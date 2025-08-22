জেফ্রি এপস্টেইনকে হত্যা করা হয়েছিল? তার ভাই হ্যাঁ | জেরুজালেম পোস্ট
‘আচ্ছা, বোম্বশেলের প্রকাশটি হ’ল জেফ্রি আত্মহত্যা করেননি। এবং সরকার এটি covering েকে রাখছে। এর চেয়ে আপনার আর কত দরকার? ‘
মার্কিন ফিনান্সিয়র জেফ্রি এপস্টেইন নিউইয়র্ক স্টেট বিভাগের ফৌজদারি বিচার পরিষেবাদির যৌন অপরাধী রেজিস্ট্রি মার্চ 28, 2017 এর জন্য তোলা একটি ছবিতে উপস্থিত হয়েছে এবং 10 জুলাই, 2019 রয়টার্স দ্বারা প্রাপ্ত।(ছবির ক্রেডিট:: নিউইয়র্ক স্টেট বিভাগ অফ ফৌজদারী বিচার পরিষেবা/রয়টার্সের মাধ্যমে হ্যান্ডআউট)দ্বারামাইকেল ফ্রেন্ড