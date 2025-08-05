জেনিফার লোপেজ ভাবেন না যে তার প্যানড 2003 ফ্লপটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ সিনেমাগুলির মধ্যে একটি

কিছু নির্দিষ্ট সিনেমা রয়েছে যা বছরের পর বছর ধরে বক্স অফিসের ফিয়াস্কোসের জন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির শর্টহ্যান্ডে পরিণত হয়েছে: “স্বর্গের গেট,” “ইশতার,” “ওয়াটার ওয়ার্ল্ড,” “কাটথ্রোট দ্বীপ,” এবং আরও অনেক কিছু। তবে সত্যিকার অর্থে, “ওয়াটারওয়ার্ল্ড” কেন একটি বিশাল বোমা হিসাবে নাম-চেক করা যায় তা আমার কোনও ধারণা নেই, অবশেষে এটি ভেঙে গেছে এবং ইউনিভার্সাল স্টুডিওজ হলিউডের একটি বিশাল জনপ্রিয় স্টান্ট শোকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়াও উদাসীন: এই সিনেমাগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, “কাটথ্রোট আইল্যান্ড” কমপক্ষে চোয়াল-ড্রপিংয়ে বিস্তৃত দর্শনীয় স্থান রয়েছে, অন্যদিকে “স্বর্গের গেট” এবং “ইশতার” তাদের যুগের দু’জন প্রতিভাধর পরিচালকের (মাইকেল সিমিনো এবং এলেন মে) সত্যই দুর্দান্ত সিনেমা।
আমি দীর্ঘকাল ধরে রেখেছি যে একটি চলচ্চিত্রের বক্স অফিস সাধারণ মানুষের কাছে খুব কম উদ্বেগের বিষয়। একসময়, আপনি যদি সিনেমার ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হন তবে আপনাকে বিভিন্ন বা হলিউড রিপোর্টারকে মূল্যবান সাবস্ক্রিপশনের জন্য শেল আউট করতে হয়েছিল। তারপরে “বিনোদন আজ রাতে” 1981 সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং হঠাৎ প্রত্যেকে বক্স অফিসে শীর্ষ পাঁচটি ছবিতে ট্যাব রাখতে পারে – যদিও, প্রথম বছরগুলিতে, প্রকৃত গ্রসগুলি সরবরাহ করা হয়নি, সুতরাং পুরো জিনিসটি বিলবোর্ড হট 100 এর মতো চিকিত্সা করা হয়েছিল, এবং প্রসঙ্গটি পুরোপুরি অভাব ছিল। তবে দৃ firm ় স্ক্রিন নম্বরগুলি কখনই উল্লেখ করা হয়নি, ইটি তাদের নতুন সিনেমার উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে শীর্ষস্থানীয় স্থানটির সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার কোনও বড় তারকা থেকে একটি বড় চুক্তি করবে। (“সিলভেস্টার স্ট্যালোন এবং ডলি পার্টনের ‘রাইনস্টোন’ ডেবিউ ইন মাইন্ড চার নম্বরে ডেবিউ মিউজিক বি 20 শতকের ফক্সের কানের সংগীত হতে পারে” একটি ইটি যোগ্য কুইপ হবে))
যে একটি সিনেমা বুনোভাবে অতিরিক্ত বাজেট গিয়েছিল তা আপনার কোনও উদ্বেগ নয়। আপনি যদি এখনই স্টুডিওগুলি লড়াই করছেন তা যদি আপনি ড্রিল করতে চান তবে নির্বাহীদের অশ্লীলভাবে স্ফীত বেতন দিয়ে শুরু করুন। বেশিরভাগ স্যুট হ’ল পচা মানুষ যারা কোনও নৈতিকতা না রেখে কর্পোরেট সিঁড়িতে উঠেছিল। তারা সাধারণত তাদের কাজ করতে অ-সজ্জিত, সিনেমাগুলিতে শূন্য আগ্রহ রাখে এবং তাদের লোভ/অযোগ্যতার মুখোশ দেয় এমন লোকদের বরখাস্ত করে যারা হয় সক্ষম এবং আসলে চলচ্চিত্র পছন্দ।
সবচেয়ে খারাপ নির্বাহীদের মধ্যে তারা গ্রিনলিট (বা কিছু ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী সরকার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত) সিনেমার প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করার ভয়াবহ প্রবণতাও রয়েছে এবং যখন তারা এগুলি সমস্তই ছড়িয়ে দেয়, তখন তারা বিশ্বের ইটসকে তাদের অগভীর, সংবেদনশীল কাজ করতে দেয় এবং চলচ্চিত্রের তারকাদের এবং/অথবা পরিচালককে দোষ দেয়। পূর্বোক্ত সিনেমাগুলির ক্ষেত্রে এটি খুব বেশি ঘটনা ছিল এবং এটি অবশ্যই মার্টিন ব্রেস্টের বেন অ্যাফ্লেক-নেতৃত্বাধীন বোমা “গিগলি” এর পক্ষে সত্য ছিল। তবে এই অন্যান্য কুখ্যাত বিপর্যয়ের বিপরীতে, “গিগলি” একটি সমালোচনামূলক পুনর্নির্মাণ পায়নি। তবুও, আপনি যদি ভক্ত হয়ে থাকেন তবে আপনি কেবল প্রধান সমর্থক হিসাবে সহ-অভিনেতা জেনিফার লোপেজকে তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হতে পারেন।
