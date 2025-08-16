You are Here
জেট স্কি ক্র্যাশের কিশোর বোনদের মারাত্মক সংঘর্ষের আগে পুলিশদের দ্বারা বিপজ্জনক আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল
News

জেট স্কি ক্র্যাশের কিশোর বোনদের মারাত্মক সংঘর্ষের আগে পুলিশদের দ্বারা বিপজ্জনক আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল

জেট স্কির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এবং ফ্লোরিডায় একটি কংক্রিট ডকটিতে বিধ্বস্ত হওয়া দুই কিশোরী বোনকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ঠিক কয়েক মুহুর্ত আগে অফিসারদের সুরক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল।

নিউইয়র্কের ১৩ বছর বয়সী রাহেল আলিজা নিসানভ এই সপ্তাহে ফোর্ট লৌডারডেলের জলে তার ১ 16 বছর বয়সী বোন আভিভা-র সাথে একটি জেট স্কি চড়ছিলেন যখন জলছবি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে একটি ডকের সাথে বিধ্বস্ত হয়েছিল, অনুসারে, একটি ডকের সাথে বিধ্বস্ত হয়েছিল, এনবিসি 4 নিউজ

মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি রাহেলের জীবন দাবি করেছে এবং আভিভা একটি সমালোচনামূলক তবে স্থিতিশীল অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রেখেছিল।

শুক্রবার, কর্মকর্তারা প্রকাশ করেছেন যে মেরিন ইউনিটের আধিকারিকরা মারাত্মক দুর্ঘটনার কয়েক মুহুর্ত আগে বোনদের সাথে কথা বলেছিল, জলের সুরক্ষা সম্পর্কে ‘প্র্যাকটিভ’ কথোপকথনে জড়িত ছিল, জানিয়েছে ডাব্লুএসভিএন নিউজ

অফিসাররা যখন অন্য আহ্বানের পথে যাচ্ছিল, তারা লক্ষ্য করেছে যে মেয়েদের ইয়ামাহা ব্যক্তিগত জলছবি একটি সামান্য লঙ্ঘন করেছে, তাদেরকে আউটলেট দ্বারা প্রতিবেদন করা হয়েছে বলে তাদের পানিতে বোনদের থামাতে প্ররোচিত করে।

যদিও কর্মকর্তারা লঙ্ঘনের প্রকৃতি নির্দিষ্ট করেননি, তারা এই স্টপটিকে ‘সংক্ষিপ্ত এবং প্রকৃতির প্র্যাকটিভ’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তবে কর্মকর্তারা অন্য কলটিতে সাড়া দিচ্ছিলেন বলে কোনও লিখিত প্রতিবেদন দায়ের করা হয়নি এবং কোনও বডি ক্যামেরার ফুটেজ রেকর্ড করা হয়নি – এবং দুঃখের বিষয়, কয়েক মিনিট পরে দুর্যোগে আঘাত করা হয়েছিল।

‘আমি নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা এর তলদেশে পৌঁছেছি,’ বোনদের বাবা, কুইন্সের বুখেরিয়ান ইহুদি সম্প্রদায়ের রাব্বি শ্লোমো নিসানভ বলেছেন, বলেছেন ডাব্লুপিএলজি স্থানীয় 10 নিউজ তার মেয়ের জানাজার পরে।

নিউইয়র্কের ১৩ বছর বয়সী রাহেল আলিজা নিসানভ (বাম) এবং তার বোন, ১ 16 বছর বয়সী আভিভা (ডান), তারা জেট স্কির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার আগে অফিসারদের দ্বারা সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন এবং ফ্লোরিডায় ছুটিতে যাওয়ার সময় একটি কংক্রিটের ডকে বিধ্বস্ত হন

নিউইয়র্কের ১৩ বছর বয়সী রাহেল আলিজা নিসানভ (বাম) এবং তার বোন, ১ 16 বছর বয়সী আভিভা (ডান), তারা জেট স্কির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়ার আগে অফিসারদের দ্বারা সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন এবং ফ্লোরিডায় ছুটিতে যাওয়ার সময় একটি কংক্রিটের ডকে বিধ্বস্ত হন

