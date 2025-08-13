You are Here
জেডি ভ্যানসের ছুটির দিনে বিক্ষোভের সাথে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কটসওল্ডসে বিশৃঙ্খলা

জেডি ভ্যান্সের ছুটির প্রতিবাদ করার জন্য বিক্ষোভকারীরা শান্ত হ্যামলেটে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে একটি অদ্ভুত কটসওল্ডস ভিলেজ নিজেকে জাতীয় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে খুঁজে পেয়েছে।

এই সপ্তাহে সাধারণত শান্ত অক্সফোর্ডশায়ার পল্লীতে কয়েক ডজন মানুষ জড়ো হয়েছিল মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টকে জানাতে যে তিনি এই অঞ্চলে “স্বাগত নন”।

মিঃ ভ্যানস ডিনের হ্যামলেটে দ্বিতীয় গ্রেডের তালিকাভুক্ত কান্ট্রি ম্যানোরে রয়েছেন, 6 একর সাইটের আশেপাশে একটি “সার্কাস” ছড়িয়ে দিয়েছেন কারণ বাসিন্দারা রোডব্লকস এবং পুলিশের দরজার নকশার মুখোমুখি হন।

স্নিফার কুকুর এবং পুলিশ উপস্থিতি সত্ত্বেও, বিক্ষোভকারীরা এখনও একটি “স্বাগত নয়” পার্টির জন্য গ্রামে জড়ো হয়েছিল, ব্যানার, কেক এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের একটি অবিস্মরণীয় মেমের প্রচুর ছবি সজ্জিত।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলি চার্লবেরির নিকটবর্তী গ্রামে 50 থেকে 100 জন লোকের ভিড়ের বর্ণনা দিয়েছিল, কারণ তারা বলেছিল যে তিনি “এখানে কেবল স্বাগত নন”।

অনেক প্ল্যাকার্ড মিঃ ভ্যান্সের নিজস্ব কথার উল্লেখ করেছিলেন, একজন মহিলা একটি চিহ্ন ধরে বলেছিলেন যে “কটসওল্ডস নিঃসন্তান বিড়াল মহিলারা বাড়িতে যান”, এবং অনেকেই তার 2016 এর বক্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যে তিনি একজন “কখনও ট্রাম্প লোক” ছিলেন না।

একজন মহিলা বলেছিলেন, “তিনি এখানে কেবল স্বাগত জানাই না” অভিভাবক: “এটি আমরা যা করছি তা নয়। আমরা তাঁর মতো লোকদের সাথে কিছু করতে চাই না।”

বেশ কয়েকটি বিক্ষোভকারী গাজার অনাহার ও বোমা হামলার মধ্যে ইস্রায়েলের পক্ষে মার্কিন সরকারের সমর্থনকে উল্লেখ করেছেন, বেশ কয়েকটি প্ল্যাকার্ডগুলি “গণহত্যা শেষ” পড়ার সাথে এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে “যুদ্ধাপরাধী” বলে অভিহিত করেছেন।

একজন বিক্ষোভকারী জানিয়েছেন অভিভাবক: “এই মার্কিন সরকার ছাড়া এটি ঘটবে না।”

গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ল্যামির সাথে বৈঠক করার সময়, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন উভয়ই গাজার সংকটকে “সমাধান” করতে চেয়েছিল, তবে “এই লক্ষ্যটি কীভাবে অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে কিছুটা মতবিরোধ থাকতে পারে এবং আমরা আজ সে সম্পর্কে কথা বলব”।

অন্য একজন বিক্ষোভকারী তাঁর ভলোডাইমির জেলেনস্কির সাথে “ঘৃণ্য” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং হোয়াইট হাউসে এই জুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব “অবজ্ঞাপূর্ণ” ছিল।

অন্যান্য আরও ব্যঙ্গাত্মক লক্ষণগুলি “বিমানটি অবতরণ করার সময় জেডি ভ্যানস তালি” এবং “জেডি ভ্যান্সের নেটফ্লিক্স পাসওয়ার্ড ‘পাসওয়ার্ড'” পড়তে পারে।

