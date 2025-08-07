জেনিফার লরেন্স তার সবচেয়ে বিতর্কিত হরর মুভি বুঝতে পারে না

ড্যারেন অ্যারোনোফস্কি সিনেমাগুলি বিশেষত সোজা হিসাবে পরিচিত নয় এবং তাঁর 2017 এর হরর ফিল্ম “মা!” ব্যতিক্রম নয়। জেনিফার লরেন্স শিরোনামের মা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি মুভিটির রানটাইমকে একটি জরাজীর্ণ ভিক্টোরিয়ান হাউজের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যয় করেন, যখন তার স্বামী, তাঁর (জাভিয়ের বারডেম) বেশিরভাগই বিষয়টিকে আরও খারাপ করে তোলে। রূপক কাহিনীতে এড হ্যারিসকে “ম্যান” চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং মিশেল ফেফিফার তাঁর স্ত্রী হিসাবে “মহিলা” হিসাবে অভিনয় করেছেন, যারা তাদের পরিবারের সাথে দেখা করেন এবং বাড়িতে সমস্ত ধরণের বিপর্যয় নষ্ট করেন। “মা!” এটি একটি সত্যই বুনো তবে ভুল বোঝাবুঝি হরর ফিল্ম যা একসাথে একাধিক স্তরে কাজ করছে, পৃথিবীতে মানবতার প্রভাব সম্পর্কে একটি ভারী পরিবেশগত পাঠের সাথে একটি সৃষ্টির মিথকে বলা হয়েছে এবং একক সৃজনশীলদের একটি পরীক্ষা এবং তাদের প্রক্রিয়াও সরবরাহ করে। এটি একটি বাইবেলের গল্প, গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে একটি রূপক এবং সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে একটি মেটা-সংক্ষেপণ, সমস্তই এক দুই ঘন্টার প্যাকেজে আবৃত।
এটি স্পষ্ট ছিল যে কিছু শ্রোতা “মা!” এর জন্য সত্যই যত্ন নেননি! অফার করতে হয়েছিল, যেমন ছবিটি একটি বিরল এফ সিনেমাস্কোর পেয়েছিল, তবে এর তারকা সম্পর্কে কী? অ্যান্ডি কোহেনের সাথে তাঁর শো “ওয়াচ হোয়াট হজড লাইভ,” (মাধ্যমে Indiwiere) লরেন্স প্রকাশ করেছেন যে তিনি সেই সময়ে অ্যারোনোফস্কির সাথে ডেটিং করছিলেন, যদিও সিনেমাটি সম্পর্কে তিনি সত্যিই বুঝতে পারেন নি। লেখক/পরিচালকের অন্তরঙ্গ ইনপুট থাকা সত্ত্বেও, অভিনেতা ভাগ করে নিয়েছিলেন যে এই বিতর্কিত ঝাঁকুনির বিষয়টি এলে তিনি এখনও বেশ হারিয়ে গিয়েছিলেন।
মায়ের মধ্যে লরেন্স দুর্দান্ত! এমনকি যদি সে এটি বুঝতে না পারে
কোহেনের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি “মা” কতটা ভাল বুঝতে পেরেছিলেন! 1-10 থেকে স্কেলে লরেন্স চরিত্রগতভাবে স্পষ্ট ছিল, তিনি বলেছিলেন:
“আমি সত্যবাদী হতে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমি পরিচালকের সাথে ঘুমাচ্ছিলাম, তাই আমার ক্লিফসোটস ছিল। সুতরাং … পাঁচ? বা চারটি। তবে যদি কারও যদি তাদের চলচ্চিত্রগুলি বোঝার জন্য কোনও টিপসের প্রয়োজন হয় তবে আপনি কী করবেন তা জানেন” “
