ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ান ফেডারেশনের বৃহত আকারের সশস্ত্র আগ্রাসন 1220 তম দিন শুরু হয়েছিল।

ইউক্রেনীয় ডিফেন্ডাররা অবিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণকারীদের আক্রমণগুলি ধরে রেখেছে শত্রুকে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ করে রিপোর্ট ২ June শে জুন সকালে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা।

“187 combat clashes were recorded over the past day. According to the information, yesterday the enemy struck 67 aircraft blows by dropping 119 managed aviation bombs. In addition, he made 4536 shelling, including 54 – from the reactive gas systems, and attracted the surge. areas of settlements of Stepnogorsk, Primorskoye, Mala Tokmachka, Kamianske Zaporizhzhya অঞ্চল;

গত দিনে, বিমান চালনা, ক্ষেপণাস্ত্র সেনা এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর আর্টিলারি কর্মী, অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম এবং একটি শত্রু পরিচালনার পয়েন্টের ঘনত্বের 16 টি ক্ষেত্রকে আঘাত করেছিল।

উত্তর স্লোবিয়ান এবং কুরস্কের দিকনির্দেশে গত দিন, ইউক্রেনীয় সৈন্যরা ২৮ জন আক্রমণকারীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। শত্রু নয়টি পরিচালিত বিমান চালনা বোমা ব্যবহার করে ছয়টি বিমান চালনাও করেছে এবং ২ 27৩ টি গোলা চালিয়েছে, যার মধ্যে চারটি – রকেট লঞ্চার থেকে।

দক্ষিণ স্লোবোজানস্কি দিকনির্দেশে শত্রু হ্লাইকয়ে, জিবিন, ভোভচানস্ক, ক্র্যাসনে ফার্স্ট, কামায়ঙ্কা, কিন্ড্রাশিভকা, মালা শাপকিভকা বসতি স্থাপনের নিকটে আমাদের ইউনিটের অবস্থানগুলিতে 13 বার ঝড়েছিল।

কুপায়ানস্কের দিকনির্দেশে গতকাল নয়টি হামলা হয়েছিল। আমাদের ডিফেন্ডাররা গোলুবিবকা, কিন্ড্রাশিভকা, স্টেপ্প নোভোসেলিভকা, গ্রিন গ্রোভ এবং পেট্রোপাভ্লিভকা এবং নতুন রাউন্ডের দিকনির্দেশে শত্রুর আক্রমণমূলক ক্রিয়াকলাপকে প্রতিফলিত করে।

মোহনার নির্দেশে শত্রু 18 বার আক্রমণ করেছিল। তিনি গ্রেকিভকার বসতিগুলির নিকটে আমাদের প্রতিরক্ষা, একটি নতুন শান্তি, একটি বিরল এবং ওলজিভকা, মধ্য, ওয়েলস, দ্য গ্রিন ভ্যালি, টর্নস্কির দিকনির্দেশে আমাদের প্রতিরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

সিভারস্কি দিক থেকে শত্রুরা অবকাশ এবং ফেডোরোভকায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি প্রচেষ্টা করেছিল।

ক্রেমেটরস্কের দিকনির্দেশে আক্রমণকারীরা মার্ক, হোয়াইট মাউন্টেন এবং বোন্ডারের দিকে পাঁচবার আক্রমণ করেছিল।

টরেটস্কি দিক থেকে শত্রুরা টরেটস্ক, ডাচনি, শেরবিনোভকা, আলেকজান্ডার-কালিনভ, দিলিয়িভকা, রোমানিভকা, ইয়াবলুনোভকা এবং রুসায়না ইয়ার কাছে 23 টি আক্রমণ করেছিল।

পোকরভস্কি দিকনির্দেশে আমাদের ডিফেন্ডাররা পোলতাভকা, ম্যালিনিভকা, শেভচেনকো ফার্স্ট, শান্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, রে, লিসিভকা, নোভোমাইকোলাইভকা, কোটলাইরিভকা, মিরনোগারাদ, নোভোসেরগাইভিভিকা, লাকি, ইওকোভা, ইওকোভিকা, নোভোস্কা, নোভোস্কা, ইওলোস্কা, ইওলোস্কা, নোভোস্কা, নোভোস্কা এর 56 টি আক্রমণকারীকে থামিয়ে দিয়েছেন।

নভোপাভ্লোভস্কি দিকনির্দেশে শত্রু তারকা, ইয়াল্টা, জাপোরোজহে, রিচ্টিয়ার, ফেদরিভকা, কোমার, ওড্রাদনে, মির্নে, শেভচেনকো, সবুজ ক্ষেত্র এবং পুনরুত্থানের দিকের বসতি স্থাপনের কাছে 25 টি আক্রমণ করেছিল।

ডেনিপার দিকনির্দেশে আক্রমণকারী আক্রমণাত্মক বিষয়ে পাঁচটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল এবং পিছু হটেছে।

গুলায়পিল এবং ওরিখিভ দিকনির্দেশে তিনি আক্রমণাত্মক কর্মের শত্রু গ্রহণ করেননি।

ভলিন এবং পোলিসিয়া দিকনির্দেশে শত্রুদের আক্রমণাত্মক দল গঠনের কোনও লক্ষণ সনাক্ত করা যায়নি।

আমাদের যোদ্ধারা উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি, কৌশল এবং সক্রিয়ভাবে পিছনে শত্রুর আক্রমণাত্মক সম্ভাবনাকে ক্ষুন্ন করে।

মোট, গত দিন রাশিয়ান আক্রমণকারীদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল 970 জন। এছাড়াও, ইউক্রেনীয় সৈন্যরা একটি ট্যাঙ্ককে নিরপেক্ষ করেছে, চারটি যুদ্ধবাজ যানবাহন, ১৩ টি আর্টিলারি সিস্টেম, অপারেটিভ-ট্যাক্টিকাল স্তরের ৮ 87 জনহীন বিমানীয় যানবাহন এবং দখলদারদের গাড়ি সরঞ্জামের ৮৯ টি ইউনিট।