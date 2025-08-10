জেটিটিক স্যামুয়েল যাদুঘর – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

You are Here
বিশেষত মেক্সিকোতে ক্যাথলিক ধর্ম এবং আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে জটিল সম্পর্ক সান ক্রিস্টাবাল দে লাস ক্যাসাস শহরে ভালভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত 1528 সালে ভিলা রিয়েল ডি চিয়াপা নামে প্রতিষ্ঠিত, এর পৃষ্ঠপোষক সাধু সেন্ট ক্রিস্টোফারের সম্মানে 1829 সালে সান ক্রিস্টাবাল নামকরণ করা হয়েছিল। নগরীর উপাধি “ডি লাস ক্যাসাস” 19 বছর পরে বার্তোলোমে দে লাস ক্যাসাসকে শ্রদ্ধা হিসাবে যুক্ত করা হবে, যিনি 1502 সালে আমেরিকাতে আগত স্প্যানিশ ফ্রিয়ার।

তার আগমনের পরে, তিনি অনেক ইউরোপীয় উপনিবেশকারীদের জমি মালিকানার অনুশীলনে যোগদান করেছিলেন এবং এটি দাসত্বপ্রাপ্ত লোকদের দ্বারা কাজ করেছেন, বাস্তবে তাদের সকলেই আদিবাসী। কিউবার 1513 আক্রমণে অংশ নেওয়ার সময় ধ্বংস এবং অপব্যবহারের সাক্ষ্য দেওয়া সংজ্ঞায়িত প্রমাণিত হয়েছিল, যার ফলে একটি নৈতিক উপলব্ধি এবং তার প্রাথমিক প্রস্তাবের দিকে পরিচালিত হয়েছিল। এতে তিনি আদিবাসী দাসদের মুক্ত করার এবং পরিবর্তে আফ্রিকা থেকে দাসত্বপ্রাপ্ত লোকদের সাথে তাদের প্রতিস্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। অবশেষে, ডি লাস ক্যাসাস দাসত্বের সম্পূর্ণ বিলোপের পক্ষে পরামর্শ দিতেন।

1543 সালে তাকে চিয়াপাসের বিশপ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল, তিনি তখনই সিউদাদ রিয়েল, প্রাদেশিক রাজধানী (বর্তমানে সান ক্রিস্টাবাল এবং আর রাজ্যের রাজধানী নেই) পৌঁছেছিলেন। এই সময়কালে এবং 1566 সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি স্প্যানিশ মুকুটের আগে আদিবাসীদের রক্ষা করে চলেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং আংশিকভাবে তাদের আরও বেশি স্ব-সংকল্প এবং সাম্যতা অর্জন করেছিলেন।

ক্যাথলিক ধর্মের বিস্তৃত লক্ষ্যগুলির প্রসঙ্গে, আদিবাসী এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষের অবস্থার গ্রহণযোগ্যতা প্রায়শই একটি লক্ষ্যকে উপস্থাপন করে, কারণ এর অর্থ আরও বেশি সম্ভাব্য রূপান্তরিত হয় এবং আরও আত্মাকে বাঁচাতে। ডি লাস ক্যাসাসের মৃত্যুর পরে, স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ এখন মেক্সিকোয়ের মতো অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠা করেছিল, যার ফলে জবরদস্তিকে রূপান্তরকরণের জন্য আরও সক্রিয় সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

১৯২৪ সালে স্যামুয়েল রুইজের জন্মের সময়কালে, মেক্সিকোয় অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিল, অন্যরা মূলত তাদের লক্ষ্য করে historical তিহাসিক এবং সাম্প্রতিক নির্যাতনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। এটি চিয়াপাসে বিশেষভাবে সত্য ছিল, যে কোনও রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ অনুপাত থাকার জন্য দীর্ঘকাল পরিচিত এবং যেখানে ক্যাথলিক ধর্ম প্রায়শই কেবল নামমাত্র এবং অনুশীলনে থাকে বেশ কয়েকটি প্রাক-কলম্বিয়ার আচার অন্তর্ভুক্ত করে

