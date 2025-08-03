জেটস স্টার ওয়াইডআউট রুকি স্ট্যান্ডআউটের জন্য দৃ strong ় প্রশংসা শেয়ার করে

নিউইয়র্ক জেটস সবেমাত্র রুকি টাইট এন্ড ম্যাসন টেলর -এ একটি রত্ন পেয়েছে। এলএসইউ থেকে ২০২৫ সালের দ্বিতীয় রাউন্ডের বাছাই ইতিমধ্যে দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্য দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, যা এমন ধরণের পোলিশ এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করে যা তাকে খসড়া প্রক্রিয়া জুড়ে একটি আকর্ষণীয় সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
স্টার ওয়াইডআউট গ্যারেট উইলসন স্পষ্টতই নোটিশ নিয়েছেন, এবং সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাত্কারে দলের ওয়েবসাইট তরুণ কড়া প্রান্তে হস্তান্তর করার জন্য তাঁর খুব উচ্চ প্রশংসা ছিল।
“তিনি একটি কুকুর,” উইলসন বলেছিলেন। “এটি ধারাবাহিক কাজ। ধারাবাহিক কাজ হ’ল আমি এটি রাখতে পারি। তিনি দুর্দান্ত হাত পেয়েছেন He তিনি তার আগে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত পেয়েছেন এবং তিনি এই বছর সত্যিই আমাদের সহায়তা করতে চলেছেন কারণ তিনি দুর্দান্ত খেলোয়াড়। “
টেলর একটি টাইট এন্ড রুমে কাজ করবেন যাতে গুরুতর প্রমাণিত উত্পাদনের অভাব রয়েছে। জেএরেমি জাকার এবং স্টোন স্মার্ট তাদের কেরিয়ারে মাত্র 66 টি ক্যাচ এবং একটি টাচডাউনের জন্য একত্রিত হয়েছে এবং জ্যাক কুন্টজ এবং নিল জনসনের মতো অন্যান্য ছেলেরা এখনও গুরুতর শব্দ করতে পারেনি। উত্পাদনের এই অভাব টেলরের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য দরজা প্রশস্ত উন্মুক্ত উন্মুক্ত করেছে, বিশেষত এমন একটি অপরাধে যা উইলসনের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে হুমকি প্রাপ্তির প্রয়োজন।
এলএসইউতে, টেলর র্যাক আপ 1,308 গজ জন্য 129 অভ্যর্থনা এবং তিনটি মরসুমে ছয়টি টাচডাউন এবং এখন তিনি প্রমাণ করছেন যে কলেজের উত্পাদন পরবর্তী স্তরে অনুবাদ করতে পারে। জেটস আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী ট্যানার এনগস্ট্র্যান্ডকে এখন পর্যন্ত যা দেখেছেন তা দ্বারা উত্সাহিত করা হয়েছে।
“তিনি যা প্রত্যাশা করেছিলাম তা হয়ে ওঠার পথে এবং তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি হতে পারেন,” এনগস্ট্র্যান্ড বলেছিলেন। “তিনি পাস গেম এবং রান গেমটিতেও এই শিবিরটি খুব সুন্দর কাজ করেছেন।”
জেসন টেলরের মতো একটি হল অফ ফেমারের সাথে তাঁর বাবা হিসাবে, ম্যাসন বংশধর এবং বিশেষ কিছু হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দলটি এখন তার প্রথম প্রিসন গেমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা সমস্ত রুকি, বিশেষত ম্যাসন টেলরের জন্য একটি বিশাল সুযোগ হবে।