জেফ্রি এপস্টেইন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প: একটি টাইমলাইন
জেফ্রি এপস্টেইন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প: একটি টাইমলাইন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কম বয়সী মেয়েদের পাচারের ফেডারেল অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে 2019 সালে কারাগারে মারা যাওয়া বহু মিলিয়নেয়ার যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইন সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হন।

মিডিয়া আউটলেটগুলি এপস্টাইন কেস এবং ট্রাম্পের সাথে তাঁর দীর্ঘ-আগত ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশ করার সাথে সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর প্রশাসন আখ্যানটি বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এখানে এপস্টাইন কাহিনী এবং কীভাবে এটি বছরের পর বছর ধরে ট্রাম্পের সাথে ছেদ করেছে তার একটি দ্রুত গাইড।

1990 এর দশক

ট্রাম্প, তত্কালীন ধনী রিয়েল এস্টেট বিকাশকারী এবং হেজ-তহবিলের পরিচালক এপস্টেইন ম্যানহাটান এবং পাম বিচ, ফ্লা। এর একই অভিজাত সামাজিক চেনাশোনাগুলিতে চলে যান এবং বন্ধু হন।

1992: ট্রাম্পের মার-এ-লেগো রিসর্টে একটি পার্টির ভিডিওতে দু’জনকে একসাথে দেখানো হয়েছে।

1993: এপস্টাইন মারলা ম্যাপলসের সাথে ট্রাম্পের বিয়েতে অংশ নিয়েছেন, মতে সিএনএন দ্বারা প্রাপ্ত ভিডিও এবং ফটো

1993-97: ট্রাম্প এপস্টেইনের একটি ব্যক্তিগত জেটগুলিতে কমপক্ষে সাতবার ভ্রমণ করেছেন, অনুসারে ফ্লাইট লগ এটি শেষ পর্যন্ত মামলা মোকদ্দমার প্রমাণ হয়ে যায়। তবে বিমানগুলির কোনওটিই ক্যারিবীয় অঞ্চলে এপস্টেইনের ব্যক্তিগত দ্বীপে যায় না।

দেখুন | অ্যাপস্টাইন, ট্রাম্প 1992 সালে মার-এ-লেগোতে:

প্রিন্স অ্যান্ড দ্য পেডোফিল: ট্রাম্পের এপস্টাইন

এপস্টেইনের অনেক ধনী এবং শক্তিশালী বন্ধু ছিল, এবং দুর্দান্ত দলগুলি উপভোগ করেছিলেন। ট্রাম্পের মার-এ-লেগো হোম থেকে এই ফুটেজে, এপস্টেইনকে রিয়েল এস্টেট টাইকুনের সাথে নাচের মেঝেতে মহিলাদের ওগিং করতে দেখা গেছে।

2000s

ট্রাম্প তার রিয়েলিটি টিভি শো দিয়ে জাতীয় খ্যাতিতে উঠেছেন শিক্ষানবিশযদিও এপস্টেইনের বিরুদ্ধে কিশোর মেয়েদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

2002: একটি নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিনে অ্যাপস্টাইন সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যট্রাম্পের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি 15 বছর ধরে এপস্টেইনকে চেনেন। ট্রাম্প বলেছিলেন, “ভয়ঙ্কর লোক। তিনি থাকতে পেরে অনেক মজা পান।” “এটি এমনকি বলা হয়েছে যে তিনি আমার মতো সুন্দরী মহিলাদের পছন্দ করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছোট দিকে রয়েছেন।”

2003: তার 50 তম জন্মদিনের জন্য, অ্যাপস্টাইন বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠিযুক্ত একটি চামড়া-বদ্ধ বই পান। একটি বার্তা ট্রাম্পের, একটি নগ্ন মহিলার একটি রূপরেখা অঙ্কন বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং পাঠ্য দুটি পুরুষকে একটি গোপন ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সম্প্রতি রিপোর্ট করেছে। ট্রাম্প অস্বীকার করেছেন যে তিনি চিঠিটি লিখেছেন এবং মানহানির জন্য সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করছেন।

দেখুন | ট্রাম্প ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে মামলা করছেন:

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মামলা থেকে কী আশা করবেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং রুপার্ট মারডোক সহ এর মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করছেন, সংবাদপত্রটি জানিয়েছে যে জেফ্রি এপস্টেইনের জন্য ২০০৩ সালের জন্মদিনে তাঁর নাম ছিল যার মধ্যে যৌন পরামর্শমূলক অঙ্কন এবং তারা ভাগ করা গোপনীয়তার একটি উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওয়ান -২০০: ট্রাম্প এবং এপস্টেইনের একটি পতন হয়েছে, এবং কারণগুলি অস্পষ্ট। অতি সম্প্রতি, ট্রাম্প বলেছেন যে এটি মার-এ-লেগোতে “আমার পক্ষে কাজ করে এমন লোকদের নিয়ে” এপস্টেইন দ্বারা এটি ট্রিগার করা হয়েছিল। অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলি একটি 2004 কে দোষ দিয়েছে বিডিং যুদ্ধ পাম বিচ বা এপস্টেইনের একটি মেনশনের উপরে মার-এ-লেগো সদস্যের মেয়েকে হয়রানি করা 2007 সালে।

