বেজোস, সানচেজ বেজোস এবং তাদের অতিথিকে সেন্ট মার্ক স্কয়ার থেকে লেগুন বেসিন জুড়ে ছোট্ট সান জর্জিও দ্বীপে নিয়ে যাওয়ার জন্য জলাশয়ের মধ্য দিয়ে জল ট্যাক্সিগুলির একটি স্ট্রিং কেটেছিল, যেখানে এই দম্পতি তাদের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান করেছিলেন। Paparazzi in their own boats followed close behind in a controlled chase, trying to capture the couple and their guests on camera, as police on personal watercraft patrolled a no-go zone.