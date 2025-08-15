জেডির বিরুদ্ধে ম্যান্ডালোরিয়ানদের যুদ্ধের পিছনে মূল ইতিহাস

মন্ডলোরের জগতের একটি দীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাস রয়েছে স্টার ওয়ার্সএবং সম্ভবত তাদের মধ্যে এর মানুষের যুদ্ধের গল্পের চেয়ে আরও জটিল হ’ল তাদের যুদ্ধগুলি একটি সাধারণ শত্রু: গ্যালাকটিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে united ক্যবদ্ধ এবং জেডি আদেশ যা এটি পরিবেশন করেছে। তবে ইঙ্গিত এবং শিল্পকর্মের বাইরে, এই দ্বন্দ্বগুলি কী সংজ্ঞায়িত করেছে তার গল্পটি সমসাময়িক ক্ষেত্রে মূলত অচ্ছুত হয়ে পড়েছে স্টার ওয়ার্স ধারাবাহিকতা, যেমন ফোকাসটি সাম্রাজ্যের পরবর্তী যুগে ম্যান্ডালোরের পুনরুদ্ধারে ফিরে আসে। প্রসারিত মহাবিশ্বের প্রাক্তন ক্যাননে, তবে, ম্যান্ডালোরিয়ানরা গ্যালাক্সি জুড়ে একটি সংজ্ঞায়িত পথ তৈরি করেছিল – এমন একাধিক যুদ্ধে যা জেডি এবং ওল্ড প্রজাতন্ত্রকে চিরতরে পুনরায় আকার দেবে।
মন্ডলোরের ফোরজিং
ম্যান্ডালোরিয়ান ক্রুসেডের গল্পটি ম্যান্ডালোরিয়ান জনগণের সৃষ্টির দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ইইউতে, ম্যান্ডালোরিয়ানদের শিকড়গুলি তাং নামে একটি প্রজাতির সাথে ছিল: হিউম্যানয়েড সিমিয়ানরা মূলত করুসেন্টের আদিবাসী, তারা গ্রহের অন্যান্য দেশীয় সভ্যতার সাথে বিরোধের পরে তাদের হোমওয়ার্ল্ড থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল যা তাদের নেতা, ম্যান্ডালোর প্রথম হিসাবে ম্যান্ডালোর হিসাবে নামকরণ করা হবে, তাদের নতুন নামটি ম্যান্ডালোরিয়ান, তাং জিহ্বায় মন্ডলোরের পুত্র -কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছিল।
ম্যান্ডলোর প্রতিষ্ঠার প্রায় অবিলম্বে, ম্যান্ডালোরিয়ানরা নিকটবর্তী বিশ্বকে পরাধীন করতে এবং ম্যান্ডালোরিয়ান প্রভাবকে প্রসারিত করার জন্য যাযাবর ক্রুসেডে যোদ্ধাদের প্রেরণ করেছিল। তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে, ম্যান্ডালোরিয়ান ক্রুসেডের প্রজন্মগুলি বাইরের রিম থেকে প্রজাতন্ত্রের প্রান্তে ঠেলে দেয়, ম্যান্ডোলোরিয়ান স্থানের ক্রমবর্ধমান পকেট প্রতিষ্ঠা করে।
ক্রুসেডস এবং দুর্দান্ত ছায়া
তবে ম্যান্ডালোরের নেতৃত্বে বিষয়গুলি অদম্যতার পরিবর্তিত হবে। শোগুন বিশ্বে একটি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত, ম্যান্ডালোরকে ম্যান্ডালোরিয়ান সমাজের divine শ্বরিক স্তম্ভ হিসাবে অদম্য উন্নত সংঘাত। অদম্য নিয়মের অধীনে, ম্যান্ডালোরিয়ান আগ্রাসন একটি গুরুতর গ্যালাকটিক হুমকিতে পরিণত হয়েছিল কারণ ক্রুসেডগুলি গ্যালাকটিক কোরের গভীরে গভীরতর এবং গভীরতর, ম্যান্ডালোরিয়ান স্থানটি শেষ পর্যন্ত কোরাসেন্টের পৈতৃক বাড়ির দোরগোড়ায় 4000 বিবিওয়াই, 3 মিলিঞ্চলীয় প্রতিষ্ঠার পরে 3 মিলিয়েনিয়া প্রতিষ্ঠানের দোরগোড়ায় ব্যবহারিকভাবে বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে।