2008: এপস্টেইন ২০০২ সাল থেকে ২০০২ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তার ফ্লোরিডা এবং নিউইয়র্কের বাড়িতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের যৌন নির্যাতনের জন্য তদন্তাধীন রয়েছে। তিনি গোপনীয়তার চুক্তির আওতায় নাবালিকাদের কাছ থেকে পতিতাবৃত্তি চাওয়ার জন্য কম রাষ্ট্রীয় অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে ফেডারেল প্রসিকিউশন এবং সম্ভাব্য দীর্ঘ কারাগারের সাজা এড়িয়ে যান।

দেখুন | এপস্টেইনের অভিযোগযুক্ত ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়েছেন:

এপস্টাইন ক্ষতিগ্রস্থরা আদালতে আক্রমণ ও অপমানের ক্ষতিগ্রস্থ অ্যাকাউন্টগুলি ভাগ করে নি

একটি অসাধারণ শুনানিতে, 16 জন মহিলা যারা বলেছেন যে জেফ্রি এপস্টেইন তাদের যৌন নির্যাতন করেছিলেন কারণ কিশোর -কিশোরীরা তাদের বেদনাদায়ক গল্পগুলি ভাগ করে নিয়েছিল। একের পর এক নিউইয়র্কের বিচারকের আগে, তারা ফিনান্সিয়ারের প্রতি তারা যে ক্রোধ অনুভব করে তা প্রকাশ করেছিল, যিনি এই মাসে নিজেকে বিচারের অপেক্ষায় ছিলেন।

2010 এস

ট্রাম্পের জীবন যাত্রা তাকে হোয়াইট হাউসে নিয়ে যায়, যখন অ্যাপস্টেইনের হঠাৎ কারাগারে শেষ হয়।

2017: ট্রাম্প আলেকজান্ডার অ্যাকোস্টাকে তাঁর শ্রম সচিব হিসাবে মনোনীত করেছেন। অ্যাকোস্টা ছিলেন মার্কিন অ্যাটর্নি যিনি এপস্টেইনের তত্কালীন গোপনীয় আবেদন চুক্তির তদারকি করেছিলেন, 2018 সালে প্রকাশিত মিয়ামি হেরাল্ড দ্বারা। তিনি 2019 সালে পদত্যাগ করেছেন, ফেডারেল প্রসিকিউটররা এপস্টেইনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা পুনরুদ্ধার করার পরপরই।

দেখুন | এপস্টাইন গ্রেপ্তার এবং চার্জ:

বহু মিলিয়নেয়ার জেফ্রি এপস্টেইন ফেডারেল শিশু যৌন পাচারের অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত

একটি নতুন আনসিলিং অভিযোগে আমেরিকান মিলিয়ন মিলিয়নেয়ার জেফ্রি এপস্টেইনের বিরুদ্ধে ফেডারেল অভিযোগ সম্পর্কে আরও বিশদ প্রকাশ করা হচ্ছে। ফিনান্সার অভিযোগ করেছেন যে তিনি যৌন পাচারের আংটি পরিচালনা করেছিলেন যাতে তিনি কয়েক ডজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের যৌন নির্যাতন করেছিলেন, অভিযোগগুলি যেগুলি বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত ব্যবসায়ীকে ঘিরে প্রচারিত হয়েছে।

2019: ৮ জুলাই, ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে, এপস্টেইনকে যৌন পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি দোষী নন এবং তাকে একটি ফেডারেল কারাগারে রাখা হয়েছে। পরের দিন, একজন প্রতিবেদক ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তিনি এখনও এপস্টেইনকে ভয়ঙ্কর লোক বলে মনে করেন। ট্রাম্প সাড়া দেয়: “আমি মনে করি না যে আমি 15 বছর ধরে তার সাথে কথা বলেছি। আমি ভক্ত ছিলাম না।”

10 আগস্ট, অ্যাপস্টাইন হেফাজতে মারা যান। তাঁর মৃত্যু আত্মহত্যা করা হয়।

দেখুন | ট্রাম্প এপস্টেইনের মৃত্যু সম্পর্কে ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি পুনঃটুইট করেছেন:

