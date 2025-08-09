You are Here
‘জেডি ভ্যানস ইউকে -তে সতর্কতা প্রেরণ করে’ এবং ‘আমার দ্বারা কেলেঙ্কারী’

আই পেপারের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "জেডি ভ্যানস ইউকে -তে সতর্কতা প্রেরণ করে - স্টারমারকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কথা বলছে"।

শনিবারের সংবাদপত্রগুলির সামনের পৃষ্ঠাগুলিতে গল্পের মিশ্রণ। আই পেপারটি মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানসের ব্রিটেনে ভ্রমণের সাথে নেতৃত্ব দেয় যেখানে তিনি পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির সাথে দেখা করেছিলেন। এটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনার বিষয়ে যুক্তরাজ্যের কাছে ভ্যানসের সতর্কতাটিকে স্পটলাইট করে: “আমি জানি না এর অর্থ কী হবে”।

সময়ের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "ইইউ ট্রিপগুলিতে শক্ত চেক"।

টাইমস ভ্যানস এবং ল্যামি ফিশিংয়ের “পুকুরের ওপারে” কেন্টের বিদেশ সচিবের সরকারী দেশের বাসভবন, শেভেনিং হাউসে একটি আনন্দদায়ক ছবি অনুসরণ করে। অন্য কোথাও, এই কাগজটি জানিয়েছে যে ইউরোপে যাওয়া ব্রিটিশ ভ্রমণকারীদের 12 অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়ার কারণে নতুন সীমান্ত বিধি অনুসারে তাদের রিটার্ন টিকিট এবং চিকিত্সা বীমা রয়েছে তা প্রমাণ করতে হবে।

অভিভাবকের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "1 এম ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যত এখন ভারসাম্য ঝুলছে"।

গার্ডিয়ান ডাবস ভ্যানস এবং ল্যামির “ও-ফিশ-আইল” এই জুটির ফিশিং পলায়নের চিত্রের পাশাপাশি একটি “সত্যিকারের ব্রোমেন্স” সভা করে। অন্য কোথাও, কাগজটি বলেছে যে ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের গাজা সিটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য নতুন পরিকল্পনার অনুমোদনের পরে এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যত “ভারসাম্যহীন”।

সূর্যের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "আমার দ্বারা কেলেঙ্কারী"।

“স্ক্যাম বাই মি” হ’ল সূর্যের ওসিস অনুপ্রাণিত শিরোনাম। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে কয়েক শতাধিক টিকিটহীন ওসিস ভক্তদের মধ্যে তদন্ত শুরু করা হয়েছে যারা বলা হয় যে ব্যান্ডের পুনর্মিলন কনসার্টের একটিতে প্রবেশের জন্য সুরক্ষা কেলেঙ্কারী ব্যবহার করা হয়েছিল। দ্য সান বলছে যে 200 জন ভক্তকে প্রতিবন্ধী প্রবেশদ্বারটি দিয়ে প্রত্যেককে £ 350 ডলার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়েছে: "চোররা স্কাম নয়, পুলিশ শপের মালিককে বলে"।

ডেইলি টেলিগ্রাফের খবরে বলা হয়েছে, পুলিশ একজন দোকানদারকে শপলিফটারকে “স্ক্যাম্ব্যাগস” বলে একটি সাইন নামাতে বলেছে কারণ এটি অপরাধের কারণ হতে পারে। কাগজটি বলেছে যে ঘটনাটি একটি মুক্ত বক্তৃতার সারি তৈরি করেছে, ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস ফিল্প এটিকে “উন্মাদনা” বলে অভিহিত করেছেন। জেফ্রি এপস্টাইন এবং তার বাটলার ভিয়েরা কোট্রিনের একটি ছবি সামনের পৃষ্ঠার সামনে এবং কেন্দ্র, টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন করা হয়েছে যে মিঃ কোটরিন বিশ্বাস করেন না যে যৌন অপরাধী নিজেকে হত্যা করেছে।

ডেইলি এক্সপ্রেসের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "সমস্ত বাচ্চাদের অবশ্যই স্কুলে নিরাপদ থাকতে হবে!"

“সমস্ত বাচ্চাদের অবশ্যই স্কুলে নিরাপদ থাকতে হবে!” ডেইলি এক্সপ্রেস ঘোষণা করে কারণ এতে খুন হওয়া স্কুলবয় হার্ভে উইলগুজের পিতামাতার আবেদন রয়েছে। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে অন্য শিক্ষার্থী তাদের ছেলের ছুরিকাঘাত করে হত্যা করার পরে ক্যারোলিন এবং মার্ক উইনগুজ স্কুলগুলিতে বিমানবন্দর-স্টাইলের ছুরি খিলানগুলির জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

ডেইলি মেইলের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "ইকো-মোব গাজা প্রতিবাদে যোগ দিতে"।

ডেইলি মেল বলছে যে একটি “ইকো-এমওবি” গাজা বিক্ষোভে নিষিদ্ধ গ্রুপ প্যালেস্তাইন অ্যাকশন সমর্থকদের সাথে যোগ দিতে চলেছে। শনিবার পুলিশ গণ-গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ প্রস্তুত করছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারণ শত শত লোক লন্ডনে অবৈধ গাজা প্রো-গ্রুপের সাথে সংহতি রেখে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেলটি বেকহ্যাম পরিবারের অন্য কোনও সদস্য ছাড়াই ব্রুকলিন বেকহ্যাম এবং নিকোলা পেল্টজের “দ্বিতীয় বিবাহ” টিজও দেয়।

