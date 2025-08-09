শনিবারের কয়েকটি কাগজপত্র নিকোলা স্টারজন তার আত্মজীবনীতে প্রকাশিত উদ্ঘাটনগুলিতে জব্দ করেছে।
“স্টারজন: দ্য ট্রুথ অফ মাই সেক্সুয়ালিটি” হ’ল সামনের অংশের শিরোনাম স্কটিশ ডেইলি মেল।
ডেইলি টেলিগ্রাফ বলেছেন যে তিনি তাঁর বইতে অনুমান করেছেন যে কোনও মহিলার সাথে তার সম্পর্ক ছিল এমন গুজবগুলি সম্ভবত এ দ্বারা উদ্ভাবিত হতে পারে “রাশিয়ান বট কারখানা”।
দ্য টাইমস, যা স্টারজনের আত্মজীবনীর একটি নির্যাস রয়েছে, পরিবর্তে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে ব্রিটিশ ভ্রমণকারীদের জন্য কঠোর চেক ইইউ দেশগুলিতে যাচ্ছি।
কাগজটি বলেছে যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশদের তাদের রিটার্ন টিকিট, পর্যাপ্ত তহবিল এবং চিকিত্সা বীমা রয়েছে তা প্রমাণ করতে হবে।
টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায়ও এর একটি চিত্র রয়েছে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস শেভেনিংয়ে পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির পাশাপাশি মাছ ধরা।
অভিভাবক অনুরূপ চিত্র রয়েছে, এবং একটি শ্লেষের সাথে ঘোষণা করে: “এটি ও-ফিশ-আইল” এখানে একটি “শেভেনিং এ ট্রু ব্রোমেন্স” রয়েছে।
কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হ’ল ইস্রায়েলের গাজায় যুদ্ধকে প্রসারিত করার সিদ্ধান্তের বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া।
আই পেপার বলছে ভ্যানস পাঠিয়েছে যুক্তরাজ্যের কাছে একটি সতর্কতা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে।
ডেইলি এক্সপ্রেস হাইলাইট করতে তার প্রথম পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করে খুন হওয়া কিশোর হার্ভে উইলগুজের পিতামাতার কাছ থেকে একটি কল স্কুলগুলিতে বিমানবন্দর-শৈলীর ছুরি সনাক্তকারীদের জন্য।
তারা বলে যে তারা “হার্ভির স্মৃতিতে” সমস্যাটি নিয়ে কথা বলতে থাকবে।
দৈনিক আয়না নেতৃত্ব দেয় কুইন ক্যামিলা একটি 30 মিলিয়ন ডলার ইয়টে স্পট করা হচ্ছে বিলিয়নেয়ার ওয়েফিকের মালিকানাধীন ড।
কাগজটি বলছে যে কোনও ভুল করার পরামর্শ নেই, তবে এটি বলছে যে গ্রিসে যাওয়ার সময় নৌকায় থাকা “ভাল চেহারা নয়”।
নিবন্ধটি বলেছে যে মিঃ বলেছেন, কনজারভেটিভদের জন্য অর্থ অনুদান দিতেন, এবং রাজপরিবারের কাছে আপোসিক্যাল বলে মনে করা হচ্ছে।
বিলিয়নেয়ার এই বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে তিনি যুক্তরাজ্যে অনাবাসী হওয়ার পর থেকে টোরিগুলিকে অর্থ দেননি এবং রানী এবং তার পরিবার 40 বছর ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।