একটি ছবি সর্বত্র ছিল – একটি টাকের মিঃ ভ্যানসের একটি সম্পাদিত ছবি, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় সাধারণত ব্যবহৃত মেম হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্ল্যাকার্ডে থাকার পাশাপাশি, একটি ভ্যানকে তার পাশের চিত্রটি প্রদর্শন করে এমন একটি বিশাল পর্দা সহ অঞ্চল জুড়ে গাড়ি চালানো দেখা গেছে।

ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কর্মকর্তারা জুনে নরওয়েজিয়ান পর্যটকদের দ্বারা দাবি অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে এজেন্টরা তার ফোনে মেমের একটি সংস্করণ খুঁজে পাওয়ার পরে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছিল।

স্থানীয় বাসিন্দারা তার ছুটি তাদের সাধারণত নিদ্রাহীন গ্রামে নিয়ে আসা সবচেয়ে বড় বাধা বর্ণনা করেছেন।

রাস্তা বন্ধ, স্নিফার কুকুর, পুলিশ এবং বেশ কয়েকটি ব্ল্যাক আউট গাড়িগুলি এই অঞ্চলে দেখা গেছে, এটি একটি কটসওয়োল্ড দেশের পশ্চাদপসরণের সাধারণ শান্ত এবং উদাসীন পরিবেশের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।

যদিও গ্রামটি হাই-প্রোফাইলের মুখের কোনও অপরিচিত নয়, এটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের আবাসস্থল হিসাবে, সুরক্ষার স্তরটি ম্যানোরের মালিকদের স্থানীয়দের কাছে “সার্কাসের জন্য” ক্ষমা চাইতে প্ররোচিত করেছে।

স্থানীয়রা রোড ব্লকগুলিতে থামানো এবং পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করা বর্ণনা করেছে, যা কেউ কেউ সম্পদের অপচয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

টবি বুল, 18, দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য অক্সফোর্ড মেল মঙ্গলবারের প্রতিবাদে: “আশেপাশের একমাত্র প্রধান থানা স্টেশনগুলি অক্সফোর্ড এবং ব্যানবুরিতে থাকাকালীন তিনি পুলিশ সংস্থানগুলি ব্যবহার করছেন।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমরা আশেপাশে সেলিব্রিটি এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের থাকার অভ্যস্ত। এই প্রতিবাদটি দেখায় যে আমরা এখানে আসার সাথে আমরা কতটা অসন্তুষ্ট।”

মিঃ ভ্যানস এবং তার পরিবার তার মালিক জনি এবং পিপ্পা হর্নবি থেকে বিলাসবহুল বাড়িটি ভাড়া নিচ্ছেন, যিনি 2017 সালে এই সম্পত্তিটি কিনেছিলেন এবং তখন থেকে প্লাডিটস পেয়েছেন স্বাদ একটি চিত্তাকর্ষক সুইমিং পুল সহ এর এডওয়ার্ডিয়ান বাগানটিকে একটি “ওয়াটার ওয়ার্ল্ড” তে রূপান্তরিত করার জন্য।

তাঁর থাকার সময়, মিঃ ভ্যানস দুটি সেলার, টেনিস কোর্ট, রোজ গার্ডেন, জিম এবং জর্জিয়ান অরেঞ্জারি উপভোগ করতে পারবেন ছয়টি একের জমি জমির মধ্যে বসে রয়েছে।

আঠারো শতকের বাড়িটি তার উদ্যানগুলিতে প্রাক-সাজানো পরিদর্শনগুলির প্রস্তাব দেয়, যা পাথরের দেয়ালের পিছনে সেট করা আছে “আরোহণ/র‌্যাম্বলিং গোলাপ, ক্লেমেটিস এবং হাইড্রেনজাসের একটি প্রচুর এবং বৈচিত্র্যময় নির্বাচন” সহ।

মিঃ ভ্যানস যখন তাঁর সফরের জন্য এসেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: “এখানে এসে খুব ভাল লাগছে … আমার স্ত্রী এবং আমি যুক্তরাজ্যের এই অঞ্চলটিকে ভালবাসি এবং আমরা কয়েক বছর আগে আসলে এখানে ছিলাম। আমরা এই দেশকে ভালবাসি।”