রুইজ ১৩ বছর বয়সে তাঁর জন্মস্থান গুয়ানাজুয়াতোতে ক্যাথলিক সেমিনারে যোগদান করেছিলেন এবং ১৯৫৯ সালে সান ক্রিস্টাবাল দে লাস ক্যাসাসের বিশপ হয়েছিলেন। এই পদে তিনি চিয়াপাসের চরম দারিদ্র্যের পরিস্থিতি নিয়ে সাক্ষ্য ও সহানুভূতি জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন, এটি অনেক সিস্টেমিক বর্ণবাদ দ্বারা সৃষ্ট। এটি তাকে ইজলনের (জাতীয় মুক্তির জাপাটিস্টা সেনাবাহিনী) এর লক্ষ্যগুলিতে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

১৯১০-১। সালের মেক্সিকান বিপ্লবের নেতা এমিলিয়ানো জাপাটার নামে নামকরণ করা, জাপাটিস্টা সেনাবাহিনী বেশিরভাগ আদিবাসীদের সমন্বয়ে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য বৃহত্তর সমতা এবং স্বশাসনের সন্ধান করে, সাধারণত সমাজতন্ত্রের ব্যানারে থাকে। জমির পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই এবং দমন ১৯৯৪ সালে মেক্সিকান সরকারের প্রতি তাদের যুদ্ধের ঘোষণার দিকে পরিচালিত করে।

ইজলান তাদের প্রচারের সময় যে প্রধান শহরের বিশপ দখল করেছিলেন, স্যামুয়েল রুইজ এই বিদ্রোহকে নিন্দা করেননি এবং পরিবর্তে সেনাবাহিনী ও সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে বিশপের অবস্থান ছাড়ার পরেও তিনি তার মধ্যস্থতা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর ক্রিয়াকলাপ তাকে জাট্যাটিক উপাধি দেওয়ার দিকে পরিচালিত করে, যার অর্থ মায়ান পরিবারের তেজোটজিল/সোসটসিল এবং টজেল্টাল/টেলিটাল ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই “পিতা”।

২০১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে, জাট্যাটিক স্যামুয়েলকে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল এবং জাপাটিস্তাকে আরও বাড়িয়ে তোলার হাত থেকে বাঁচাতে সহায়তা করার জন্য এটি ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয়েছিল, পাশাপাশি তাদের কিছু উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করেছিল। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত, ইজলান চিয়াপাসের কয়েকটি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে, কিছু শহর স্বাবলম্বী একটি রূপ অনুশীলন করে। তাদের সংস্থা প্রায়শই মূলধারার সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা অসম্পূর্ণ চুক্তির মুখে পুনর্গঠন করেছে, যোগাযোগের পরিবর্তন এবং বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন করে।

জাট্যাটিকের পাসের ছয় বছর পরে, তাঁর জীবন ও উত্তরাধিকারের সাথে সম্পর্কিত এই যাদুঘরটি পর্যাপ্ত উদ্যান সহ একটি colon পনিবেশিক ভবনে খোলা হয়েছিল। এই শান্ত জায়গায়, প্রদর্শনগুলি তার পোশাক প্রদর্শন করে, যা প্রায়শই চিয়াপ্যানেক টেক্সটাইলকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিনগুলি এমনকি তরুণ দর্শকদের রাষ্ট্রের আদিবাসী জনসংখ্যা (তাদের বেশিরভাগ মায়া পিপলস) সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ দেয়, জেটিটিকের লালনপালন এবং তিনি যে দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে মধ্য দিয়েছিলেন তার প্রসঙ্গে।

অন্য কক্ষে অতিরিক্ত টেক্সটাইল বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যদিও colon পনিবেশিক মেক্সিকোয়ের “বর্ণের প্রতিকৃতি” উত্সর্গীকৃত অঞ্চলটি বর্ণবাদের প্রাতিষ্ঠানিককরণকে মনে রাখে যা পরবর্তীকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেক্সিকো সোসাইটি হয়ে উঠবে। প্রদর্শনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আইটেমগুলির মধ্যে একটি হ’ল একটি খোদাই করা গাছের স্টাম্প, শিকড় এবং সমস্ত, যাদুঘরের “প্রথম ট্রাঙ্ক” হিসাবে পরিচিত। এই “প্রাইমার ট্রোনকো” আদিবাসী অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শিকড় এবং গাছ কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি শক্তিশালী বেসের প্রতীক, এছাড়াও প্রকৃতি সংরক্ষণের যে ভূমিকাটি ইজলান এবং জাট্টিকের জীবন উভয়ের লক্ষ্যে যে ভূমিকা পালন করেছে তার স্মরণ করিয়ে দেয়।