সম্রাজ্ঞী টেটা ব্যবস্থায় একটি ভঙ্গুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি কাজে লাগানোর আশায়, যা নিজেই গৃহযুদ্ধ এবং হস্তক্ষেপবাদী সংঘাতের সাথে জড়িত ছিল প্রজাতন্ত্র-সমর্থিত বাহিনীর সাথে ক্রথ নামে পরিচিত একটি অন্ধকার দিকের ধর্মের উত্থানের মধ্যে, ম্যান্ডালোর অদম্য একটি নতুন ক্রুসেডকে তেতান স্পেসে নিয়ে যায়। ক্রুসেডারদের অভিযানটি ক্রথকে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করার সময় অন্ধকারের দিকে ঝুঁকানো একজন পতিত জেডি আলিক কেল-ড্রোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যিনি ম্যান্ডালোরকে 3996 বিবিওয়াইয়ের দ্বন্দ্বের প্রতি অদম্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, সম্রাজ্ঞী টেটা সিস্টেমের সাতটি জগতের সাথে, ক্রথ ও ম্যান্ড্রা ফোর্সের সামরিক বাহিনীকে।
ম্যান্ডালোর অদম্য হারিয়ে গেছে। তাকে সম্মানজনক মৃত্যু অস্বীকার করার জন্য কেল-ড্রোমা দ্বারা রেহাই পেয়ে কেল-ড্রোমা বিজয় লাভ করেছিলেন যাতে ম্যান্ডালোরিয়ানদের ম্যান্ডালোরের মাধ্যমে অদম্যতার দমবন্ধনের মাধ্যমে তাঁর সেবায় আনতে পারে। ম্যান্ডালোরিয়ানরা তাদের পক্ষে, কেল-ড্রোমা এবং তাঁর সহকর্মী ওয়ার্লর্ড সিথ লর্ড এক্সার কুন একটি নতুন সিথ সাম্রাজ্য চালু করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন-এবং এর সাথে গ্যালাক্সিকে সম্পূর্ণ যুদ্ধে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।
মহান সিথ যুদ্ধটি ম্যান্ডালোরিয়ানদের শক্তিশালী সহায়তায় এমনকি এক বছর স্থায়ী হবে। অদম্য এবং তাঁর ক্রুসেডাররা ওসাসের দ্বন্দ্বের টার্নিং পয়েন্ট থেকে মূলত অনুপস্থিত ছিল, যেখানে একটি পরাজিত কেল-ড্রোমা তার নিজের ভাইকে হত্যা করার পরে এবং জেডি এবং প্রজাতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরে, কুইল-ড্রোমা ওন্ডারনের আগ্রাসনের দায়িত্ব দিয়েছিল। স্থানীয়দের সাথে ধীরে ধীরে অচলাবস্থায় লক হয়ে গেছে, বিশ্বজুড়ে প্রজাতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির আগমন শেষ পর্যন্ত মন্ডালোরকে ওয়ানডেরোনিয়ান চাঁদ, ডিএক্সুনের একটিকে পশ্চাদপসরণের আহ্বান জানিয়ে ঠেলে দেয়। তবে অদম্যভাবে পথে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এবং চাঁদের জঙ্গলে অবতরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যেখানে তাকে পশুদের দ্বারা গ্রাস করা হয়েছিল।
ম্যান্ডালোর চূড়ান্ত এবং নিও-ক্রুসেডার