মারাত্মক দুর্ঘটনার (চিত্রযুক্ত) কয়েক মুহুর্ত আগে, অন্য এক কলের পথে কর্মকর্তারা লক্ষ্য করেছেন যে মেয়েদের ইয়ামাহা ব্যক্তিগত জলছবি একটি সামান্য লঙ্ঘন করেছে, তাদেরকে জলের উপর বোনদের থামাতে এবং জলের সুরক্ষার বিষয়ে একটি 'সংক্ষিপ্ত এবং প্র্যাকটিভ' কথোপকথনে জড়িত করার অনুরোধ জানায়

মারাত্মক দুর্ঘটনার (চিত্রযুক্ত) কয়েক মুহুর্ত আগে, অন্য এক কলের পথে কর্মকর্তারা লক্ষ্য করেছেন যে মেয়েদের ইয়ামাহা ব্যক্তিগত জলছবি একটি সামান্য লঙ্ঘন করেছে, তাদেরকে জলের উপর বোনদের থামাতে এবং জলের সুরক্ষার বিষয়ে একটি ‘সংক্ষিপ্ত এবং প্র্যাকটিভ’ কথোপকথনে জড়িত করার অনুরোধ জানায়

‘এটা খুব ঝামেলা। আমি আমার মেয়েকে কবর দেওয়ার জন্য ফ্লোরিডায় আসিনি, ‘তিনি অশ্রুতে যোগ করলেন। ‘আমি তার সাথে ভাল সময় কাটাতে ফ্লোরিডায় এসেছি এবং এখন আমাকে তাকে একটি কাসকে ফিরিয়ে নিতে হবে। আমি আমার অবকাশের কল্পনাও করি না। ‘

মঙ্গলবার, রাহেল তার অষ্টম শ্রেণির স্নাতক উদযাপনের জন্য একটি চমকপ্রদ পারিবারিক ভ্রমণ উপভোগ করছিলেন।

তিনি তার বড় বোনের পিছনে ছিলেন তাদের বাবা -মা এবং একটি পৃথক জেট স্কিতে একজন প্রশিক্ষকের সাথে।

ফ্লোরিডা আইনটি একজন 14 বছর বয়সী ব্যক্তিগত জলছবিতে থাকার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না 16 বা তার বেশি বয়সের কেউ গাড়ি চালাচ্ছেন।

কিন্তু কিশোর -কিশোরীরা উত্তর -পূর্ব 24 তম আদালতের 2800 ব্লকের কাছে ইন্ট্রাকোস্টাল জলপথ ধরে তীরে ফিরে যাওয়ার পথে, জেট স্কি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।

ইয়ামাহা হিংস্রভাবে সামনের দিকে ডকের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং উভয় মেয়েকে কাঠামোতে ছড়িয়ে দেওয়ার আগে বাতাসে চালু করেছিল।

কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় তা না জেনে তাদের বাবা তত্ক্ষণাত্ লাফিয়ে উঠলেন।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি রাহেলের (চিত্রযুক্ত) জীবন দাবি করেছে এবং আভিভা বামে গুরুতর তবে স্থিতিশীল অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি রাহেলের (চিত্রযুক্ত) জীবন দাবি করেছে এবং আভিভা বামে গুরুতর তবে স্থিতিশীল অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

মঙ্গলবার ট্র্যাজেডিটি ফোর্ট লুডারডালে অষ্টম শ্রেণির গ্র্যাজুয়েশন ভ্রমণের সময় মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছিল (চিত্রিত: ক্র্যাশের পরে রাহেলের দেহ পরিবহন)

মঙ্গলবার ট্র্যাজেডিটি ফোর্ট লুডারডালে অষ্টম শ্রেণির গ্র্যাজুয়েশন ভ্রমণের সময় মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছিল (চিত্রিত: ক্র্যাশের পরে রাহেলের দেহ পরিবহন)

‘তাদের লাইফ জ্যাকেট চালু ছিল। তারা সমতল শুয়ে ছিল, ‘মেয়েদের ভাই ইয়োনাহ নিসানভ জানিয়েছেন। ‘আমার বাবা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে হাত, পা, তার পিঠে, তাদের বাঁচানোর জন্য সবার উপরে চেপে ধরলেন এবং তিনি যা করতে পারেন তা করেছিলেন।’

