জেড ইলিয়াসের বক্তব্য নেইমারকে নির্দেশিত: “এর কোনও পরিপক্কতা নেই …”

এই মৌসুমে স্যান্টোসে নেইমারের প্রত্যাবর্তন বিশিষ্ট পারফরম্যান্স দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন সোমবার (04) মরুম্বিসে যুবকদের বিপক্ষে 3-1 ব্যবধানে জয়ের মতো। শার্ট 10 দুটি গোল করেছে এবং ব্রাজিলিয়ান জাতীয় দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যা ম্যাচটি খুব কাছ থেকে অনুসরণ করেছিল। এই পারফরম্যান্সটি কোয়ালিফায়ারদের সর্বশেষতম রাউন্ডের জন্য কার্লো অ্যানস্লোটির তালিকায় তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কগুলি পুনরায় জাগিয়ে তুলেছিল।
যাইহোক, চারটি লাইনের বাইরে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল তা হ’ল সংঘর্ষের পরে আক্রমণকারীর প্রতিক্রিয়া, যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে জাতীয় দলের প্রতিনিধিরা সন্তুষ্ট হবে কিনা। নেইমার জোরালো ছিল: “আমার কারও কাছে কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই।”
বক্তৃতাটি নজরে আসে নি এবং ইএসপিএন এর “টিম এফ” প্রোগ্রামে সমালোচিত হয়েছিল। স্টেশনের বর্তমান ভাষ্যকার প্রাক্তন মিডফিল্ডার জেড ইলিয়াস এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে সংবেদনশীলতার অভাবকে তুলে ধরে খেলোয়াড়ের অবস্থানের নিন্দা করেছেন।
তিনি সমালোচনা করেছিলেন, “নেইমারের কিছু জিনিস বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় পরিপক্কতা নেই That এই উত্তরটি হ’ল এমন একটি লোক যা প্রত্যেকে বাজুলা ছিল, তার মাথায় হাত রাখে, এবং তিনি এই ধরণের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত,” তিনি সমালোচনা করেছিলেন।
জেড ইলিয়াসের মূল্যায়নে, বিবৃতিটি অ্যাথলিটদের পক্ষে তার পর্বকে মূল্য দেওয়ার একটি সুযোগ হওয়া উচিত ছিল, দীর্ঘকালীন নিষ্ক্রিয়তার পরে তার প্রতিশ্রুতি এবং শারীরিক বিবর্তনকে শক্তিশালী করে। “সেখানে তাঁর বিজ্ঞাপনটি করা তাঁর পক্ষে প্রশ্ন ছিল, ‘আমি ভাল আছি, ভাল লাগছে, পাঁচটি গেম যা আমি বাইরে যাই না, 90 মিনিট খেলছি, আমি প্রতিদিন ভাল হয়ে যাচ্ছি,'” মন্তব্যকারী বলেছেন।
সমালোচনা জুড়ে, জেড ইলিয়াস এও বিবেচনা করেছেন যে জাতীয় দলের কোচিং কর্মীদের কাছ থেকে নেইমারের সাথে আবার গণনা করার জন্য শুভেচ্ছার রয়েছে, তবে এই জাতীয় বক্তব্যগুলি খেলোয়াড় থেকে মাঠের বাইরের দিকে দূরত্বে দেখায়। তিনি বলেন, “এটি যে ধারণাটি দেয় তা হ’ল একটি রেডোমার মধ্যে পৃথিবী। নেইমার 33 বছর বয়সী। এটি কেবল তার জন্যই নয়, তার গুরুত্ব বোঝার সময় এসেছে,” তিনি বলেছিলেন।
মাঠে, নেইমার ভাল সময় বেঁচে আছেন। ২০২৩ সালে ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও ফার্নান্দো দীনিজের কমান্ডের অধীনে, স্ট্রাইকার ব্রাসিলিরিওর হয়ে টানা পাঁচটি ম্যাচ খেলেন, সবই 90 মিনিটের সাথে এবং তিনটি গোল করেছিলেন। সর্বাধিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সটি তার নির্বাচনে ফিরে আসার প্রত্যাশাটিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে, যা শারীরিক কারণে শেষ আহ্বানে কাটা হয়েছিল।
কার্লো অ্যানস্লোটির পরবর্তী তালিকাটি আগস্টের শেষের দিকে প্রকাশিত হবে, লক্ষ্য করে যথাক্রমে 4 এবং 9 সেপ্টেম্বর চিলি এবং বলিভিয়ার বিরুদ্ধে সংঘর্ষের লক্ষ্য নিয়ে। ততক্ষণে, ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বৈধ, ক্রুজিরো, ভাস্কো এবং বাহিয়ার বিপক্ষে স্যান্টোসের প্রতিও নেইমারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।