ম্যান্ডালোরিয়ান লোকেরা নিজেকে একটি প্রাক্কালে খুঁজে পেয়েছিল। মহান সিথ যুদ্ধটি ম্যান্ডোলোরিয়ান জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছিল, তারপরেও তার তিন হাজার বছর আগে তাদের বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা তাং থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। ম্যান্ডালোরিয়ান যিনি অদম্য মুখোশটি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং পরবর্তী ম্যান্ডালোর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন – ইভেন্টটি চূড়ান্তভাবে ম্যান্ডালোর আলটিমেট হিসাবে পরিচিত। ম্যান্ডালোরিয়ান যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসাবে ডেক্সুনের উপর তার ফরোয়ার্ড বেস প্রতিষ্ঠার পরে কেবল অবশিষ্টাংশের গোষ্ঠীগুলিকে পুনরায় একত্রিত করা নয়, ম্যান্ডালোর আলটিমেট নিজেই একজন তাং, ম্যান্ডালোরিয়ান সোসাইটি খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, অন্যান্য প্রজাতির সদস্যদের তাদের সম্মানের কোডে জমা দেওয়া সদস্যদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি ম্যান্ডালোরিয়ানদের ম্যান্ডালোরের ক্রমবর্ধমান নিয়মে দখল ও যুক্ত করার একটি নীতিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কেবল তাদের কেবল ধাঁধা দেওয়ার পরিবর্তে, যুদ্ধ শিল্পকে সমর্থন করতে পারে এমন বিশ্বের একটি মেরুদণ্ড তৈরি করে।
20 বছরেরও বেশি সময় ধরে, ম্যান্ডালোর চূড়ান্ত বিড সময় তাঁর লোকদের পুনরুদ্ধার করে, ঠিক যেমন জেডি এবং প্রজাতন্ত্রের গ্রেট সিথ যুদ্ধের সময় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করেছিল। চূড়ান্তভাবে ভিটিয়েটের লুকানো সিথ সাম্রাজ্যের পক্ষে একটি দূত অপারেটিং দ্বারা প্রজাতন্ত্রের সাথে উন্মুক্ত দ্বন্দ্বের অংশে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তবে প্রজাতন্ত্রের এবং নবায়নকৃত ম্যান্ডালোরিয়ানদের শক্তি উভয়ই পরীক্ষা করার জন্য তার নিজের ইচ্ছায় সমানভাবে পরিচালিত, ম্যান্ডালোর তার নব্য-ক্রুসেডারকে 3976 বিবিওয়াইতে একটি নতুন ক্রুসেডে ডেকেছিলেন। তবে ম্যান্ডালোরের বাহিনী তত্ক্ষণাত্ গ্যালাকটিক কোরের মধ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েনি: ম্যান্ডালোরিয়ানরা প্রজাতন্ত্রের প্রান্তে বাইরের রিমের অঞ্চলগুলিতে বাছাই করে কয়েক বছর অতিবাহিত করেছিল, বিশ্বকে নিয়ে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে নির্মূল করেছিল, তবে প্রজাতন্ত্র থেকে যথেষ্ট দূরে সিনেট থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া উস্কে না দেওয়ার জন্য যথেষ্ট দূরে।
প্রজাতন্ত্রের নজরে আসার জন্য মহান সিথ যুদ্ধের পরে প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এমন একটি বহিরাগত রিম বিশ্ব তারিসের জগতের নিকটে এটি ম্যান্ডালোরিয়ান দখল নিয়েছিল। প্রতিরক্ষা ও তার স্থানীয় ব্যবস্থার আশেপাশে নব্য-ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িত হওয়া এবং প্রজাতন্ত্র এবং ম্যান্ডালোরিয়ানরা এক বছর ধরে একটি বছর অতিবাহিত করার আগে