জেপি মরগান চেজ স্টার এন্টারটেইনমেন্ট, ফাইলিং শোতে অংশীদারিত্ব অর্জন করে

দ্য স্টার এন্টারটেইনমেন্ট গ্রুপের আরেকটি আপডেটে, জেপি মরগান চেজ এখন ব্যবসায়ের 5.66% অংশীদার অর্জন করেছে।
এই শতাংশটি সংস্থার মধ্যে বিনিয়োগ ব্যাংকারের নতুন ভোটদানের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, এই সংবাদটি একটি এএসএক্স ঘোষণা এবং যথেষ্ট শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভাগ করে নেওয়া হয়।
“তালিকা বিধি ৩.১৯ এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে, স্টার এন্টারটেইনমেন্ট গ্রুপ লিমিটেড (সংস্থা) নোটিশ দিয়েছে যে এটি সচেতন হয়ে উঠেছে যে জেপিমরগান চেজ অ্যান্ড কোং এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলি 1 আগস্ট 2025 এ কোম্পানির একটি যথেষ্ট শেয়ারহোল্ডার হয়ে উঠেছে, প্রাসঙ্গিক স্বার্থে মোট 162,330,539 সাধারণ শেয়ারস অনুষ্ঠিত হয়েছে,” বিজ্ঞপ্তি পড়া।
Jpmorgan চেজ অ্যান্ড কো এবং স্টার এন্টারটেইনমেন্ট গ্রুপ টাইমলাইন
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ফিরে ঘোষণার পরে এটি এসেছে যে জেপি মরগান চেজ স্টার এন্টারটেইনমেন্টে শেয়ারহোল্ডার হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, একটি এক্সচেঞ্জ ফাইলিং বিশদটি ভাগ করে নেওয়ার সাথে।
অস্ট্রেলিয়ান সংস্থায় এটি প্রত্যাহারের আগে সংস্থাটির 5.09% অংশ ছিল। মাত্র এক মাস পরে, যদিও, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে এটি একটি ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছিল যে পাওয়ার হাউস জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কো ছিল তাদের শেয়ার বাড়ানো।
নতুন পরিবর্তনের পিছনে কারণটি এখনও জানা যায়নি, তবে এটি জুয়া এবং বিনোদন সংস্থার জন্য অব্যাহত অনিশ্চয়তার সময়ে আসে।
গত কয়েক বছর ধরে ব্র্যান্ডটি অনেক ঝামেলা ছুঁড়ে ফেলেছে, এটি এই মাসের শুরুর দিকে যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের সাথে একটি চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করে।
যদিও এই সপ্তাহে (6 আগস্ট), নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার সংস্থাটিকে একটি ছোট লাইফলাইন বাড়িয়েছে। ১৯ আগস্ট তার $ 1000 এডিডি ($ 650.49) গেমিংয়ের সীমাটি প্রবর্তনের পরিবর্তে এটি 19 আগস্ট, 2027 অবধি এটি স্থগিত করবে This এর অর্থ $ 5000 সীমাটি থাকবে, যা ক্যাসিনো ব্র্যান্ডের জন্য কিছুটা ত্রাণ সরবরাহ করতে পারে।
স্টার এবং ক্রাউন সিডনি বিলম্বের জন্য অনুরোধ করার জন্য কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি লেখার পরে এটি এসেছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, আগত সীমাবদ্ধতার সাথে মেলে তার মেশিনগুলি রিফিট করতে স্টারকে বিলম্বের প্রয়োজন ছিল। ঘড়িতে দু’বছর ধরে, এটি এখন তার 1,500 মেশিনের দিকে ঝুঁকতে পারে।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: ক্রেডিট ফ্লিকারে বেন সুদারল্যান্ডঅ্যাট্রিবিউশন 2.0 জেনেরিক লাইসেন্স