ট্রাম্প কীভাবে জেফ্রি এপস্টেইনের মৃত্যুর জন্য ক্রোধ বাড়িয়ে দিচ্ছেন

যৌন-ট্র্যাফিকিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে ফিনান্সার জেফ্রি এপস্টেইনের মৃত্যুর সপ্তাহ পরে এই জাতীয় উচ্চ-প্রোফাইল আটককৃতকে কীভাবে হেফাজতে মারা যেতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এপস্টেইনের মৃত্যু সম্পর্কে অসমর্থিত দাবিগুলি পুনঃটুইট করেছেন। আধিকারিকদের মতে আপাত আত্মহত্যায় মারা যাওয়া এপস্টেইন দোষী না বলে স্বীকার করেছিলেন।

2020 এস

এপস্টেইনের মৃত্যু সত্ত্বেও বা সম্ভবত এটি কারণ কেলেঙ্কারী সম্পর্কে প্রশ্নগুলি ঘূর্ণি হতে থাকে।

2023-24: জো বিডেনের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময়, ট্রাম্পের মাগা আন্দোলনের মূল খেলোয়াড়দের নেতৃত্বে একটি আরও বিশদ জন্য ধাক্কা এপস্টাইন কেসটি প্রকাশ করার জন্য। কেউ কেউ ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনে মূল ভূমিকা পালন করে: সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস, এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জেফ্রি এপস্টাইন সম্পর্কিত সমস্ত ফাইল প্রকাশের আহ্বান জানানো একটি বার্তা 18 জুলাই, 2025 -এ ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউস থেকে জুড়ে ইউএস চেম্বার অফ কমার্স ভবনে অনুমান করা হয়েছে।
ট্রাম্পকে এপস্টাইন সম্পর্কিত সমস্ত ফাইল প্রকাশের আহ্বান জানানো একটি বার্তা 18 জুলাই হোয়াইট হাউস থেকে ইউএস চেম্বার অফ কমার্স ভবনে অনুমান করা হয়েছে। (অ্যালেক্স রোবলউস্কি/এএফপি/গেটি চিত্র)

2025

21 ফেব্রুয়ারি: ট্রাম্পের উদ্বোধনের এক মাস পরে, বন্ডি হলেন ফক্স নিউজ দ্বারা জিজ্ঞাসা করা বিচার বিভাগ এপস্টেইনের ক্লায়েন্টের তালিকা প্রকাশ করবে কিনা। “এটি পর্যালোচনা করার জন্য এখনই আমার ডেস্কে বসে আছে,” তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, পূর্বে আটকানো প্রমাণের একটি “ট্রাকলোড” পরীক্ষা করা হচ্ছে।

জুলাই 7: বিচার বিভাগ ঘোষণা করেছে যে এপস্টাইন তদন্ত সম্পর্কিত আর কোনও ফাইল প্রকাশ করা হবে না এবং ঘোষণা করে যে তার ক্লায়েন্টদের কোনও তালিকা বিদ্যমান নেই। এটি কিছু মাগা সমর্থকদের ক্রোধ করে, তবে সোশ্যাল মিডিয়া এবং সাংবাদিকদের সাথে এক্সচেঞ্জে উভয়ই ট্রাম্প মানুষকে বলে অ্যাপস্টাইন সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করতে।

দেখুন | ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়া ব্যারেজ চালু করেছেন:

ট্রাম্পের সামাজিক পোস্টগুলি কি এপস্টাইন বিভ্রান্তির কৌশল?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিক বিতর্কিত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেছেন, কিছু রাজনৈতিক বিজ্ঞানী বলেছেন যে এটি সম্ভবত তথাকথিত এপস্টাইন ফাইলগুলি থেকে মনোযোগ দূরে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল।

জুলাই 23: দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্ট ট্রাম্পকে মে মাসে ব্রিফ করা হয়েছিল যে এপস্টাইন ফাইলগুলিতে উপস্থিত অনেকের মধ্যে তাঁর নাম রয়েছে। কাগজটি নোট করে যে এটি ট্রাম্পের কোনও অন্যায় কাজকে নির্দেশ করে না।

আগস্ট 2: ফেডারেল কারাগারের আধিকারিকরা বলছেন যে এপস্টেইনের প্রাক্তন বান্ধবী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল, যৌন পাচারের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ডে দায়িত্ব পালন করে, ন্যূনতম-সুরক্ষা কারাগার শিবিরে স্থানান্তরিত হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল ডেপুটি ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চের সাথে দেখা হওয়ার ঠিক কয়েকদিন পরে এটি এসেছিল, এর আগে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবীদের একজন।

দেখুন | ট্রাম্প কীভাবে ২০২০ সালে ম্যাক্সওয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন:

ট্রাম্প গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল সম্পর্কে বলেছেন, ‘আমি তার শুভ কামনা করি’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ব্রিটিশ সোসাইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনকে সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্রিটিশ সোসাইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে করেছিলেন। চিপ সোমোডেভিলা/গেটি চিত্র দ্বারা ছবি