ম্যান্ডালোরের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব শুরু করার আগে 3964 বিবিওয়াইতে আন্তরিকভাবে সংঘাত শুরু করেছিল। “দ্য হামলা” নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, ম্যান্ডালোরিয়ান বাহিনী প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা লাইনের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায়, ভ্যানকোর খনির জগতকে পাশাপাশি তারিস নিজেই ঘেরাও করে, যেমন ম্যান্ডালোরিয়ানরা ওেন্ডারন এবং সেরোকোর মতো বিশ্বের উপর বিধ্বংসী এবং নৃশংস আক্রমণ শুরু করেছিল।
তবে মিথ্যা যুদ্ধের সময় জুড়ে, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব ছিল প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই। একজন যুবক জেডি আদেশে তরঙ্গ তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, গ্যালাকটিক স্কেলে জেডি হস্তক্ষেপের পক্ষে ম্যান্ডালোরিয়ানদের সাথে দ্বন্দ্বকে পুরোপুরি যুদ্ধে নামাতে বাধা দেওয়ার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ম্যান্ডালোরিয়ানদের দ্বারা গৃহীত পুনর্নির্মাণবাদ গ্রহণ – তরুণ জেডি অবশেষে আদেশের মধ্যে তাদের নিজস্ব আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করে, গ্র্যান্ড কাউন্সিলের নির্দেশে আরও বেশি করে জেডিকে তাদের বিশ্বাসের দিকে দুলিয়ে, যা প্রজাতন্ত্রের সামরিক পরিকল্পনায় জেডির কোনও স্থান ছিল না বলে রায় অব্যাহত রেখেছিল।
যদিও কাউন্সিল যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মিশনগুলিতে পুনর্নির্মাণকারীদের প্রেরণ করবে এবং প্রজাতন্ত্র নিজেই ক্রমবর্ধমানভাবে জেডি ক্রুসেডারের উত্থানের বিষয়ে আগ্রহে জড়িয়ে পড়েছিল, যিনি ম্যান্ডালোরিয়ানদের সাথে লড়াই করতে ইচ্ছুক ছিলেন, শেষ পর্যন্ত পুনর্নির্মাণবিদরা এবং তাদের নেতা পুরোপুরি জেডি কাউন্সিল থেকে গ্রহের গ্রহের জেডি কাউন্সিল থেকে ভেঙে যাবেন। প্রজাতন্ত্রের স্থানের বাইরে একটি বাইরের রিম বিশ্ব, ক্যাথার আলটিমেটের বাহিনী ম্যান্ডালোর দ্বারা আক্রমণ করা এই অঞ্চলের অন্যতম প্রাথমিক পৃথিবী ছিল, যার ফলে ক্যাথার জনগণের নিকট-বিলুপ্তির দিকে পরিচালিত হয়েছিল। বিশ্বের ধ্বংসযজ্ঞের তদন্তের জন্য অনুরোধ জানানো, পুনর্নির্মাণবিদরা তাদের নেতার সাথে ম্যান্ডালোরিয়ানদের নির্মূল করার সত্যতাটির মাধ্যমে আবিষ্কার করেছিলেন, এখন তাদের নেতার সাথে, এখন রেভানের আবরণ গ্রহণ করে, ম্যান্ডালোরিয়ানদের পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াইয়ের শপথ করে।