জে-লো টেপিডলি গিগলির জন্য আটকে গেল
2015 এর উপস্থিতির সময় “শেঠ মায়ার্সের সাথে গভীর রাতে,” হোস্ট লোপেজকে “অ্যানাকোন্ডা” তে হাজির হওয়ার জন্য রিবড করেছিলেন – যা অদ্ভুত কারণ লুইস লোসার “অ্যানাকোন্ডা” একটি বিস্ফোরণ (জোন ভয়েটের জন্য দুর্দান্ত চূড়ান্ত দৃশ্যের সাথে বিরামচিহ্ন)। লোপেজ ঠিক পিছনে গুলি করেছিল, “আমি ‘গিগলিও ছিলাম।”
মায়ার্স যখন তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে ফিল্মটি নেতিবাচক প্রচারের প্রচুর পরিমাণে পেয়েছে কারণ অ্যাফ্লেক এবং লোপেজ সেই সময়ে সেই কারণেই ডেটিং করছিলেন যেগুলি এখনও কোনও অর্থবোধ করে না, লোপেজ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “আমরা তখন প্রচুর বাজে কথা পেয়েছি। কারণ আমরা একসাথে ছিলাম। এটিও পুরোপুরি চলছিল।” তারপরে তিনি হেসেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, “‘গিগলি’ এর চেয়ে খারাপ সিনেমা আছে, ঠিক আছে?”
এটি ঠিক “গিগলি” এর সম্পূর্ণ গলা সমর্থন নয় তবে লোপেজ ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপ্পোলার “জ্যাক” তেও ছিলেন, তাই তিনি তার ফিয়াস্কোস জানেন। আমি যখন কিছুক্ষণ আগে (কাজের জন্য) ফিল্মটি পুনর্বিবেচনা করেছি, তখন আমি ভেবেছিলাম অ্যাফ্লেক এবং লোপেজের ডায়নামাইট রসায়ন ছিল এবং কুখ্যাত “গব্বল, গবলে” দৃশ্যটি একটি আসল হাসি ফেলেছিল তা অবাক করে দিয়েছিল। এটি একটি মজাদার সিনেমা যা পুরো জায়গা জুড়ে রয়েছে টোনালি (এবং একটি ভাল, বং জুন হো ওয়েতে নয়) এবং সর্বোপরি সবচেয়ে খারাপ, জাস্টিন বার্থা একটি মানসিক অক্ষমতা সহ একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। (শেঠ রোজেন এই অংশটির জন্য অডিশন দিয়েছেন এবং বলেছেন যে টেপটি যদি কখনও প্রকাশিত হয় তবে তার কেরিয়ারটি শেষ হবে)) তবুও, যদিও আমি মনে করি “গিগলি” এর মূল্য রয়েছে এবং উপলক্ষে কাজ করে তবে এটি সর্বোপরি একটি আকর্ষণীয় ব্যর্থতা।
আমি ব্রেস্টকে দেব, অ্যাকশন-কমেডি মায়েস্ট্রো যিনি আমাদের “বেভারলি হিলস কপ” এবং “মিডনাইট রান” দিয়েছিলেন, “গিগলি” তে চূড়ান্ত বক্তব্য রাখেন। যেমন তিনি বিভিন্ন ধরণের টড গিলক্রিস্টকে বলেছেন 2023 সালে:
“স্টুডিও এবং আমার মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধগুলি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে আমরা এটি লড়াইয়ের সময় আট মাসের জন্য পোস্ট-প্রোডাকশন বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি দুটি পছন্দ রেখে গিয়েছিলাম: সিনেমার ম্যাংলিংয়ে ছেড়ে দেওয়া বা জটিল হয়ে উঠি। আমার চিরন্তন আক্ষেপের জন্য আমি ছাড়িনি, তাই আমি একটি সিনেমার ভয়াবহভাবে ক্যাডারের দায়বদ্ধতা বহন করি।”
ব্রেস্টের “গিগলি” সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও কিছু বলার ছিল তাই আমি সেই সাক্ষাত্কারটি পড়ার জন্য সুপারিশ করছি পরে আপনি ছবিটি দেখুন। কারণ একটি স্টুডিও মুভি এই একেবারে ফ্ল্যাববার্গাস্টিং আপনার সময়ের দুই ঘন্টা প্রাপ্য।