যখন একটি আছে অনেক “মা!,” এ চলতে কিছু বেসিক রয়েছে যা লরেন্স সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল, যেমন মা মূলত মা পৃথিবী এবং তাঁর God শ্বরের কিছু সংস্করণ। পুরুষ এবং মহিলা হলেন আদম এবং ইভ, তাদের পুত্র এবং পরে তাদের পুরো বিশৃঙ্খল ক্রু বাকী মানবতার প্রতিনিধিত্ব করে। একইভাবে, যে শিশুটি গ্রাস হয়ে যায় (যেমন আমি বলেছিলাম, “মা!” একটি বুনো সিনেমা) এমনকি যীশু খ্রিস্টের ত্যাগের জন্যও বেশ সহজ প্রতীক, তবে এমনকি যদি লরেন্স এই সমস্ত কিছুর অন্ধকারে থাকলেও তিনি এখনও একটি ঘাতক অভিনয় দিয়েছিলেন। তিনি এমন এক মহিলা হিসাবে অবিশ্বাস্যভাবে দৃ inc ়প্রত্যয়ী যিনি তার উত্সাহী স্বামীকে সন্তুষ্ট থাকতে চান তবে এক অর্থে তাকে শান্তিতে ছেড়ে যেতে চান – উল্লেখ না করা, সত্যিই লোকেরা চায় যে সে সবেমাত্র স্থির হয়ে গেছে তবে এখনও ব্রেস করা হয়নি। এমনকি যদি মা মা পৃথিবী না হন তবে তিনি এক ধরণের মেজাজ, এবং লরেন্স একেবারে পারফরম্যান্সকে নখ করে। তিনি তার পিঠে ছবিটি বহন করেন এবং তার চরিত্রের দুর্দশাগুলি বাধ্যতামূলক, এমনকি যখন বিষয়গুলি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়।
মা! লরেন্সে অত্যন্ত শক্ত ছিল
যদিও লরেন্স সম্ভবত কৌতুক করতে পারে যে পরিচালকের সাথে ঘুমানো এটি তৈরি করেছে যাতে তিনি সিনেমাটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন, তখন থেকে তিনি “মা!” চিত্রায়ন করা কতটা কঠিন! তার জন্য ছিল। সাথে একটি 2017 সাক্ষাত্কারে ভোগতিনি ভাগ করে নিয়েছেন যে সিনেমাটির চিত্রগ্রহণ তাকে আগের চেয়ে “গা er ় জায়গায় যেতে” বাধ্য করেছিল এবং “(আমি) জানতাম না যে আমি ঠিকঠাকভাবে আসতে সক্ষম হব কিনা।” এমনকি তিনি একটি স্থানচ্যুত পাঁজর দিয়ে শেষ করেছিলেন এবং গ্রহণের মধ্যে অক্সিজেন লাগাতে হয়েছিল, এবং ভোগকে বলেছিলেন যে অ্যারোনোফস্কি এই মুহুর্তগুলিতে এমনকি সংবেদনশীলতার জন্য চাপ দিতে থাকে। সম্পর্কটি এত স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং এটি সত্যই অবাক হওয়ার কিছু নেই, এবং এটি ফিল্মে মেটা-সংক্ষেপণের আরও একটি স্তর যুক্ত করেছে যে কীভাবে অ্যাটররা তাদের শীর্ষস্থানীয় মহিলাদের সাথে আচরণ করে। বিশেষত হলিউড এবং হরর মুভিগুলি তাদের নেতৃত্বগুলিকে অনেক দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য কুখ্যাত এবং এটি মা এবং তাঁর সম্পর্কের দ্বারা সিনেমায় প্রতিনিধিত্ব করা দেখতে আকর্ষণীয়।
তার একেবারে হাসিখুশি “হট ওয়ানস” পর্বের সময়, লরেন্স আরও প্রকাশ করেছিল যে স্থানচ্যুত পাঁজরটি কখনই পুরোপুরি নিরাময় করেনি এবং তার শীর্ষ পাঁজরটি এখনও “আজও ক্লিক করে”, যা আপনার সময় থেকে একটি ফিল্মে আপনার সময় থেকে একটি দুর্দান্ত কঠিন স্যুভেনির যা আপনি পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি। “মা!” হতে পারে, লরেন্স নিরাপদ এবং সেটে সুরক্ষিত থাকার যোগ্য, বিশেষত যেহেতু তিনি পরিচালককে ডেটিং করছিলেন। “মা!” অনস্ক্রিন এবং বন্ধ উভয়ই আমাদের সমস্ত পাঠ শিখিয়েছি, তবে মানুষের বোঝার অভাবকে দেওয়া, আমি এটিতে গণনা করব না।