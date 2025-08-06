You are Here
জেনো স্মিথ রেইডারদের সম্পর্কে এনএফএলকে সতর্কতা প্রেরণ করে
জেনো স্মিথ রেইডারদের সম্পর্কে এনএফএলকে সতর্কতা প্রেরণ করে

লাস ভেগাস রেইডাররা নিঃশব্দে তবে অবিচ্ছিন্নভাবে অনেক উন্নত রোস্টারকে একত্রিত করেছে।

তারা পিট ক্যারোলের একটি সংস্কৃতি বিল্ডিং প্রধান কোচ নিয়ে এসেছিল এবং তিনি একজন শক্তিশালী কর্মী এবং সাহায্যের জন্য একটি পরিচিত মুখ নিয়োগ করেছিলেন।

এজন্য কোয়ার্টারব্যাক জেনো স্মিথ বাকি লীগকে সতর্ক করছেন।

স্মিথ এনএফএল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বলেছিলেন, “আসুন তাদের ঘুমোই। আমি চাই না যে তারা আমাদের আসতে দেখুক। আমরা ছায়ায় কাজ করছি।

রেইডারদের বাকি লিগ এবং বিশেষত এএফসি ওয়েস্টের সাথে প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়েছে, তবে তাদের কিছু আকর্ষণীয় টুকরো রয়েছে এবং তারা গত মরসুমের চেয়ে অনেক বেশি ভাল ভাড়া নেওয়া উচিত।

অবশ্যই, বারটি বিশেষভাবে বেশি নয়, তবে তাদের প্রতিরক্ষামূলক কোর, অনেক উন্নত কোয়ার্টারব্যাক পরিস্থিতি এবং একটি সুপার বোল-বিজয়ী প্রধান কোচ সহ, আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এই দলে টাইট এন্ড ব্রক বোয়ার্সে একটি উঠতি তারকা রয়েছে, যিনি খেলায় সবচেয়ে খারাপ কোয়ার্টারব্যাক পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ওপেন মাঠে একটি রোকি হিসাবে একটি রেকিং বলের মতো আধিপত্য দেখিয়েছিলেন।

তাদের কাছে ম্যাক্সেক্স ক্রসবিতে লিগের অন্যতম সেরা পাস রুশার রয়েছে, যিনি ইনজুরিতে গত মৌসুমের এক অংশ হারিয়ে যাওয়ার পরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৃষ্ণার্ত।

যদি এটি পর্যাপ্ত না হয় তবে তারা 2025 এনএফএল খসড়াতে অ্যাশটন জিন্টি নির্বাচন করে বছরের পর বছরগুলিতে লিগে প্রবেশের জন্য সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি দৌড়াদৌড়ি যুক্ত করেছে।

বিভাগটি কঠিন হবে, তবে বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো দেখে মনে হচ্ছে কানসাস সিটি চিফদের হ্রাস করার বৈধ সুযোগ রয়েছে।

যদিও রেইডাররা এখনও সেই স্তরে নাও থাকতে পারে তবে তারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যতটা দূরে থাকতে পারে না।

পরবর্তী: টম ব্র্যাডি রেইডার্স প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন



