from xenharmlib import WesternNotation from xenharmlib.periodic import mod_connectors n = WesternNotation () # find out which I-III-V triads can be used # to modulate between d minor and g major d_minor = n . pc_scale (( 'D' , 'E' , 'F' , 'G' , 'A' , 'Bb' , 'C' )) g_major = n . pc_scale (( 'G' , 'A' , 'B' , 'C' , 'D' , 'E' , 'F#' )) for c in mod_connectors ( d_minor , g_major , ( 0 , 2 , 4 )): print ( c )