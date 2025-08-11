মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের আগমনের পরে আজ একটি নিদ্রাহীন কটসওল্ডস হ্যামলেট লকডাউনে রয়েছেন – স্থানীয়দের সাথে রাস্তাঘাট, স্নিফার কুকুর এবং সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের দল দ্বারা মিলিত হয়েছে।
পুলিশ ডিনের হ্যামলেটের দিকে পরিচালিত সমস্ত রাস্তা এবং ফুটপাথ বন্ধ করে দিয়েছে, যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডেপুটি তার পরিবারের সাথে 18 তম শতাব্দীর দেশের বাড়ি ডিন মনোরে অবস্থান করছেন।
অফিসাররা এখন সুরক্ষা কর্ডনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা বাসিন্দাদের পরিচয় যাচাই করছেন, ক্রিম চিনোস এবং ফ্যাকাশে নীল-শার্টের পোশাক পরা ইউনিফর্মে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের দ্বারা দেখেছেন।
যানবাহনগুলি স্নিফার কুকুরের সাথে অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং ওয়াকাররা অন্য কোথাও যেতে বলেছিল, যখন তাঁর স্ত্রী, উসা এবং শিশুরা – আট, বিবেক, পাঁচ, এবং মীরাবেল, তিনজন – বাসায় রয়েছেন।
রাজনীতিবিদ আজ লন্ডন থেকে আসার পরে পরিবারের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যময় বিরতির জন্য কটসোল্ডসে রয়েছেন, যেখানে তিনি গতকাল হ্যাম্পটন কোর্টের একটি ব্যক্তিগত সফর উপভোগ করেছেন।
মিঃ ভ্যানস হেনরি অষ্টমীর প্রাক্তন বাসিন্দাদের একটি সকালের সফরের জন্য 19 -যানবাহন মোটরকেডে কাঁপলেন – সাইটটিকে তার জনসাধারণের উদ্বোধনটি রাত 12 টায় বিলম্ব করতে বাধ্য করেছিল।
শুক্রবার একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করার পরে তিনি এখন তার অফিসিয়াল ব্যবসা শেষ করেছেন বলে মনে হয় শেভিং হাউস, ব্রিটিশদের সরকারী বাসস্থান পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ল্যামি।
মিঃ ল্যামি (৫৩) এবং মিঃ ভ্যানস (৪১) একটি অল্প, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে জড়িত থাকার পাশাপাশি একে অপরের পরিবারের সাথে একটি অসম্ভব বন্ধুত্ব তৈরি করেছেন এবং একে অপরের পরিবারের সাথে সময় কাটিয়েছেন বলে বোঝা যায়।
পিপ্পা হর্নবি, যিনি 18 তম শতাব্দীর কটসওল্ডস হোম (চিত্রযুক্ত) তার স্বামী জনির সাথে 2017 সালে কিনেছিলেন, তিনি গ্রামবাসীদের বলেছিলেন যে তিনি ‘সার্কাসের জন্য’ তাই দুঃখিত ‘
ডিন মনোরকে ঘিরে বিশাল সুরক্ষা অভিযানটি তার মালিককে বাধা দেওয়ার জন্য প্রতিবেশীদের কাছে ক্ষমা চাইতে প্ররোচিত করেছে।
ম্যানর হাউসটি 1702 সালে এমপি টমাস রউনির জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং জেরেমি ক্লার্কসনের ডিডলি স্কোয়াট ফার্মের কাছাকাছি।
ছয় একর জমি জুড়ে সেট করা, বিস্তৃত সম্পত্তি দুটি সেলার, একটি টেনিস কোর্ট, রোজ গার্ডেন, বেসমেন্ট জিম এবং জর্জিয়ান অরেঞ্জারি রয়েছে।
একজন স্থানীয় এর আগে ডেইলি মেইলকে বলেছিল: ‘গত কয়েকদিন ধরে ম্যানোরে প্রচুর ক্রিয়াকলাপ হয়েছে। এটা মিস করা কঠিন। সুরক্ষা একেবারে সর্বত্র।
