You are Here
জেডি ভ্যানস এবং ক্রিস্টি নোমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে
News

জেডি ভ্যানস এবং ক্রিস্টি নোমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে

দক্ষিণ পার্ক মরসুম 27, পর্ব 2 উপহাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম – এবং ভক্তরা একেবারে হারাচ্ছেন। দক্ষিণ পার্ক মরসুম 27 ডোনাল্ড ট্রাম্পের চলমান রাষ্ট্রপতি মেয়াদকে স্পোফিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছে, দ্বিতীয় পর্বটি মজা করার জন্য তার চারপাশে আরও পরিসংখ্যান নিয়ে আসে।

এখন, এক্স এর ভক্তরা কৌতুক উপায়ে তাদের মন হারাচ্ছেন দক্ষিণ পার্ক মরসুম 27 জেডি ভ্যানস এবং ক্রিস্টি নোমকে প্যারোডেড করেছে:

রায়ান শেভিং পর্বটি থেকে একটি চিত্র পোস্ট করেছেন যেখানে মিঃ ম্যাকি নোমের সাথে বরফ অভিযান পরিচালনা করছেন, এই পর্বটি কতটা হাসিখুশি তা প্রকাশ করে।

দরকারসেসপ্রেসো জেডি ভ্যানসকে পর্বে এত সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ট্রাম্পের সবেমাত্র অর্ধেক উচ্চতা।

খানজি তিনি ক্রিপ্টো থেকে গুলি করার পরে নোমের মুখের একটি মজাদার ক্লিপ পোস্ট করে এবং নিজেরাই মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুপারম্যান

আরও আসতে হবে …

সূত্র: বিভিন্ন (উপরে দেখুন)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।