ক্যাথার গণহত্যার আবিষ্কার ভিক্ষা করে জেডি কাউন্সিলকে রেভান এবং তাদের অনুসারীদের প্রজাতন্ত্রের সামরিক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সমর্থন অনুমোদনের জন্য প্ররোচিত করেছিল। প্রথম মার্সি কর্পস হিসাবে অভিনয় করা, সমর্থন ক্রু এবং নিরাময়কারীদের একটি অস্পষ্ট বিভাগ, পুনর্নির্মাণরা দ্রুত যুদ্ধের মূল জেনারেল এবং ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের হয়ে ওঠে। এমনকি ম্যান্ডালোরিয়ানরা গভীর ও গভীরতর কোরওয়ার্ডকে ধাক্কা দিতে শুরু করার পরেও পুনর্নির্মাণবিদ জেদির হস্তক্ষেপ প্রজাতন্ত্রের পক্ষে জোয়ারকে পরিণত করতে সহায়তা করবে, রেভানকে শেষ পর্যন্ত 3962 দ্বারা প্রজাতন্ত্রের সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল।
ম্যান্ডালোরিয়ানদের আরও তাদের নিজস্ব জায়গায় আরও এগিয়ে দেওয়ার পরে, রেভান ম্যান্ডালোরিয়ানদের ম্যালাচোর ভি। প্রজাতন্ত্র এবং ম্যান্ডালোরিয়ান জাহাজগুলিকে একইভাবে আটকে রেখে তাদের নীচে বিশ্বের পৃষ্ঠের মধ্যে ধড়ফড় করে, গণ শ্যাডো জেনারেটর মালাচোরকে একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ে নিয়ে এসেছিল, গ্রহটিকে সুন্দর করে এবং কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করে।
পরে
ম্যান্ডলোরের মৃত্যুর সাথে সাথে এবং ম্যান্ডালোরের মুখোশটি রেভানের আড়াল করা, ম্যান্ডোলোরিয়ান জনগণকে নতুন একীকরণের নেতার traditional তিহ্যবাহী পথ অস্বীকার করে – এবং মালাচোর ভি -তে প্রাণবন্ত ক্ষতি, প্রজাতন্ত্রের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকারী বেঁচে থাকা ম্যান্ডোলোরিয়ান ক্রুসেডের শেষটি শেষ হয়েছিল। রেভান আদেশ দিয়েছিলেন যে ম্যান্ডালোরিয়ানদের তাদের অস্ত্র, বর্ম এবং সামরিক হার্ডওয়্যার ছিনিয়ে নেওয়া হবে, একটি কৌশল, ম্যান্ডালোরের মুখোশের নিখোঁজ হওয়ার সাথে মিলিত, যা ম্যান্ডোলোরিয়ান গোষ্ঠীগুলিকে গ্যালাক্সি জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শক্তির জন্য লড়াই করে এমন ফ্রিঞ্জ গ্রুপগুলিতে ভেঙে দেয়।
ম্যান্ডালোরের মুখোশটি খুঁজে পেতে কয়েক বছর সময় লাগবে, যার ফলে একটি নতুন ম্যান্ডলোরের বয়স, এই রক্ষক, যিনি সময়মতো জেডি এবং প্রজাতন্ত্রের বাহিনীর সাথে একইভাবে কাজ করতেন ম্যান্ডালোরিয়ান যুদ্ধ শেষ হওয়ার দশকে সিথের হুমকির সাথে লড়াই করতে। তবে ম্যালাচোর ভি -তে রেভানের বিজয়টি সমানভাবে বিধ্বংসী সংঘাতের জন্য মঞ্চ তৈরি করেছে: জেডি কাউন্সিলের নিয়মকে অস্বীকার করা মালাচোরের জীবনযাত্রার ভয়াবহ ক্ষতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য করুসেন্টে ফিরে আসার জন্য, রেভান এবং তার ঘনিষ্ঠ মিত্র মালাক তার ডি রিভানচিস্ট জেদীকে অজানা অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল, আল্টেটিভের মাধ্যমে ক্লুদের পরে। সেখানে লুকানো সিথ সাম্রাজ্যের সন্ধান করা যা একইভাবে ম্যান্ডালোরিয়ানদের প্রজাতন্ত্রকে প্রথমে আক্রমণ করতে ঠেলে দিতে সহায়তা করেছিল, রেভান এবং মালাক দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে গেছে এবং তারা নিজেই অন্ধকারের কাছে জমা দেওয়ার জন্য ভেঙে পড়েছিল … সিথের দ্বারা গ্যালাক্সির আক্রমণের কমান্ডের জন্য মঞ্চ নির্ধারণ করে।
