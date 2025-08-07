জেনিথ ব্যাংক N85M জরিমানা স্ল্যাম করেছে

আবুজার একটি উচ্চ আদালত অবৈধ আদালতের আদেশের উপর নির্ভর করে গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিমায়িত করার জন্য জেনিথ ব্যাংক পিএলসির বিরুদ্ধে এন 85 মিলিয়ন জরিমানা প্রদান করেছে।
বিচারপতি সু বে বেচার, এক রায় অনুসারে, আবুজার ট্রান্সকর্প হিল্টন হোটেলের বিপরীতে উসুমা স্ট্রিট, মাইতামার us৩ -এ তার শাখায় অ্যাকাউন্টের আবাসস্থলকে তাত্ক্ষণিকভাবে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন।
বিচারপতি বাচার ব্যাংককে দুটি জাতীয় সংবাদপত্রে এবং এর ওয়েবসাইটে গ্রাহক, অভুলিমেন অ্যান্ড কোকে জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রকাশের নির্দেশনা দিয়েছিলেন।
বিচারক বলেছিলেন যে ব্যাংকটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দ্বারা করা একটি অবৈধ আদেশে কাজ করেছিল যাতে প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অভাব ছিল।
বিচারপতি বাউচার আরও বলেছিলেন যে মামলাটির ২ য় আসামী ব্যাংক এবং নাইজেরিয়া পুলিশ ফোর্স (এনপিএফ) এর সিদ্ধান্ত গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট হিম করার জন্য, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অনুমিত আদেশের ভিত্তিতে, উক্ত গ্রাহককে অবহিত না করেই অযৌক্তিক এবং পার্টির মধ্যে ব্যাঙ্কার-কাস্টমার্সের সম্পর্কের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল।
বিচারক বলেছিলেন যে এটি দুর্ভাগ্যজনক যে জেনিথ ব্যাংকের মতো একটি বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইনজীবিদের দ্বারা পরিচালিত আইনী বিভাগের সাথে, দাবি করা হবে যে একটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অবৈধ আদেশের ভিত্তিতে কাজ করা হয়েছে, যেখানে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিমশীতল করার আদেশ জারি করার আদেশ জারি সহ কোনও ব্যাংকিং সম্পর্কিত মামলা বিনোদন দেওয়ার এখতিয়ারের অভাব ছিল।
রায়টি ১ July জুলাই সরবরাহ করা হয়েছিল তবে বৃহস্পতিবার আবুজাতে নিউজম্যানদের কাছে এর প্রত্যয়িত সত্য অনুলিপি (সিটিসি) সরবরাহ করা হয়েছিল।
পলিন ও অ্যাবুলিমেন, সান, অভুলিমেন অ্যান্ড কো -এর নাম এবং শৈলীর অধীনে ট্রেডিংয়ে চিহ্নিত মামলায় ছিল: এফসিটি/এইচসি/সিভি/2194/2024, জেনিথ ব্যাংক এবং এনপিএফের বিরুদ্ধে 1 ম এবং দ্বিতীয় আসামী হিসাবে মামলা করেছে।
অভুলিমেন কেহিন্ডে অ্যান্ড পার্টনার্স এলপির আইন সংস্থার মাধ্যমে মামলা করেছেন, দাবি করেছেন যে, ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে, তার ফার্ম, অভুলিমেন অ্যান্ড কো-এর অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস করতে না পেরে এবং এর সাথে লেনদেন করার পরে, তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে ব্যাংক এটিতে একটি পোস্ট-পোস্ট (পিএনডি) রেখেছিল।
তিনি দাবি করেছেন যে পরবর্তীকালে অ্যাকাউন্টের দায়িত্বে থাকা ব্যাংকের একজন আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন ওবিআই ওকাফোর।
তিনি বলেন, ওকাফোর তাকে উন্নয়নের বিষয়ে বলেছিলেন, যার পরে ব্যাংকটি ১৩ ই মার্চ, ২০২৪ সালে নাসারাওয়া রাজ্যের মারারাবা গুরকুতে একটি চিফ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে এনপিএফের প্রাপ্ত আদেশের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্টটি হিমায়িত করেছে বলে দাবি করেছে।
রায় প্রদান করে বিচারপতি বাচার বলেছিলেন: “উক্ত অ্যাকাউন্টটি প্রথম আসামীদের (জেনিথ ব্যাংকের) ট্রান্সকর্প হিল্টন শাখায় এখানে আবুজাতে খোলা হয়েছিল, এবং ২ য় আসামী (এনপিএফ) আবুজাতেও আধিপত্য বিস্তার করা হয়েছে।
“নাসারওয়া রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উক্ত আদেশের পিছনে যুক্তিটি বোঝা যায় না, এবং দ্বিতীয় বিবাদী উপস্থিত হয় নি, তারা কেন এই পদক্ষেপের লাইনটি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা বা কারণ দিতে সক্ষম হতে পারে।
“উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আবেদনটি বিনোদন দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাব ছিল।
