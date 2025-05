জেনা ফিশার বলেছেন যে অফিসটি সম্পর্কে এই উত্তপ্ত গ্রহণ সম্পূর্ণ ভুল

“দ্য অফিস” এর বেশিরভাগ অনুরাগীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং তারা আপনাকে বলবে যে শোটি আরও খারাপ হয়ে যায়, যদিও আমি এখানে একটি আপেক্ষিক শব্দ হিসাবে “আরও খারাপ” ব্যবহার করি – কারণ এমনকি “অফিস” এর সর্বনিম্ন নীচু এখনও এখনও রয়েছে শালীন টেলিভিশন। যদিও স্টার জেনা ফিশার পুরোপুরি সেই মূল্যায়নের সাথে একমত নন। প্রকৃতপক্ষে, পুরো নয়টি মরসুমের রানের জন্য পাম মৌমাছিরা-হাল্পার্ট অভিনয় করা ফিশার মনে করেন যে শোটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল দুর্দান্ত।

ডেভিড স্প্যাড এবং ডানা কারভির পডকাস্টে উপস্থিত হওয়ার সময় “দেওয়ালে উড়ে,” ফিশার বলেছিলেন যে, তিনি যখন তার বন্ধু এবং সহ-অভিনেতা অ্যাঞ্জেলা কিনসির পাশাপাশি “দ্য অফিস” পুনর্বিবেচনা করেছেন-যিনি অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যাঞ্জেলা মার্টিন এবং সহ-হোস্ট “অফিসের মহিলা,” ফিশারের সাথে একটি রিওয়াচ পডকাস্ট হিসাবে সহ-হোস্ট করেছেন, তিনি মনে করেন যে এটি সবই ভাল।

“My biggest takeaway from having rewatched it was that it’s really good the whole time,” she said bluntly, clearly referring to the idea that the show’s quality declined after Steve Carell, who starred as Michael Scott until season 7, left the series behind.

“আমি মনে করি বিশেষত কাস্ট এবং ক্রিয়েটিভদের মধ্যে এই লোর ছিল, সম্ভবত আমরা 3 মরসুম বা মরসুম 4 এ আমাদের শিখরে আঘাত করেছি,” ফিশার আরও বলেছিলেন। “এবং এই বিশ্বাসও যে স্টিভ চলে যাওয়ার পরে দুটি asons তু, আমরা কেবল জল চালাচ্ছিলাম এবং সম্ভবত সেগুলি ভাল ছিল না। তবে আমি যখন সমস্ত কিছু দেখেছি তখন স্টিভ চলে যাওয়ার পরে আমার প্রিয় কয়েকটি পর্ব 8 এবং 9 মরসুমে ছিল। এখনও এই আশ্চর্যজনক কাহিনী ছিল।”

“আশ্চর্যজনক” হতে পারে একটি ছোট বিট অফ বিট (সত্য কথা বলতে গেলে, “অফিস” এর 8 এবং 9 মরসুমে প্রচুর রুক্ষ এপিসোড), বিশেষত যখন আপনি বিবেচনা করেন যে সিরিজের প্রাক-মৌসুমের 7 টি পর্বগুলি কতটা ভাল ছিল। যদিও এটি আসে, যদিও, ফিশার তার আনুগত্যগুলি কোথায় রয়েছে সে সম্পর্কে সৎ ছিল … এবং শোয়ের অন্যতম ক্রিনজোর্টি এবং প্রিয় কিস্তি চিৎকার করে উঠল।