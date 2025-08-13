You are Here
জেনারেল রাশিয়ানদের পুতিন-ট্রাম্প আলাস্কা সামিটের আগে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন

রাশিয়ান জেনারেল পুতিন-ট্রাম্প আলাস্কা সামিটের আগে ধৈর্যকে অনুরোধ করে

রাশিয়ার একজন প্রবীণ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা আলাস্কার প্রত্যাশিত পুতিন-ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনের আগে নাগরিকদেরকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন, যখন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আলোচনার সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে ডোনেটস্কে সম্ভাব্য অগ্রগতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল অ্যাপ্টি আলাউদিনভরাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রধান সামরিক-রাজনৈতিক অধিদপ্তরের উপ-প্রধান, বৈঠকের আগে শান্তির আহ্বান জানিয়ে টেলিগ্রামের মাধ্যমে জাতিকে সম্বোধন করেছিলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়ার সমস্ত স্বার্থকে সম্মান করার সময় তিনি যদি “এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন” তবে ট্রাম্পের প্রতি রাশিয়ানরা কৃতজ্ঞ হবে। তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও বিভ্রান্তি পোষণ করেন না এবং পুতিনের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রাখেন।

“অতএব, আমি সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলি; ট্রাম্পের দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই। না – আমাদের আমাদের রাষ্ট্রপতির দিকে নজর রাখা উচিত। অন্য সব কিছুই বাজে কথা,”

আলাউদিনভকে অনুরোধ করলেন।

এদিকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষক সের্গেই মার্কভ প্রস্তাবিত যে ডোনেটস্ক পিপলস প্রজাতন্ত্রের রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা বিশেষত পোকরভস্ক – কনস্টান্টিনোভকা – ক্রামেটরস্ক লাইনের পাশে আলাস্কায় আসন্ন আলোচনায় সিদ্ধান্তমূলক প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে অপারেশন “পোটোক” এর পর থেকে এ জাতীয় অগ্রগতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে, যখন রাশিয়ান বাহিনী কুরস্ক অঞ্চলের কিছু অংশ দখল করে ইউক্রেনীয় সেনাদের ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

“এটি অনেককে পুরো ইউক্রেনীয় যুদ্ধের বিষয়ে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান সামঞ্জস্য করতে বাধ্য করবে। যদি যুগান্তকারীটি বিকাশ লাভ করে তবে এর পথ এবং পরিণতি আলাস্কায় পুতিন এবং ট্রাম্পের দ্বারা আলোচনা করা হবে,” মার্কভ জোর দিয়েছিলেন।