‘আমি দেখলাম একটি মেয়েদের একজনকে স্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে,’ বাসিন্দা রেনি বেনিনেট ডাব্লুএসভিএন নিউজকে জানিয়েছেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আমি জানতাম না যে এটি তখন একটি অল্প বয়সী মেয়ে ছিল, তবে আমার হৃদয় এখনও ভেঙে গেছে।’

উভয় মেয়েকে প্রাণঘাতী আঘাতের সাথে ব্রাউয়ার্ড হেলথ মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আউটলেট অনুসারে, ব্রোকার্ড কাউন্টি মেডিকেল পরীক্ষক এই সংঘর্ষে টিকিয়ে রাখা ভোঁতা বাহিনীর আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন বলে নির্ধারণ করে রাহেল ট্র্যাজিকভাবে মর্মান্তিকভাবে আত্মহত্যা করেছিলেন।

আভিভা মঙ্গলবার রাতে অস্ত্রোপচার করেছেন এবং হাসপাতালে অবতীর্ণ রয়েছেন, সমালোচনামূলক তবে স্থিতিশীল অবস্থায় তালিকাভুক্ত, অনুসারে সিবিএস নিউজ

ইয়োনাহ আউটলেটকে বলেছিলেন, ‘তারা শীঘ্রই তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবে এবং সে কীভাবে করছে তা দেখতে পাচ্ছে।’ ‘তবে এই মুহুর্তে, সে হতাশ হয়ে পড়েছে।’

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, যাত্রার সময়, বোনরা 'একটি পাসিং পাত্রের জাগ্রত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল এবং একটি কংক্রিট ডকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল' (চিত্রযুক্ত: ডকের নীচে জেট স্কি)

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, যাত্রার সময়, বোনরা ‘একটি পাসিং পাত্রের জাগ্রত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল এবং একটি কংক্রিট ডকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল’ (চিত্রযুক্ত: ডকের নীচে জেট স্কি)

আভিভা (বাম) মঙ্গলবার রাতে অস্ত্রোপচার করেছেন এবং হাসপাতালে অবসন্ন রয়েছেন, সমালোচনামূলক তবে স্থিতিশীল অবস্থায় তালিকাভুক্ত

আভিভা (বাম) মঙ্গলবার রাতে অস্ত্রোপচার করেছেন এবং হাসপাতালে অবসন্ন রয়েছেন, সমালোচনামূলক তবে স্থিতিশীল অবস্থায় তালিকাভুক্ত

এনবিসি দ্বারা প্রাপ্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, দ্য বোনরা একটি পাসিং পাত্রের জাগ্রত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং একটি কংক্রিটের ডকের সাথে সংঘর্ষ করেছিল।

ফ্লোরিডা ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন কমিশন (এফডাব্লুসি) দ্বারা চালু হওয়া তদন্ত চলমান রয়েছে।

রাহেলের মরদেহ দ্রুত নিউইয়র্কে ফিরে এসেছিল, যেখানে বুধবার রাতে কুইন্সের ফরেস্ট হিলসের বুখেরিয়ান ইহুদি সম্প্রদায় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একটি জানাজায় তাকে সম্মানিত করা হয়েছিল।

‘বাবা -মা তাদের সন্তানদের কবর দেওয়ার কথা নয়। ডাব্লুপিএলজি নিউজ অনুসারে, শিশুরা তাদের বাবা -মাকে কবর দেওয়ার কথা বলে মনে করা হয়, ‘শ্লোমো অশ্রুসিক্তভাবে জানাজার পরে বলেছিলেন।

‘তিনি কেবল একজন দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন,’ ইয়োনাহ এনবিসিকে বলেছেন। ‘আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। আন্তরিকভাবে, সর্বদা অতিরিক্ত মাইল যাচ্ছে। ‘

পরবর্তীকালে রাহেলের মরদেহ ইস্রায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে বৃহস্পতিবার জেরুজালেমে তাকে শায়িত করার কথা ছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts