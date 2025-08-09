জেফ্রি এপস্টেইন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প: একটি টাইমলাইন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কম বয়সী মেয়েদের পাচারের ফেডারেল অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে 2019 সালে কারাগারে মারা যাওয়া বহু মিলিয়নেয়ার যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইন সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হন।
মিডিয়া আউটলেটগুলি এপস্টাইন কেস এবং ট্রাম্পের সাথে তাঁর দীর্ঘ-আগত ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশ করার সাথে সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর প্রশাসন আখ্যানটি বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।
এখানে এপস্টাইন কাহিনী এবং কীভাবে এটি বছরের পর বছর ধরে ট্রাম্পের সাথে ছেদ করেছে তার একটি দ্রুত গাইড।
1990 এর দশক
ট্রাম্প, তত্কালীন ধনী রিয়েল এস্টেট বিকাশকারী এবং হেজ-তহবিলের পরিচালক এপস্টেইন ম্যানহাটান এবং পাম বিচ, ফ্লা। এর একই অভিজাত সামাজিক চেনাশোনাগুলিতে চলে যান এবং বন্ধু হন।
1992: ট্রাম্পের মার-এ-লেগো রিসর্টে একটি পার্টির ভিডিওতে দু’জনকে একসাথে দেখানো হয়েছে।
1993: এপস্টাইন মারলা ম্যাপলসের সাথে ট্রাম্পের বিয়েতে অংশ নিয়েছেন, মতে সিএনএন দ্বারা প্রাপ্ত ভিডিও এবং ফটো।
1993-97: ট্রাম্প এপস্টেইনের একটি ব্যক্তিগত জেটগুলিতে কমপক্ষে সাতবার ভ্রমণ করেছেন, অনুসারে ফ্লাইট লগ এটি শেষ পর্যন্ত মামলা মোকদ্দমার প্রমাণ হয়ে যায়। তবে বিমানগুলির কোনওটিই ক্যারিবীয় অঞ্চলে এপস্টেইনের ব্যক্তিগত দ্বীপে যায় না।
2000s
ট্রাম্প তার রিয়েলিটি টিভি শো দিয়ে জাতীয় খ্যাতিতে উঠেছেন শিক্ষানবিশযদিও এপস্টেইনের বিরুদ্ধে কিশোর মেয়েদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
2002: একটি নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিনে অ্যাপস্টাইন সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যট্রাম্পের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি 15 বছর ধরে এপস্টেইনকে চেনেন। ট্রাম্প বলেছিলেন, “ভয়ঙ্কর লোক। তিনি থাকতে পেরে অনেক মজা পান।” “এটি এমনকি বলা হয়েছে যে তিনি আমার মতো সুন্দরী মহিলাদের পছন্দ করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছোট দিকে রয়েছেন।”
2003: তার 50 তম জন্মদিনের জন্য, অ্যাপস্টাইন বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠিযুক্ত একটি চামড়া-বদ্ধ বই পান। একটি বার্তা ট্রাম্পের, একটি নগ্ন মহিলার একটি রূপরেখা অঙ্কন বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং পাঠ্য দুটি পুরুষকে একটি গোপন ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সম্প্রতি রিপোর্ট করেছে। ট্রাম্প অস্বীকার করেছেন যে তিনি চিঠিটি লিখেছেন এবং মানহানির জন্য সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করছেন।
ওয়ান -২০০: ট্রাম্প এবং এপস্টেইনের একটি পতন হয়েছে, এবং কারণগুলি অস্পষ্ট। অতি সম্প্রতি, ট্রাম্প বলেছেন যে এটি মার-এ-লেগোতে “আমার পক্ষে কাজ করে এমন লোকদের নিয়ে” এপস্টেইন দ্বারা এটি ট্রিগার করা হয়েছিল। অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলি একটি 2004 কে দোষ দিয়েছে বিডিং যুদ্ধ পাম বিচ বা এপস্টেইনের একটি মেনশনের উপরে মার-এ-লেগো সদস্যের মেয়েকে হয়রানি করা 2007 সালে।
2008: এপস্টেইন ২০০২ সাল থেকে ২০০২ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তার ফ্লোরিডা এবং নিউইয়র্কের বাড়িতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের যৌন নির্যাতনের জন্য তদন্তাধীন রয়েছে। তিনি গোপনীয়তার চুক্তির আওতায় নাবালিকাদের কাছ থেকে পতিতাবৃত্তি চাওয়ার জন্য কম রাষ্ট্রীয় অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে ফেডারেল প্রসিকিউশন এবং সম্ভাব্য দীর্ঘ কারাগারের সাজা এড়িয়ে যান।
2010 এস
ট্রাম্পের জীবন যাত্রা তাকে হোয়াইট হাউসে নিয়ে যায়, যখন অ্যাপস্টেইনের হঠাৎ কারাগারে শেষ হয়।
2017: ট্রাম্প আলেকজান্ডার অ্যাকোস্টাকে তাঁর শ্রম সচিব হিসাবে মনোনীত করেছেন। অ্যাকোস্টা ছিলেন মার্কিন অ্যাটর্নি যিনি এপস্টেইনের তত্কালীন গোপনীয় আবেদন চুক্তির তদারকি করেছিলেন, 2018 সালে প্রকাশিত মিয়ামি হেরাল্ড দ্বারা। তিনি 2019 সালে পদত্যাগ করেছেন, ফেডারেল প্রসিকিউটররা এপস্টেইনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা পুনরুদ্ধার করার পরপরই।
2019: ৮ জুলাই, ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে, এপস্টেইনকে যৌন পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি দোষী নন এবং তাকে একটি ফেডারেল কারাগারে রাখা হয়েছে। পরের দিন, একজন প্রতিবেদক ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তিনি এখনও এপস্টেইনকে ভয়ঙ্কর লোক বলে মনে করেন। ট্রাম্প সাড়া দেয়: “আমি মনে করি না যে আমি 15 বছর ধরে তার সাথে কথা বলেছি। আমি ভক্ত ছিলাম না।”
10 আগস্ট, অ্যাপস্টাইন হেফাজতে মারা যান। তাঁর মৃত্যু আত্মহত্যা করা হয়।
2020 এস
এপস্টেইনের মৃত্যু সত্ত্বেও – বা সম্ভবত এটি কারণ – কেলেঙ্কারী সম্পর্কে প্রশ্নগুলি ঘূর্ণি হতে থাকে।
2023-24: জো বিডেনের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময়, ট্রাম্পের মাগা আন্দোলনের মূল খেলোয়াড়দের নেতৃত্বে একটি আরও বিশদ জন্য ধাক্কা এপস্টাইন কেসটি প্রকাশ করার জন্য। কেউ কেউ ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনে মূল ভূমিকা পালন করে: সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস, এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি।
2025
21 ফেব্রুয়ারি: ট্রাম্পের উদ্বোধনের এক মাস পরে, বন্ডি হলেন ফক্স নিউজ দ্বারা জিজ্ঞাসা করা বিচার বিভাগ এপস্টেইনের ক্লায়েন্টের তালিকা প্রকাশ করবে কিনা। “এটি পর্যালোচনা করার জন্য এখনই আমার ডেস্কে বসে আছে,” তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, পূর্বে আটকানো প্রমাণের একটি “ট্রাকলোড” পরীক্ষা করা হচ্ছে।
জুলাই 7: বিচার বিভাগ ঘোষণা করেছে যে এপস্টাইন তদন্ত সম্পর্কিত আর কোনও ফাইল প্রকাশ করা হবে না এবং ঘোষণা করে যে তার ক্লায়েন্টদের কোনও তালিকা বিদ্যমান নেই। এটি কিছু মাগা সমর্থকদের ক্রোধ করে, তবে সোশ্যাল মিডিয়া এবং সাংবাদিকদের সাথে এক্সচেঞ্জে উভয়ই ট্রাম্প মানুষকে বলে অ্যাপস্টাইন সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করতে।
জুলাই 23: দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিপোর্ট ট্রাম্পকে মে মাসে ব্রিফ করা হয়েছিল যে এপস্টাইন ফাইলগুলিতে উপস্থিত অনেকের মধ্যে তাঁর নাম রয়েছে। কাগজটি নোট করে যে এটি ট্রাম্পের কোনও অন্যায় কাজকে নির্দেশ করে না।
আগস্ট 2: ফেডারেল কারাগারের আধিকারিকরা বলছেন যে এপস্টেইনের প্রাক্তন বান্ধবী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল, যৌন পাচারের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ডে দায়িত্ব পালন করে, ন্যূনতম-সুরক্ষা কারাগার শিবিরে স্থানান্তরিত হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল ডেপুটি ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চের সাথে দেখা হওয়ার ঠিক কয়েকদিন পরে এটি এসেছিল, এর আগে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবীদের একজন।