“আদেশ দেওয়ার জন্য আদালতের মূল এখতিয়ার সম্পর্কে, এটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের নাইজেরিয়া সংবিধানের ২৫১ ধারা (১৯৯৯ সালে সংশোধিত হিসাবে) এর বিধানগুলি থেকে স্পষ্ট, এটি ব্যাংকগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি এবং ব্যাংকিং লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়গুলি ফেডারেল হাই কোর্টের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে, এবং উচ্চ আদালতের অধীনে থাকা বিষয়গুলি উচ্চতর আদালতের অধীনে রয়েছে, এবং উচ্চতর আদালতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি উচ্চতর আদালতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি উচ্চতর আদালতগুলির মধ্যে রয়েছে, এফসিটি, “বিচারপতি বাচার বলেছেন।
বিচারকের মতে, পূর্বোক্তদের কাছ থেকে, এটি স্পষ্ট যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলির কোনও ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিমায়িত করার আদেশের জন্য একটি আবেদন বিনোদন দেওয়ার এখতিয়ারের অভাব রয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে এই আবেদনটি বিনোদন দেওয়া উচিত ছিল না।
“আইনজীবি হওয়া প্রথম আসামী (জেনিথ ব্যাংক) আইনী বিভাগ আইনটির এই অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত ছিল এবং এই পরিস্থিতিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল, কারণ তাদের প্রথমে আদালতের আদেশ মেনে চলা উচিত ছিল না।
“সুতরাং, প্রথম আসামীকে দাবিদারকে অ্যাকাউন্টে একটি পিএনডি রাখা ভুল ছিল যে আদালতের আদেশের ভিত্তিতে এটি করার জন্য প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অভাব রয়েছে। আমি তাই ধরে রেখেছি,” বিচারক বলেছিলেন।
বিচারক দাবিদারকে তার কোম্পানির অ্যাকাউন্ট হিমায়িত করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করতে ব্যাংকের ব্যর্থতার বিষয়টি ত্রুটিযুক্ত করেছিলেন, এটিকে গ্রাহকদের কাছে care ণী যত্নের দায়িত্ব লঙ্ঘন হিসাবে বর্ণনা করে।
বিচারপতি বাটারি বলেছিলেন: “এই সম্মানিত আদালতের নম্র মতামত যে, প্রথম আসামী দাবিদারকে যথাযথভাবে তাকে জানিয়ে দেওয়ার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল যে তার অ্যাকাউন্টটি হিমশীতল হয়েছে।
“প্রথম আসামী দাবিদার ফার্মের অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট-কোনও-দেবার স্থাপন করেছিল, তবে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টটি ব্যবহারে অসুবিধার মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত এটি দাবিদারকে জানানো হয়নি।
“এই সম্মানজনক আদালতের নম্র মতামত যে, প্রথম আসামী দাবিদারকে যথাযথভাবে তাকে অবহিত করার যত্নের দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করেছিল যে তার অ্যাকাউন্টটি হিমশীতল হয়েছে
“তার অ্যাকাউন্টে রাষ্ট্রের দাবিদারকে অবহিত করতে 1 ম বিবাদীর ব্যর্থতা 1 ম বিবাদীর পক্ষ থেকে অবহেলা এবং তাই, যত্নের দায়িত্ব লঙ্ঘন এবং দাবিদারকে owed ণী অধ্যবসায়ের লঙ্ঘন। আমি তাই ধরে রেখেছি।”
ব্যাংক এবং এনপিএফ বেআইনীভাবে কাজ করেছে বলে জানতে পেরে বিচারক অন্যদের মধ্যে ঘোষণা করতে এগিয়ে গেলেন যে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিমায়িত করার আদেশটি বৈধভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য শেষের জন্য প্রাক্তন অংশকে মঞ্জুর করা যায় না।
তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে নাসারাওয়া রাজ্যের চিফ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, মারারাবা গুরকুতে বসে দাবিদার জেনিথ ব্যাংক পিএলসি-র অ্যাকাউন্ট নম্বর হিমায়িত করার আদেশ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অভাব রয়েছে: 1012272348, একটি প্রাক্তন পার্টির আবেদনের ভিত্তিতে।
“আসামীদের যৌথভাবে এবং একযোগে দাবিদারকে N60 মিলিয়নের যোগফল প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে কারণ বিবাদীদের ক্রিয়াকলাপের কারণে দাবিদার দ্বারা বিব্রত, মানসিক আঘাত, আর্থিক সঙ্কট, মানসিক চাপ এবং গুরুতর অসুবিধার জন্য সাধারণ ক্ষতির জন্য সাধারণ ক্ষতি হিসাবে।
বিচারপতি বাচার ঘোষণা করেছিলেন, “আসামীদের এই দ্বারা যৌথভাবে এবং একযোগে এই পদক্ষেপের ব্যয় হিসাবে দাবিদারকে N25 মিলিয়নের পরিমাণ প্রদান করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।”