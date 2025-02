জেটস ক্যাপ্টেন প্রত্যাশা অ্যারন রজার্সের বিকাশের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

এটি সুপার বাউলের ​​উইকএন্ডে রিপোর্ট করার অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে নিউইয়র্ক জেটস কোয়ার্টারব্যাক অ্যারন রজার্সের কাছ থেকে এগিয়ে যাবে যে অফসিসন বিবাহবিচ্ছেদ ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে তাঁর দুই বছরের মেয়াদে অনিবার্য পরিণতি ছিল।

নিউইয়র্ক টেলিভিশন স্টেশন ফক্স 5 এ সোমবার উপস্থিতির সময়, জেটস লাইনব্যাকার এবং টিম ক্যাপ্টেন সিজে মোসলে রজার্স পরিস্থিতি সম্বোধন।

“আমরা বিশেষ কিছু করার চেষ্টা করেছি,” মোসলে জেটসকে রজার্সকে অধিগ্রহণের বিষয়ে বলেছিলেন, যেমনটি ভাগ করে নেওয়া হয়েছে জেরেমি বার্গম্যান এনএফএল এর ওয়েবসাইটের। “আঘাতগুলি এতে অংশ নিয়েছিল, অনেক সময় নিয়েছিল। … তিনি যখন এই বছর আমাদের সাথে ছিলেন তখন তিনি যখনই লকার রুমে এসেছিলেন তখনই তিনি নেতা ছিলেন। Achilles, 40-plus years old. I know the wins and losses can get in the way of a lot of things that you can accomplish, but there’s no reason for him to leave New York with his head down ’cause I know he gave us তার সব। ”