশ অ্যালেন মনে মনে পপ করেছেন, যিনি গত বছর সত্যই তার টার্নওভারগুলি কেটে ফেলেছিলেন এবং এমভিপি জিতেছিলেন সর্বদা বিশাল বিশাল নাটকটি তৈরি করার চেষ্টা না করে, তবে সঠিক খেলাটি তৈরি করে। জাস্টিন তার সাথে একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন,” টার্নার বলেছিলেন।
ইএসপিএন পরিসংখ্যান ফিল্ডস প্রতি পাসের প্রচেষ্টা প্রতি গড়ে 6.9 গজ গড়ে দেখায় ছয়টি শুরু এবং গত মৌসুমে পিটসবার্গ স্টিলার্সের সাথে 10 টি উপস্থিতি। প্রতি প্রো ফুটবল রেফারেন্স, 22 যোগ্য কোয়ার্টারব্যাকগুলির 2024 প্রচারের জন্য পাসের প্রচেষ্টা গড় প্রতি আরও ভাল গজ ছিল।
এবং গ্রাজিয়ানো ইএসপিএন -এর বুধবার উল্লেখ করা হয়েছে যে 10 মিলিয়ন ডলার গ্যারান্টিযুক্ত যে জেটস 2026 এর জন্য ow ণী “তাদের” “পথচারী হিসাবে একটি বড় লিপ” না করলে পরের বছর পজিশনে আপগ্রেড খুঁজছেন। ”
এটি এখনও এই পরীক্ষার প্রথম দিকে রয়েছে, তবে শীঘ্রই যে কোনও সময় এই জাতীয় লিপ আসছে তার কোনও চিহ্ন নেই।