দৈনিক আয়নার প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "ক্যামিলা এবং টরি দাতার ইয়ট"।

ডেইলি মিররটি কুইন ক্যামিলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যিনি গ্রিসের উপকূলে একটি ইয়টের উপরে ছুটির দিনে চিত্রিত।

ডেইলি স্টারের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "বক্স ম্যাকবোটফারেসে এমপি"।

একটি “ম্যাকবোটফারস” ডেইলি স্টারকে নেতৃত্ব দেয়। গবেষণাপত্রটি জানিয়েছে যে এমপি রুপার্ট লো ভুলভাবে কোস্টগার্ডকে সম্ভাব্য “অবৈধ অভিবাসী” সম্পর্কে একটি ডিঙ্গির কাছে সতর্ক করেছিলেন যারা দাতব্য রোয়িং ক্রু হিসাবে পরিণত হয়েছিল। লো বলেছেন যে তিনি নৌকায় থাকা লোকদের একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় দেননি এবং নরফোক উপকূলে পৌঁছানোর একটি অজানা জাহাজটির প্রতিবেদনের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াতে তাঁর সতর্কতা তৈরি করা হয়েছিল।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামটি পড়ে: "সোনার শুল্কের পরে হোয়াইট হাউস পদক্ষেপে বাজারে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়"।

অবশেষে, ফিনান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে যে হোয়াইট হাউস 1 কেজি আমদানিতে শুল্কের পরে মার্কিন সোনার বাজারে অশান্তি হ্রাস করতে চলেছে এবং 100-আউন্স বারগুলি রেকর্ড উচ্চতায় সোনার ফিউচার প্রেরণ করেছে।

শনিবারের কয়েকটি কাগজপত্র নিকোলা স্টারজন তার আত্মজীবনীতে প্রকাশিত উদ্ঘাটনগুলিতে জব্দ করেছে।

“স্টারজন: দ্য ট্রুথ অফ মাই সেক্সুয়ালিটি” হ’ল সামনের অংশের শিরোনাম স্কটিশ ডেইলি মেল

ডেইলি টেলিগ্রাফ বলেছেন যে তিনি তাঁর বইতে অনুমান করেছেন যে কোনও মহিলার সাথে তার সম্পর্ক ছিল এমন গুজবগুলি সম্ভবত এ দ্বারা উদ্ভাবিত হতে পারে “রাশিয়ান বট কারখানা”

দ্য টাইমস, যা স্টারজনের আত্মজীবনীর একটি নির্যাস রয়েছে, পরিবর্তে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে ব্রিটিশ ভ্রমণকারীদের জন্য কঠোর চেক ইইউ দেশগুলিতে যাচ্ছি।

কাগজটি বলেছে যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশদের তাদের রিটার্ন টিকিট, পর্যাপ্ত তহবিল এবং চিকিত্সা বীমা রয়েছে তা প্রমাণ করতে হবে।

টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায়ও এর একটি চিত্র রয়েছে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস শেভেনিংয়ে পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির পাশাপাশি মাছ ধরা।

অভিভাবক অনুরূপ চিত্র রয়েছে, এবং একটি শ্লেষের সাথে ঘোষণা করে: “এটি ও-ফিশ-আইল” এখানে একটি “শেভেনিং এ ট্রু ব্রোমেন্স” রয়েছে।

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হ’ল ইস্রায়েলের গাজায় যুদ্ধকে প্রসারিত করার সিদ্ধান্তের বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া।

আই পেপার বলছে ভ্যানস পাঠিয়েছে যুক্তরাজ্যের কাছে একটি সতর্কতা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে।

ডেইলি এক্সপ্রেস হাইলাইট করতে তার প্রথম পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করে খুন হওয়া কিশোর হার্ভে উইলগুজের পিতামাতার কাছ থেকে একটি কল স্কুলগুলিতে বিমানবন্দর-শৈলীর ছুরি সনাক্তকারীদের জন্য।

তারা বলে যে তারা “হার্ভির স্মৃতিতে” সমস্যাটি নিয়ে কথা বলতে থাকবে।

দৈনিক আয়না নেতৃত্ব দেয় কুইন ক্যামিলা একটি 30 মিলিয়ন ডলার ইয়টে স্পট করা হচ্ছে বিলিয়নেয়ার ওয়েফিকের মালিকানাধীন ড।

কাগজটি বলছে যে কোনও ভুল করার পরামর্শ নেই, তবে এটি বলছে যে গ্রিসে যাওয়ার সময় নৌকায় থাকা “ভাল চেহারা নয়”।

নিবন্ধটি বলেছে যে মিঃ বলেছেন, কনজারভেটিভদের জন্য অর্থ অনুদান দিতেন, এবং রাজপরিবারের কাছে আপোসিক্যাল বলে মনে করা হচ্ছে।

বিলিয়নেয়ার এই বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে তিনি যুক্তরাজ্যে অনাবাসী হওয়ার পর থেকে টোরিগুলিকে অর্থ দেননি এবং রানী এবং তার পরিবার 40 বছর ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

