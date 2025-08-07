জেডি ভ্যানসের দল ওহিওতে জলের স্তরগুলি উত্থাপিত করার নির্দেশ দিয়েছে যাতে তার ‘আদর্শ কায়াকিংয়ের শর্ত’ থাকে, রিপোর্ট দাবী

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের দল অনুরোধ করেছে যে ওহিও হ্রদে জলের স্তর উত্থাপন করা উচিত যাতে তিনি জন্মদিনের বাইরে “আদর্শ কায়াকিংয়ের শর্ত” উপভোগ করবেন, একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
ভ্যানস গত সপ্তাহে দক্ষিণ-পশ্চিম ওহিওতে পারিবারিক ছুটিতে ছিলেন এবং 2 আগস্ট তার জন্মদিনে স্থানীয়রা লিটল মিয়ামি নদীর তীরে নেমে স্থানীয়রা চিহ্নিত করেছিলেন।
ভাইস প্রেসিডেন্টের দলটি অনুরোধ করেছিল যে আর্মি কর্পস ইঞ্জিনিয়াররা ভ্যান্সের সুরক্ষার বিশদটির “নিরাপদ নেভিগেশনকে সমর্থন” করার জন্য নদীতে খাওয়ানো সিজার ক্রিক লেকের প্রবাহকে পরিবর্তন করুন, অভিভাবক রিপোর্ট।
একটি বেনাম সূত্রে সংবাদপত্রকে জানিয়েছে যে এই অনুরোধটি কেবল সুরক্ষা এবং সুরক্ষার কারণে নয়, জলের উপর “আদর্শ” শর্ত তৈরি করার জন্য করা হয়েছিল যাতে ভ্যানস নদীর তীরে একটি প্যাডেল উপভোগ করতে পারে।
আউটলেটটি বলেছে যে এটি স্বাধীনভাবে দাবিটি যাচাই করতে পারে না।
ভাইস প্রেসিডেন্টের কার্যালয় তাত্ক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি স্বাধীনমন্তব্য করার জন্য অনুরোধ।
একজন সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র বলেছেন স্বাধীন এটি ওহিও প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ এবং ইঞ্জিনিয়ারদের আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে সমন্বয় করেছে যাতে ভ্যানসের সুরক্ষার বিশদটি “সাম্প্রতিক সফরের সময় উপযুক্ত জলের স্তর নিয়ে নিরাপদে পরিচালনা করতে পারে” তা নিশ্চিত করার জন্য এটি।
আগস্টের গোড়ার দিকে, ভ্যান্সের তারিখগুলির সাথে একত্রিত হওয়া এই অঞ্চলে ছিল, হঠাৎ নদী পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সিজার ক্রিক লেকের জলের পৃষ্ঠের উচ্চতায় একইভাবে হ্রাস পেয়েছিল, এর উপর জনসাধারণের তথ্য অনুসারে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ ওয়েবসাইট।
ইউএস আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের মুখপাত্র জিন পাওলিক বলেছেন অভিভাবক “মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস কর্মীদের নিরাপদ নেভিগেশনকে সমর্থন করার জন্য সিজার ক্রিক লেক থেকে সাময়িকভাবে বহির্মুখ বাড়ানোর জন্য একটি অনুরোধ প্রাপ্ত হয়েছিল।”
অভিভাবকএই বিষয়টির জ্ঞান রয়েছে বলে জানা গেছে, এর উত্স বলেছিল যে “বিশেষ প্রকাশের” অনুরোধটি সাধারণত ব্যক্তিদের জন্য মঞ্জুর হয় না।
পাওলিক বলেছিলেন, সিক্রেট সার্ভিসের অনুরোধটি “সিজার ক্রিক লেকের জন্য জল নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়ালটিতে বর্ণিত অপারেশনাল মানদণ্ডগুলি পূরণ করেছে এবং সাধারণ পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতির প্রয়োজন হয় নি,” পাভলিক বলেছিলেন।
“এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে অপারেশনগুলি ডাউনস্ট্রিম বা উজানের জলের স্তরগুলিকে বিরূপ প্রভাবিত করবে না। ডাউন স্ট্রিম স্টেকহোল্ডারদের সামান্য প্রবাহ বৃদ্ধির আগেই অবহিত করা হয়েছিল, যা আগস্ট 1, 2025 সালে ঘটেছিল,” মুখপাত্র আরও বলেছেন।
ভাইস প্রেসিডেন্টের দলটি অবৈধ কিছু করার পরামর্শ না থাকলেও সমালোচকরা বলেছিলেন যে তাঁর প্রশাসন জাতীয় উদ্যান পরিষেবাতে কঠোর চাকরির তদারকি করার সময় সৌন্দর্যে তার পারিবারিক ছুটির জন্য “বিশেষ চিকিত্সা” পাওয়ার জন্য ভ্যানসকে ভণ্ডামি বলে মনে হয়েছিল।
“আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি নদীতে জলের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য করদাতাদের অর্থ ব্যয় করা আপত্তিজনক যাতে @ভিপি ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসে বাজেটের কাটা অন্য সবার জন্য পারিবারিক অবকাশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল,” জর্জ ডব্লু বুশের প্রশাসনে পরিবেশন করা, যিনি জর্জ ডব্লু বুশের প্রশাসনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এক্স -এর একটি পোস্টে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার নীতিশাস্ত্র জজার নরম্যান আইজেন বলেছেন, “যদিও সুরক্ষা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বা ন্যায়সঙ্গততা রয়েছে যা বিশ্লেষণে আসে, আমার প্রতিক্রিয়া হ’ল: আমি যত্ন করি না,” অভিভাবক। “আমাদের এইভাবে সরকারী সংস্থানগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। আমি কখনই এর অনুমতি দিতাম না।”
আইজেন আরও যোগ করেছেন, “আমি এই ধরণের কোনও জিনিসের অনুমতি দিতাম না কারণ এটি প্রযুক্তিগতভাবে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে বা না করুক, এটি এমন চেহারা তৈরি করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহ-রাষ্ট্রপতি বিশেষ চিকিত্সা পাচ্ছেন যা সেই গড় ব্যক্তির পক্ষে উপলভ্য নয় যে বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে জলের সেই দেহটি ব্যবহার করতে চায়,” আইজেন যোগ করেছেন।
তিনি অফিসে থাকা ছয় মাসের মধ্যে বিক্ষোভকারীরা প্রায়শই ভ্যানসের পারিবারিক ছুটিতে বিধ্বস্ত হয়েছেন।
খবরের পরে যে ভ্যানস এবং তার পরিবার একদিন পরিকল্পনা করেছিল গত মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় ডিজনিল্যান্ড, শত শত শুরু হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন অভিযানকে রাজ্য জুড়ে নিন্দা করার জন্য থিম পার্কে প্রতিবাদ করার জন্য।
মার্চ মাসে, বিক্ষোভকারীরা স্কি রিসর্টের নিকটে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ালেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভার্মন্টে তাঁর পরিবারের সাথে থাকতেন।
ভ্যানস শীঘ্রই যুক্তরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে হটস্পটের দিকে এগিয়ে চলেছে তার পরবর্তী পরিবারের ছুটিতে কটসোল্ডসযেখানে তিনি একটি অদ্ভুত গ্রামীণ কুটির ভাড়া নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।