‘পুরুষরা কানের টুকরো এবং গা dark ় চশমা সহ সম্পত্তিটিকে ঘিরে অভিন্ন পোশাক পরে।
‘মার্সিডিজ ভ্যানগুলি প্রতি কয়েক মিনিটের মধ্যে মানুষকে বন্ধ করে দেয়। আমরা এর আগে কখনও দেখিনি। এটি কোনও চলচ্চিত্রের বাইরে কিছু।
‘শব্দটি হ’ল এটি সত্যই জেডি ভ্যানসের পক্ষে। সুতরাং আমরা দেখতে হবে। ‘
ম্যানর হাউসটি 1702 সালে অক্সফোর্ডের এমপি টমাস রউনির জন্য নির্মিত হয়েছিল
শুক্রবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির সরকারী বাসভবন শেভেনিং হাউসে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের পরে এটি উত্তর ডাউনস গ্রামাঞ্চলের 3,000 একর জমির মধ্যে সেট হয়ে গেছে। চিত্রযুক্ত: মিঃ ল্যামি এবং ডি ভ্যানস শেভিং কান্ট্রি রিট্রিট এ তাদের ফিশিং দক্ষতা প্রদর্শন করে
সম্পত্তির মূল প্রবেশদ্বারটিতে, ‘ইন এবং আউট’ ড্রাইভওয়ে একটি ঝাপটায় যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে, দু’জন উপযুক্ত সুরক্ষার গার্ড ব্ল্যাকড আউট গাড়ি এবং মার্সিডিজ লিমোজিন ভ্যানের স্রোতে আসা এবং যাচ্ছেন তাদের সুরক্ষা ছাড়পত্র পরীক্ষা করে দেখছেন।
একজন স্থানীয় জানিয়েছেন, বাড়ির পিছনে রাখা একটি বড় অ্যান্টেনা, সম্ভবত একটি টেলিকম টাওয়ার, এটি ‘ক্রমাগত হামিং’।
তবে আরেকজন আসন্ন দর্শন সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজানা বলে মনে হয়েছিল।
মিঃ ভ্যানস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: ‘কে? আমি নিশ্চিত নই যে সে কে। ‘
মিঃ ল্যামি (৫৩) এবং মিঃ ভ্যানস (৪১) একটি অল্প, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে জড়িত থাকার পাশাপাশি একে অপরের পরিবারের সাথে একটি অসম্ভব বন্ধুত্ব তৈরি করেছেন এবং একে অপরের পরিবারের সাথে সময় কাটিয়েছেন বলে বোঝা যায়। চিত্রযুক্ত: মিঃ ভ্যানস এবং মিঃ ল্যামি এই বছরের মে মাসে রোমে
গত মাসে ডেইলি মেল যেমন রিপোর্ট করেছে, চার্লবুরির ছোট্ট গ্রাম – যা ডিনের নিকটবর্তী – যুক্তরাজ্যের সেরা পাব, বুলের বাড়িতে।
এই বছরের শুরুর দিকে, চার্লবারি হেনলি এবং বারফোর্ডের শহরগুলির পাশাপাশি অক্সফোর্ডশায়ারে বসবাসের অন্যতম সেরা জায়গা হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল।
এদিকে, বৃহত্তর কটসোল্ডস আমেরিকানরা traditional তিহ্যবাহী আরামদায়ক ইংরেজি পালানোর জন্য যা দেখছেন তা সন্ধান করার সাথে সর্বশেষতম হট টিকিটে পরিণত হয়েছে।
মার্কিন টক শো হোস্ট এলেন ডিজেনেরেস ট্রাম্পের নির্বাচনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার পরে ভ্যানসের আগমনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে এই অঞ্চলে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।
ফ্যাশন সাংবাদিক প্লাম সাইকস গত মাসে দ্য ইংলিশ হ্যাভেনের বিবিসি রেডিও 4 কে বলেছেন: ‘এটি ঠিক এত গরম এবং এত ট্রেন্ডি এবং এত ফ্যাশনেবল … এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে সুন্দর অঞ্চল কারণ এটি সুরক্ষিত, প্রায় একটি জাতীয় উদ্যানের মতো যেখানে আপনি থাকতে পারেন।
শেভেনিং (চিত্রযুক্ত), 400 বছর বয়সী গ্রেড আই তালিকাভুক্ত মেনশন, 1959 সালে যুক্তরাজ্যে প্রতিভাধর হওয়ার পরে কয়েক দশক ধরে বিদেশ সচিবের গ্রীষ্মকালীন বাসভবন ছিল
মিঃ ল্যামি এর আগে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মিঃ ভ্যানসকে একজন ‘বন্ধু’ এবং এমন কেউ হিসাবে বিবেচনা করেছেন যিনি তাঁর সাথে ‘সম্পূর্ণরূপে’ সম্পর্কযুক্ত। বলা হয় যে এই জুটি তাদের সাধারণ পটভূমিতে বন্ধন করেছে – উভয়ই তাদের পিতৃপুরুষদের ছাড়া উত্থিত হচ্ছে – এবং তাদের ধর্ম
‘আমেরিকানরা কবজটি কাটিয়ে উঠতে পারে না তবে কোভিডের পর থেকে এটি লন্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্কের সমস্ত আনন্দ নিয়ে পুনরায় ফ্যাশন করা হয়েছে।
রাজনৈতিক মতামতের মধ্যে তাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, মিঃ ল্যামি এর আগে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মিঃ ভ্যানসকে একজন ‘বন্ধু’ এবং এমন একজন হিসাবে বিবেচনা করেছেন যিনি তাঁর সাথে ‘সম্পূর্ণরূপে’ সম্পর্কযুক্ত।
বলা হয় যে এই জুটি তাদের সাধারণ পটভূমিতে বন্ধন করেছে – উভয়ই তাদের পিতৃপুরুষদের ছাড়া উত্থিত হচ্ছে – এবং তাদের ধর্ম: মিঃ ল্যামি একজন অ্যাংলিকান; মিঃ ভ্যানস 2019 সাল থেকে একজন বাপ্তিস্ম নিয়েছেন।
মিঃ ভ্যান্সের সফরের আগে, যা একটি সূত্র দাবি করেছে যে একটি ‘সংক্ষিপ্ত দ্বিপক্ষীয় সভা’ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে যে মন্ত্রিপরিষদের ব্যস্ততা ‘দ্য স্বাভাবিক ওয়ে’ তে ঘোষণা করা হবে।
মার্চ মাসে, পররাষ্ট্রসচিব এবং তাঁর স্ত্রী নিকোলা গ্রিন ওয়াশিংটনে সহ-রাষ্ট্রপতির অফিসিয়াল বাসভবন, নেভাল অবজারভেটরি, কর্মকর্তাদের ব্যতীত একটি ব্যক্তিগত সভার জন্য পরিদর্শন করেছিলেন।
পররাষ্ট্রসচিব এই মাসের শুরুর দিকে অভিভাবককে বলেছিলেন যে তিনি এবং মিঃ ভ্যানস নতুন পোপ, লিও XIV এর উদ্বোধনকালে ইতালির মার্কিন দূতাবাসে পানীয় নিয়ে একসাথে ‘দুর্দান্ত ঘন্টা’ কাটিয়েছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সেলিব্রিটি সেটের সাথে জনপ্রিয়তার কারণে কটসওল্ডসকে ‘দ্য হ্যাম্পটনস অফ দ্য হ্যাম্পটনস’ বলে অভিহিত করা হয়েছে
চিত্রযুক্ত: মিঃ ভ্যান্সের সফরের আগে শেভিংয়ের একটি ছোট্ট প্রতিবাদ
প্রধানমন্ত্রীর সাথে কূটনৈতিক আলোচনার মধ্যে আয়রশায়ারে তার টার্নবেরি গল্ফ কোর্সে সময় কাটানোর পরে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্কটল্যান্ড সফর করার পরপরই এটি আসে।
একটি প্রতিবাদের পরিকল্পনা ঘোষণা করে ট্রাম্প কোয়ালিশন জোট স্টপ: ‘আমরা এই মাসে আবারডিন এবং এডিনবার্গে এবং তারপরে সেপ্টেম্বরে লন্ডন এবং উইন্ডসর -এ ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করছি।
‘জেডি ভ্যানস ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো যুক্তরাজ্যে যতটা অপ্রয়োজনীয়। আমরা মনে করি ভার্মন্টে ভ্যানস কীভাবে তার স্কি ট্রিপটি ছোট করেছিলেন কারণ তিনি কয়েকজন প্রতিবাদকারীদের দেখে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।
‘আমরা নিশ্চিত যে এমনকি কটসওয়াল্ডসেও তিনি প্রতিরোধের অপেক্ষায় পাবেন।’