জেনিফার অ্যানিস্টন অন ফ্রেন্ডস অন ফ্রেন্ডস কাস্ট ‘শোক’ ম্যাথু পেরি মৃত্যুর আগে

জেনিফার অ্যানিস্টন কীভাবে তিনি এবং তার সম্পর্কে খুললেন বন্ধুরা সহশিল্পীরা ম্যাথিউ পেরিকে তাঁর মৃত্যুর আগে “দীর্ঘ” শোক করেছিলেন।
একটি বিস্তৃত কভার গল্প সঙ্গে ভ্যানিটি ফেয়ারকোথায় সকালের শো তার সম্পর্কের ফলস্বরূপ 2000 এর দশকে তার অনস্ক্রিন পারফরম্যান্স থেকে শুরু করে ট্যাবলয়েড চারণ হওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, অ্যানিস্টন পেরির বছরের পর বছর ধরে আসক্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।
অ্যানিস্টন তার এবং তার সহকর্মীদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেছিলেন, “আমরা যখন পারতাম তখন আমরা যা করতে পারি তার সবই করেছি, যা পেরি তার ২০২২ এর স্মৃতিচারণেও প্রকাশ করেছিলেন, বন্ধু, প্রেমিক এবং বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।
“তবে এটি প্রায় অনুভূত হয়েছিল যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ম্যাথিউকে শোক করছি কারণ এই রোগের সাথে তাঁর যুদ্ধ তাঁর পক্ষে লড়াই করা সত্যিই কঠিন ছিল,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এটি আমাদের সকলের জন্য এবং ভক্তদের পক্ষে যতটা কঠিন ছিল, আমার একটি অংশ রয়েছে যা এটি আরও ভাল বলে মনে করে। আমি আনন্দিত যে তিনি সেই ব্যথার বাইরে এসেছেন।”
2023 সালের ডিসেম্বর মাসে লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মেডিকেল পরীক্ষকের কার্যালয়ে যা বলেছিলেন তা থেকে পেরি 54 বছর বয়সে মারা যান। “কেটামিনের তীব্র প্রভাব” ছিল। তাঁর প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্যালিসেডস হোমের হট টবে তাঁর দেহটি আবিষ্কার করা হয়েছিল, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে ডুবে যাওয়া, করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং বুপ্রেনরফিনের প্রভাবগুলিও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে – এটি ওপিওয়েড ব্যবহারের ব্যাধি চিকিত্সার জন্য ব্যবহৃত একটি ড্রাগ – তাঁর মৃত্যুর জন্য অবদান হিসাবে। ব্যঙ্গাত্মক মজাদার ম্যান চ্যান্ডলার বিং হিসাবে তাঁর ভূমিকার জন্য যুক্তিযুক্তভাবে সর্বাধিক পরিচিত, অভিনেতা মাদক ও মদ্যপানের সাথে দীর্ঘায়িত জনসাধারণের লড়াই করেছিলেন।
পেরির ওভারডোজ মৃত্যুর পতনের সাম্প্রতিক আপডেটে, কেটামিন সরবরাহকারী একজন চিকিত্সক যারা তাকে সরবরাহ করেছিলেন তাদের মধ্যে একটি দীর্ঘ-প্রত্যাশিত দোষী আবেদনে চারটি বিতরণের জন্য প্রবেশ করেছিলেন। ডাঃ সালভাদোর প্লাসেন্সিয়া কারাগারের পিছনে 40 বছর পর্যন্ত মুখোমুখি এবং এই আবেদন চুক্তির আওতায় 1 মিলিয়ন ডলারের বেশি জরিমানা প্রদান করতে পারে।