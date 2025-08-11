জেডি ভ্যান্সের হলিডে রাস্তা বন্ধের ‘সার্কাস’ নিয়ে আসে এবং পুলিশ টহলগুলি নিদ্রাহীন কটসওল্ডস গ্রামে নিয়ে আসে

জেডি ভ্যানস হোস্টিং জেডি ভ্যান্সের নিকটবর্তী একটি গ্রেড-তালিকাভুক্ত দেশটির নিকটবর্তী বাসিন্দারা তার ছুটির দিনে তাদের সাধারণত নিদ্রাহীন গ্রামগুলিতে যে বড় ধরনের বাধা এনেছে তা বর্ণনা করেছেন।
অফিসে কয়েক মাস ব্যস্ত থাকার পরে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট অক্সফোর্ডশায়ারের চিপিং নর্টনের নিকটে ডিনের হ্যামলেটে তার গ্রীষ্মের ছুটি কাটাচ্ছেন।
তবে 6 একর সাইটের আশেপাশের বাসিন্দারা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে রোডব্লকস এবং পুলিশের দরজা নক করার বর্ণনা দিয়েছেন, কারণ এই অঞ্চলে সুরক্ষা উচ্চ সতর্কতায় পৌঁছেছে।
রাস্তা বন্ধ, স্নিফার কুকুর, পুলিশ এবং বেশ কয়েকটি ব্ল্যাক আউট গাড়িগুলি এই অঞ্চলে দেখা গেছে, এটি একটি কটসওয়োল্ড দেশের পশ্চাদপসরণের সাধারণ শান্ত এবং উদাসীন পরিবেশের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।
যদিও গ্রামটি হাই-প্রোফাইলের মুখের কোনও অপরিচিত নয়, এটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের আবাসস্থল হিসাবে, সুরক্ষার স্তরটি ম্যানোরের মালিকদের স্থানীয়দের কাছে “সার্কাসের জন্য” ক্ষমা চাইতে প্ররোচিত করেছে।
এক মহিলা জানিয়েছেন সময় গ্রামটি দেখেছিল “একের পরে এক ঝলকানো প্যান্টোমাইম” এবং বলেছিল: “আমরা এখানে মহান এবং ভালদের সাথে অভ্যস্ত হয়েছি। ডেভিড ক্যামেরন যাওয়ার আগে আমাদের ডগলাস হার্ড ছিল এবং সে খুব সুন্দর ছিল। আমাদের স্পেলসবারিতে বেন কিংসলে রয়েছে এবং আমরা তাকে তাঁর কুকুরের সাথে হাঁটতে দেখি, তবে রাস্তাগুলি বন্ধ করতে আমরা হাস্যকর।”
মহিলা এই কাগজটিকে বলেছিলেন যে তিনি এবং এক বন্ধুকে এই অঞ্চলটি দিয়ে হাঁটতে গিয়ে একটি ফুটপাথ অবরুদ্ধ করে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল, এবং বলেছিল: “আমি পুলিশকে বলেছিলাম ‘আমরা দু’জন বৃদ্ধ মহিলা, আমরা খুব কমই সন্ত্রাসী’।”
আর একজন বাসিন্দা, একজন অবসরপ্রাপ্ত ট্র্যাভেল এজেন্ট, বলেছেন পর্যবেক্ষক যদিও স্থানীয়রা “আশেপাশে পুলিশকে দেখার অভ্যস্ত ছিল”, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কারণে তারা দেখেছিল যে “এ জাতীয় কিছুই নয়।
তিনি বলেছিলেন: “এটি পাওয়া শক্ত করে তোলে।”
আরেক স্থানীয় স্থানীয় কাগজ পুলিশ জানিয়েছে যে বাসিন্দাদের এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলির ব্যক্তিগত বিবরণ চেয়ে ঘরে ঘরে ঘরে যাচ্ছে।
তিনি বলেছিলেন: “আমি জানি বেশ কয়েকজন লোক প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করেছি যে তারা আমাদের বা ভ্যানসকে রক্ষা করছে কিনা। কমপক্ষে তারা সৎ ছিল এবং বলেছিল যে এটি তাঁর পক্ষে এবং এটি সমস্ত আমেরিকান সুরক্ষা লোকদের কাছে প্রেরণ করা হবে।”
একজন কর্মী সেখানে এই অঞ্চলে একটি “অদ্ভুত পরিবেশ” বলে বর্ণনা করেছেন: “আমি এখানে প্রচুর কাজ করেছি এবং এটি কখনও দেখিনি।”
ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর স্ত্রী উসা এবং শিশু ইওয়ান, বিবেক এবং মীরাবেলের সাথে এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করছেন।
তারা তার মালিক জনি এবং পিপ্পা হর্নবি থেকে বিলাসবহুল বাড়িটি ভাড়া নিচ্ছে, যারা 2017 সালে সম্পত্তিটি কিনেছিল এবং তখন থেকে প্লাডিটস পেয়েছে স্বাদ একটি চিত্তাকর্ষক সুইমিং পুল সহ এর এডওয়ার্ডিয়ান বাগানটিকে একটি “ওয়াটার ওয়ার্ল্ড” তে রূপান্তরিত করার জন্য।
দ্বারা দেখা একটি বার্তায় টেলিগ্রাফ, মিসেস হর্নবি প্রতিবেশীদের বলেছিলেন যে তিনি “পরের কয়েক দিনের জন্য সেখানে থাকা সার্কাসের জন্য খুব দুঃখিত” এবং তিনি আশা করেছিলেন যে এটি “খুব বিঘ্নিত” হবে না।
তাঁর থাকার সময়, মিঃ ভ্যানস দুটি সেলার, টেনিস কোর্ট, রোজ গার্ডেন, জিম এবং জর্জিয়ান অরেঞ্জারি উপভোগ করতে পারবেন ছয়টি একের জমি জমির মধ্যে বসে রয়েছে।
আঠারো শতকের বাড়িটি তার উদ্যানগুলিতে প্রাক-সাজানো পরিদর্শনগুলির প্রস্তাব দেয়, যা পাথরের দেয়ালের পিছনে সেট করা আছে “আরোহণ/র্যাম্বলিং গোলাপ, ক্লেমেটিস এবং হাইড্রেনজাসের একটি প্রচুর এবং বৈচিত্র্যময় নির্বাচন” সহ।
ন্যাশনাল গার্ডেন স্কিম ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে: “” আনুষ্ঠানিক উদ্যানগুলিতে জটিল ইয়ে হেজিং এবং ভেষজযুক্ত সীমানা, রান্নাঘর এবং কাটিয়া বাগান, বন্যফুলের ঘাটের অঞ্চল, একটি বাগান এবং জলের উদ্যানগুলি বাড়ির চারপাশে অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। “
শুক্রবার কেন্টে পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পরে তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক ছুটি এসেছে, যা তারা মাছ ধরতে যাওয়ার সময় এই জুটিটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেখায়।
রবিবার সকালে হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেসের উদ্বোধনটিও বিলম্বিত হয়েছিল, কারণ মিঃ ভ্যানস রয়্যাল রেসিডেন্সের একটি ব্যক্তিগত ভ্রমণ উপভোগ করেছিলেন।