You are Here
জেটস ফিল্ডসের বিকাশের সাথে খুশি, এখনও অনুভব করে যে তার কাছে ‘যাওয়ার উপায়’ আছে
News

জেটস ফিল্ডসের বিকাশের সাথে খুশি, এখনও অনুভব করে যে তার কাছে ‘যাওয়ার উপায়’ আছে

জাস্টিন ফিল্ডস শনিবার রাতে নিউইয়র্ক জেটসের হয়ে তাঁর লোন ড্রাইভে যথেষ্ট করেছিলেন।

পঞ্চম-বর্ষের কোয়ার্টারব্যাকটি 42 গজের জন্য 3-অফ -4-এ গিয়েছিল এবং ল্যাম্বাউ মাঠে গ্রিন বে প্যাকারদের বিপক্ষে জেটসের 30-10 জিতে জেটসের 30-10 জিতে দু’বার ছুটে এসেছিল।

গেমটি অনুসরণ করে, জেটসের প্রধান কোচ অ্যারন গ্লেন মিডিয়াকে জানিয়েছেন যে তিনি মাঠগুলি যেখানে রয়েছে সেখানে পছন্দ করেছেন তবে জোর দিয়েছিলেন যে ২০২১ সালের প্রথম রাউন্ডের বাছাই উন্নতির জন্য জায়গা আছে তিনি তার প্রাক্তন দল, পিটসবার্গ স্টিলার্স খেলার আগে প্রথম সপ্তাহে।

এনবিসি স্পোর্টসের মাধ্যমে গ্লেন বলেছিলেন, “আমি আপনাকে ছেলেদের এটি বলেছি, এবং আমি তাকে এটি বলব, তিনি প্রতিটি ছোট জিনিসের জন্য সমালোচিত হতে চলেছেন, এবং তাঁর সম্পর্কে ভাল জিনিস তিনি এতটা পরিপক্ক, এবং আমরা একটি ধারাবাহিক ভিত্তিতে এই বিষয়ে কথা বলি – তিনি যত্ন নেন না,” গ্লেন এনবিসি স্পোর্টসের মাধ্যমে বলেছিলেন। “আমরা কেবল যে বিষয়টির যত্ন নিই তা হ’ল তিনি কীভাবে পরিচালনা করছেন এবং তিনি কি আরও ভাল হয়ে উঠছেন এবং আমরা এটি ঘরে দেখি।

“আমরা এখনই কোথায় আছেন আমরা ভালবাসি। তার কি কোনও উপায় আছে?

উন্নতির জন্য সেই কক্ষের অংশের মধ্যে ফরোয়ার্ড পাসের মাধ্যমে স্কোরিং টাচডাউন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফিল্ডসের সবচেয়ে বড় শক্তি হ’ল তার ছুটে যাওয়ার ক্ষমতা, তবে তিনি আর শিকাগো বিয়ার্স বা স্টিলারদের সাথে নেই কারণ তিনি কখনই পথচারী হিসাবে সামঞ্জস্য হতে সক্ষম হননি।

শনিবার, তিনি মাটিতে একটি টাচডাউন করেছিলেন, তবে শেষ জোনে যোগাযোগের জন্য কোনও রিসিভার খুঁজে পাওয়া ভাল।

অবশেষে, যদি তিনি লিগে দীর্ঘমেয়াদী শুরুর কাজ অর্জন করতে চান তবে তাকে পাসিং টাচডাউন ফেলে দিতে হবে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts