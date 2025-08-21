জেডি ভ্যানস তৃতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের বিরুদ্ধে ইলন মাস্ককে পরামর্শ দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস সতর্ক করেছেন এলন কস্তুরী “দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল” -এর একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে তৃতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের বিরুদ্ধে বলেছেন, বিলিয়নেয়ার রিপাবলিকান পার্টি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাগা আন্দোলনের প্রতি “অনুগত” থাকার মাধ্যমে আরও প্রভাব ফেলতে পারে।
“এলনকে আমার পরামর্শটি হ’ল রিপাবলিকান পার্টি ঠিক করার চেষ্টা করা। এটি আপনার নিজের উপায়ে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি যা চান তার সাথে আমার একমত নন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে একমত নন, তবে ভান করবেন না যে আপনি তৃতীয় পক্ষের সাথে একটি বড় পার্থক্য আনতে পারেন,” ভ্যানস বুধবার বলেছিলেন।
“আমি মনে করি যে তিনি যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির প্রতি অনুগত থাকতেন এবং যদি তার মতবিরোধ হয় তবে ইলন আরও অনেক বড় পার্থক্য আনবেন, তবে বাইরে থেকে বিরোধিতা হিসাবে এই মতবিরোধগুলি অভ্যন্তরীণ থেকে প্রকাশ করুন।”
প্রাক্তন ওহিও সিনেটরের মন্তব্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের পরে এসেছিল রিপোর্ট করা কস্তুরী তার সংস্থাগুলিতে মনোনিবেশ করার জন্য আমেরিকা পার্টি শুরু করার পরিকল্পনা বিরতি দিচ্ছে।
কস্তুরী তার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে ঘোষণা করেছে প্ল্যাটফর্ম এক্স, পূর্বে টুইটার, জুলাই মাসে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনার মধ্যে মানুষকে তাদের “স্বাধীনতা” ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমেরিকা পার্টি গঠিত হবে।
তিনি লিখেছিলেন, “যখন আমাদের দেশকে বর্জ্য ও গ্রাফ্ট দিয়ে দেউলিয়া করার কথা আসে তখন আমরা গণতন্ত্র নয়, একটি দলীয় ব্যবস্থায় বাস করি,” তিনি লিখেছিলেন।
প্রাক্তন বিশেষ সরকারী কর্মচারী যিনি ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ট্রাম্পের সাথে সরকারী দক্ষতা অধিদফতরে (DOGE) প্রকাশ্যে বিভক্ত হন তার সমর্থন ওভার ট্রাম্পের “বড়, সুন্দর বিল” এর জন্য। কস্তুরী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিলটি ইতিমধ্যে মার্কিন জাতীয় debt ণে বেলুনিংয়ে ট্রিলিয়ন যুক্ত করবে এবং ডেজের সরকারী ব্যয় কাটাতে কাজকে ক্ষুন্ন করতে পারে।
ডাব্লুএসজে অনুসারে কস্তুরীর মিত্ররা বলেছে যে স্পেসএক্সের সিইও আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন দল তৈরি করার বিষয়টি অস্বীকার করেনি এবং তার মন পরিবর্তন করতে পারে।
“আমি মনে করি যে ইলনের পক্ষে তৃতীয় পক্ষের সাথে এগিয়ে যাওয়া একটি বিশাল ভুল হবে, এবং তাঁর কাছে আমার যুক্তি হ’ল আপনি এটি পছন্দ করেন বা না করেন, আপনি এখন আমেরিকান রাইটের পাশের মতো সুদূর বাম দ্বারা অনুধাবন করেছেন,” ভ্যানস ফক্স নিউজের হোস্ট লরা ইনগ্রাহামকে বলেছেন।
“আপনি আইন -শৃঙ্খলা বিশ্বাস করেন, আপনি বদ্ধ সীমান্তে বিশ্বাস করেন, আপনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধিতে বিশ্বাসী, আপনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জিনিসগুলি তৈরিতে বিশ্বাসী। এই ধারণাটি যে এলন কখনও মাঝখানে এক ধরণের হয়ে ফিরে যেতে চলেছে, যেখানে ডেমোক্র্যাটস এবং রিপাবলিকান উভয়ই তাঁর মতোই ঘটবে না। তিনি আমেরিকান অধিকারের সাথে রয়েছেন বলে মনে করা হয়।”
ভাইস প্রেসিডেন্টও কস্তুরী বা অন্যান্য দাতাদের সাথে সম্ভাব্য ২০২৮ সালের রাষ্ট্রপতি পদে কথা বলার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ভ্যানসকে আর্থিকভাবে ফিরিয়ে আনতে পারে এমন প্রতিবেদনের মধ্যে।
রয়টার্স যে রিপোর্ট করেছে কস্তুরী আমেরিকা প্যাক ট্রাম্প এবং অন্যান্য রিপাবলিকান প্রার্থীদের পক্ষে ২০২৪ সালের নির্বাচনের সময় প্রায় 300 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিলেন।