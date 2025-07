জেনারেল টি 1 এর বিপক্ষে ক্লাসিক জিতেছে এবং এমএসআই 2025 ফাইনালে যায়

ছবি: লিউ ইয়িকুন / দাঙ্গা গেমস / স্পোর্ট নিউজ ওয়ার্ল্ড

বৃহস্পতিবার (10) এর প্রথম দিকে, জেনারেল.জি এবং টি 1 এমএসআই 2025 শীর্ষ কীটির ফাইনালের জন্য একটি ক্লাসিক যোগ্য একটি নাটক তৈরি করেছিল। এবং পাঁচটি গেমের পরে, জেনারেল.জি একটি শক্তভাবে 3-2 ব্যবধানে জিতেছিল এবং চ্যাম্পিয়নশিপের বড় ফাইনালে তাদের জায়গাটি অর্জন করেছিল।

পরাজয়ের সাথে, টি 1 লোয়ার কীতে পড়ে এবং জেনারেল.জি. -এর বিপক্ষে কে শেষে যায় তা সিদ্ধান্ত নিতে বিলিবিলি গেমিং এবং যে কারও কিংবদন্তির বিজয়ীর জন্য অপেক্ষা করে।

গেম 1

উভয় দলই অধ্যয়নরত এবং খেলতে বাধ্য না করে উভয় দলই একটি ধীরগতির সূচনা বলে মনে হয়েছিল, উভয় দলই মানচিত্রে বিস্তৃত সুবিধা খুলতে না পেরে বেশ কয়েকটি জবাইয়ের বিনিময় করে।

টি 1 থেকে বিপথগামী হয়ে জেনারেল.জি ক্রমানুসারে কিছু পিকফস ফিট করতে শুরু না করা পর্যন্ত খেলায় নেতৃত্বের বিকল্পের সাথে ম্যাচটি মারাত্মক ছিল। ম্যাচের গতি পরিবর্তন হয়নি এবং জেনারেল.জি মাউন্টেন সোল এক্সিকিউশন না হওয়া পর্যন্ত মানচিত্রের ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। উভয় দল ব্যারনের বিরোধে গিয়েছিল এবং জেনারেল.জি শেষ পর্যন্ত এস এবং সংখ্যার সুবিধা অর্জন করেছিল, প্রথম খেলাটি জিততে নেক্সাসের মধ্য রুটে চলে যায়।

গেম 2

প্রথম ম্যাচের মতো, দ্বিতীয়টি আরও রক্তাক্তও শুরু করেছিল, প্রতি মিনিটে একাধিক বধ এবং দলগুলি মানচিত্রের ভিতরে নেতৃত্বের পরিবর্তন করে। যাইহোক, হেরাল্ডের লড়াইয়ে টি 1 কিছু নির্মূলের নিশ্চয়তা দিয়েছিল, দলটি আসলে ম্যাচের লাগাম নিয়েছিল তা করে। তখন থেকে ছন্দটি পরিবর্তিত হয়নি এবং টি 1 প্রাধান্য অব্যাহত রেখেছে, মানচিত্রে জেনারেলকে নিপীড়ন করে, সমস্ত উদ্দেশ্যকে একচেটিয়া করে।

মানচিত্রে একটি বিস্তৃত সুবিধা সহ, টি 1 ব্যারনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে এবং সমস্যা ছাড়াই এটি কার্যকর করেছে। বোনাসের সাথে, কোরিয়ানরা উপরের এবং অর্ধেক রুট দ্বারা অগ্রসর হয়েছিল, মাইনগুলির তরঙ্গকে সিঙ্ক্রোনাইজ করে এবং সিরিজ পর্যন্ত একের পর এক নির্মূল করে।

গেম 3

দুটি দল এতগুলি আবেগ ছাড়াই একটি প্রাথমিক গেমটি ধীর করে দিয়েছিল এবং মিড গেমটিতে রূপান্তর করতে এসে পৌঁছেছিল যা কার্যত সমস্ত কিছুতে আবদ্ধ ছিল। প্রথম লড়াইটি আসলে মধ্য রুটে ঘটেছিল, যেখানে জেনারেল.জি তিনটি জবাইয়ের গ্যারান্টি দিয়েছিল এবং সেখান থেকে নেতৃত্বের শুটিং করতে সক্ষম হয়েছিল।

জেনারেল.জি মাউন্টেন সোল এবং ব্যারন বিজয়ের সাথে তার সুবিধা আরও বাড়িয়ে তুলেছে, ম্যাচটিকে খুব নির্দেশিত রেখে 9,000 এরও বেশি সোনার উদ্বোধন করেছে। শেষ পর্যন্ত, জেনারেল.জি মাঝারি রুটে লড়াই শুরু করেছিলেন, নেক্সাস না হওয়া পর্যন্ত একের পর এক টি 1 খেলোয়াড়কে বাদ দিয়েছিলেন, বিজয় নিশ্চিত করে।

গেম 4

দৃ start ় শুরুর কারণে স্টার্ট -এর ওভার -স্টার্টের মতো কী মনে হতে পারে, টি 1 রিটার্নের একটি ভাল -ভারসাম্যপূর্ণ খেলায় পরিণত হয়েছিল, যা প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিজেরাই তৈরি করতে দেয়নি। কয়েক মিনিটের মধ্যে, ছন্দটি উষ্ণ হতে শুরু করে এবং মানচিত্রে ভারসাম্যটি দাঁড়াতে শুরু করে।

ম্যাচটি ব্যারনের লড়াইয়ে উত্তাপে ফিরে এসেছিল, যেখানে জেনারেল.জি একটি দুর্দান্ত আহ্বানে, বাফ পেয়েছিল এবং মানচিত্রে কিছু টাওয়ার নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, সোনার উপর বিভ্রান্ত হতে পারে না, সাম্যের প্রক্রিয়াটির প্রায় সমস্ত কিছুই রেখে।

With one more Baron and the soul of the ocean, Gen.G had everything to close the game, but in the burst after the goal, T1 fit a perfect fight and was one by one, eliminating the opponents, undermining the entire advantage built.

শেষ পর্যন্ত, দুটি দল তৃতীয় ব্যারনের বিরোধে গিয়েছিল এবং এমনকি জেনারেল.জিও গোলটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, টি 1 আরও ভাল লড়াই করেছে, এসিই সুরক্ষিত করেছে এবং মিড অঙ্কন সিরিজের মাধ্যমে উন্নত হয়েছিল।

গেম 5

গেমের শুরুটি আরও প্র্যাকটিভ টি 1 দেখিয়েছে, সমস্ত রুটে টিপে, তাড়াতাড়ি একটি সুবিধা খোলার এবং মানচিত্রটি নিয়ন্ত্রণ করে। ছন্দটি টি 1 কে দৃ strongly ়ভাবে অনুসরণ করেছিল, যিনি জেনারেলকে সমস্ত কিছু অস্বীকার করেছিলেন, যিনি কেবল নিজেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।

পিছনে থাকা সত্ত্বেও, জেনারেল.জি টি 1 এর খারাপ ব্যস্ততার সুযোগ নিয়েছিল, লড়াইটি চালু করতে সক্ষম হয়েছিল, দু’জন খেলোয়াড়কে নির্মূল করে এবং খেলায় ফিরে এসেছিল। কয়েক মিনিট পরে, নতুন সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে জেনারেল.জি আখান এবং ব্যারনকে কার্যকর করার সুযোগ নিয়েছিল এবং খেলায় এগিয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত, জেনারেল.জি বিরোধী টপলানারের উপর একটি পিকআপের সুযোগ নিয়ে মধ্য রুটে চলে গেলেন, টি 1 বেসে আক্রমণ করেছিলেন এবং একের পর এক মুছে ফেলছিলেন, নেক্সাসকে ফোকাস করে এবং বিজয় নিশ্চিত করে।