জেন পাওল নিয়মিত-মরসুমের খেলা কাজ করার জন্য প্রথম মহিলা আম্পায়ার হিসাবে এমএলবির লিঙ্গ বাধা ভেঙে দেয়

জেন পাওল প্রথম মহিলা আম্পায়ার হিসাবে ইতিহাস তৈরি করেছেন প্রধান লিগগুলিতে নিয়মিত মরসুমের খেলায় কাজ করেছেন।
পাওলের বহুল প্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশ শনিবার আটলান্টা এবং এর মধ্যে বিভক্ত ডাবলহেডারের প্রথম খেলায় প্রথম বেস আম্পায়ার হিসাবে এসেছিল পরিদর্শন করা মিয়ামি। তিনি প্রথমে একটি শান্ত ইনিং উপভোগ করেছিলেন, আটলান্টার ডানহাতি হুরস্টন ওয়াল্ড্রেপ প্রথম দুটি ব্যাটারকে আগুস্টিন রামিরেজ তৃতীয় বেসম্যান নাচো আলভারেজের দিকে সারিবদ্ধ হওয়ার আগে প্রথম দুটি ব্যাটারকে আঘাত করেছিলেন।
আটলান্টা প্রথম ইনিংসের নীচে মিয়ামির ডানহাতি রায়ান গুস্তো দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, প্রথম বেসে পাওলের কোনও কল প্রয়োজন ছিল না।
প্রথম বেস আম্পায়ার হিসাবে, পাওলের দায়িত্ব ছিল ইনিংসের পরে বিদেশী পদার্থের জন্য ওয়ালড্রেপের হাত পরীক্ষা করা। এই সংক্ষিপ্ত মুখোমুখি হওয়ার সময় তিনি আটলান্টা ক্যাচার শান মারফির কাছ থেকে ডাগআউটে যাওয়ার পথে একটি উষ্ণ শুভেচ্ছাও পেয়েছিলেন।
ইতিহাস ❤
আজকের মারলিনস-ব্র্যাভস ডাবলহেডারের গেম 1 এর জন্য আম্পায়ারিং প্রথম বেস, জেন পাওল নিয়মিত মরসুমের এমএলবি গেমের আম্পায়ার প্রথম মহিলা হয়েছেন। pic.twitter.com/dg2ohqhe6o
পাওলের প্রথম আসল পরীক্ষাটি তৃতীয় ইনিংসে এসেছিল যখন তিনি কোনও ঘনিষ্ঠ খেলায় মারফি নিরাপদ ছিলেন। রিপ্লেগুলি নির্দেশিত মারফি হতে পারে, তবে মারলিন্স ম্যানেজার ক্লেটন ম্যাককুলো এই কলটিকে চ্যালেঞ্জ করেননি।
পাওলও দেখিয়েছিলেন যে তিনি অ্যানিমেটেড কল করবেন। মিয়ামির জাভিয়ের এডওয়ার্ডস যখন একটি ডাবল খেলায় নামলেন, তখন পাওল তার মুঠিটি পাম্প করেছিলেন এবং তার পা তুলেছিলেন যখন তিনি তৃতীয় ইনিংসে এডওয়ার্ডসকে ডেকেছিলেন।
পাওল সাহায্য করতে পারেনি তবে লক্ষ্য করুন যে তার আত্মপ্রকাশটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হচ্ছে। ভক্তরা একটি উষ্ণ ওভেশন দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় যখন ভিডিও বোর্ড ইনিংসের মধ্যে আম্পায়ারের দিকে মনোনিবেশ করেছিল, তাকে তার চিত্রটি দ্রুত নজর রাখতে বাধ্য করেছিল।
পাওল শনিবার রাতের ডাবলহেডারের দ্বিতীয় খেলায় তৃতীয় বেস কাজ করবে। রবিবারের সিরিজের চূড়ান্ত খেলায় প্লেটের পিছনে পিচগুলি কল করার সময় তিনি স্পটলাইটে থাকবেন।
শনিবার তার historic তিহাসিক আত্মপ্রকাশের জন্য অনেক প্রত্যাশা ছিল। আম্পায়াররা মারলিন্স ডাগআউটের কাছে তাদের প্রবেশ র্যাম্প থেকে মাঠে হাঁটতে অপেক্ষা করতে গিয়ে ফটোগ্রাফারদের একটি ভিড় জড়ো হয়েছিল।
ম্যাককুলাও এবং আটলান্টা বেঞ্চ কোচ ওয়াল্ট ওয়েইস প্যাওলকে স্বাগত জানিয়েছিলেন যখন খেলার আগে হোম প্লেটে লাইনআপগুলি বিনিময় করা হয়েছিল। পাওল তারপরে প্রথম বেস লাইনটি নীচে নামিয়ে দিল। তিনি প্রথম পিচের জন্য ডান মাঠের লাইনে অবস্থান নেওয়ার আগে মারলিন্সের প্রথম বেস কোচ টাইলার স্মারস্লোকের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।
পাওল বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে তিনি এই সপ্তাহান্তে তার মেজর লীগ বেসবলের আত্মপ্রকাশ করবেন বলে অবহিত করার সময় তিনি “আবেগের সাথে কাটিয়ে উঠেছিলেন”।
পাওল বলেছিলেন, “অবশেষে সেই ফোন কলটি বেঁচে থাকা খুব আবেগময় ছিল যা আমি আশা করি এবং বেশ কিছুক্ষণের জন্য কাজ করছি, এবং আমি কেবল সুপার পূর্ণ অনুভব করেছি – আমি মনে করি পুরোপুরি চার্জড ব্যাটারি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত,” পাওল বলেছিলেন।
জেনের জন্য প্রথম, গেমের জন্য প্রথম।
আজ, জেন পাওল হিসাবে মাঠে পা রেখেছেন pic.twitter.com/fkbb1wjats
পাওল (৪৮) ২০১ 2016 সালে তাকে উপসাগরীয় কোস্ট লিগে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে ছোটখাটো লিগগুলিতে কাজ করছেন। তাকে ২০২৩ সালে ট্রিপল-এ চ্যাম্পিয়নশিপ গেমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং ২০২৪ সালে এবং এই বছর আবার বসন্ত প্রশিক্ষণ গেমসে কাজ করেছিলেন।
নিউ জার্সির বাসিন্দা পাওল শনিবারের ডাবলহেডারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য কয়েক দিন ছিল। তিনি বলেছিলেন যে আম্পায়ার ডেভলপমেন্ট রিচ রিকার ডিরেক্টর এবং আম্পায়ার অপারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাট ম্যাককেনড্রির সাথে বুধবার সম্মেলনের আহ্বানের সময় তাকে তার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পদোন্নতির কথা বলা হয়েছিল।
পাওল হফস্ট্রায় তিনবারের অল-কনফারেন্স সফটবল নির্বাচন বাছাই ছিল। তিনি ২০১০-১। সাল থেকে এনসিএএ সফটবল আম্পায়ার হিসাবে কাজ করেছেন।
এমএলবি ইতিহাস তৈরির পাওলের উত্থান গেম কর্মকর্তাদের জন্য এনবিএ লিঙ্গ বাধা ভেঙে যাওয়ার 28 বছর পরে এবং এনএফএল তার প্রথম পূর্ণ-সময়ের মহিলা আধিকারিক নিয়োগের 10 বছর পরে এসেছিল। পুরুষদের সকার বিশ্বকাপ তিন বছর আগে প্রথমে একজন মহিলা রেফারি নিয়োগ করেছিল। এনএইচএল-তে অন-আইস কর্মকর্তা হিসাবে কোনও মহিলা নেই।