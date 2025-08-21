জেমসপ্লটস/সিম্পলাইড: নেটিভ লিনাক্স ডটনেট বিকাশের জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিক আইডিই

একটি লাইটওয়েট, পেশাদার ভিবি.নেট আইডিই। নেট 8.0 ব্যবহার করে লিনাক্সে জিটিকে# 3 দিয়ে নির্মিত। সিম্পলাইড লিনাক্স সিস্টেমে VB.NET প্রকল্পগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি আধুনিক উন্নয়ন পরিবেশ সরবরাহ করে।
- মাল্টি-ফাইল ট্যাবড সম্পাদনা স্বয়ংক্রিয় ফাইল টাইপ সনাক্তকরণ সহ
- Vb.net সিনট্যাক্স হাইলাইটিং কাস্টমাইজযোগ্য রঙ থিম সহ
- লাইন নম্বর ক্লিক-টু-সিলেক্ট এবং ড্রাগ-টু-সিলেক্ট কার্যকারিতা সহ
- স্মার্ট ইন্ডেন্টেশন এবং স্বয়ংক্রিয় বন্ধনী ম্যাচিং
- পূর্বাবস্থায়/পুনরায় সিস্টেম (সিটিআরএল+জেড, সিটিআরএল+আর) প্রতি চরিত্রের ট্র্যাকিং সহ
- কোড ভাঁজ অঞ্চল এবং ব্লক কাঠামোর জন্য
- বুদ্ধিমান কোড সমাপ্তি হোভার টুলটিপস এবং প্যারামিটার ইঙ্গিত সহ
- রিয়েল-টাইম সিনট্যাক্স ত্রুটি সনাক্তকরণ স্কুইগলি আন্ডারলাইন সহ
- প্রকল্প এক্সপ্লোরার .vbproj ফাইল পার্সিং এবং পরিচালনা সহ
- অবজেক্ট এক্সপ্লোরার শ্রেণিবদ্ধ কোড কাঠামো দেখানো হচ্ছে
- অটো-সনাক্তকরণ বর্তমান ডিরেক্টরিতে প্রকল্প ফাইলগুলির
- সমাধান এবং প্রকল্প ফাইল সমর্থন (.এসএলএন, .ভিবিপ্রনস)
- রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট নুগেট প্যাকেজ এবং সমাবেশগুলির জন্য
- ইন্টিগ্রেটেড বিল্ড সিস্টেম ডটনেট ক্লি ব্যবহার করে
- অ্যাসিঙ্ক বিল্ড অপারেশনস রিয়েল-টাইম আউটপুট সহ
- ডকেবল বিল্ড আউটপুট প্যানেল ত্রুটি/সতর্কতা নেভিগেশন সহ
- এক-ক্লিক বিল্ড এবং চালান (এফ 5 / এফ 6)
- ডিবাগ এবং রিলিজ কনফিগারেশনগুলির জন্য সমর্থন
- -নেভিগেট ক্লিক করুন ত্রুটি এবং সতর্কতা বার্তা
- ক্লড সহকারী কোড জেনারেশন এবং রিফ্যাক্টরিংয়ের জন্য
- একাধিক চ্যাট কথোপকথন অবিরাম ইতিহাস সহ
- ক্লড প্রকল্পগুলি সংহতকরণ প্রসঙ্গ-সচেতন সহায়তার জন্য
- কোড ব্যাখ্যা এবং ডকুমেন্টেশন জেনারেশন
- স্মার্ট কোড পরামর্শ প্রকল্প প্রসঙ্গে ভিত্তি
- অন্ধকার এবং হালকা থিম সিস্টেম থিম সনাক্তকরণ সহ
- কাস্টমাইজযোগ্য সরঞ্জামদণ্ড সাধারণ ক্রিয়া সহ
- বর্ধিত স্থিতি বার কার্সার অবস্থান, ভাষা মোড এবং এনকোডিং দেখাচ্ছে
- স্বাগতম স্প্ল্যাশ স্ক্রিন সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলির সাথে
- ডকেবল প্যানেল সরঞ্জাম এবং আউটপুট জন্য
- সংহত সহায়তা সিস্টেম অনুসন্ধানযোগ্য ডকুমেন্টেশন সহ
- গিট ইন্টিগ্রেশন সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ অপারেশন জন্য
- সন্ধান এবং প্রতিস্থাপন রেজেক্স সমর্থন সহ (সিটিআরএল+এফ)
- লাইনে যান নেভিগেশন (সিটিআরএল+জি)
- ব্লক মন্তব্য (Ctrl+’)
- স্মার্ট ইন্ডেন্টেশন (Ctrl+), Ctrl+()
- সেটিংস অধ্যবসায় সেশন জুড়ে
- লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম (উবুন্টু 20.04+, দেবিয়ান 11+, ফেডোরা 34+ বা অনুরূপ)
- .NET 8.0 এসডিকে
- জিটিকে# 3.24 বা উচ্চতর
# Ubuntu/Debian
wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$(lsb_release -rs)/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y dotnet-sdk-8.0
# Fedora
sudo dnf install dotnet-sdk-8.0
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install libgtk-3-0 libgtk-3-dev
# Fedora
sudo dnf install gtk3 gtk3-devel
# Clone the repository
git clone
cd simpleide
# Restore dependencies
dotnet restore
# Build the project
dotnet build --configuration Release
# Run SimpleIDE
dotnet run --configuration Release
# Launch with auto-detection (finds .vbproj in current directory)
SimpleIDE
# Open specific project
SimpleIDE MyProject.vbproj
# Open multiple files
SimpleIDE Program.vb Module1.vb
# Create new project
SimpleIDE -n MyApp -t Console
# Show help
SimpleIDE --help
- Ctrl+n – নতুন ফাইল
- Ctrl+o – ফাইল খুলুন
- Ctrl+s – বর্তমান ফাইল সংরক্ষণ করুন
- Ctrl+শিফট+গুলি – সমস্ত ফাইল সংরক্ষণ করুন
- Ctrl+w – বর্তমান ট্যাব বন্ধ করুন
- Ctrl+q – আবেদন ছেড়ে দিন
- Ctrl+z – পূর্বাবস্থায় ফিরুন
- Ctrl+r / Ctrl+এবং – পুনরায়
- Ctrl+x – কাটা
- Ctrl+গ – অনুলিপি
- Ctrl+v – পেস্ট
- Ctrl+a – সব নির্বাচন করুন
- Ctrl+f – সন্ধান করুন
- Ctrl+h – সন্ধান এবং প্রতিস্থাপন
- Ctrl+g – লাইনে যান
- Ctrl+’ – টগল মন্তব্য
- Ctrl+) – ইন্ডেন্ট
- Ctrl+( – আউটডেন্ট
- F5 – প্রকল্প চালান
- F6 – প্রকল্প বিল্ড
- শিফট+এফ 6 – পুনর্নির্মাণ প্রকল্প
- Ctrl+শিফট+খ – সমাধান সমাধান
- Ctrl+F5 – ডিবাগিং ছাড়াই চালান
- F12 – সংজ্ঞাতে যান
- Ctrl+t – টাইপ করতে যান
- Ctrl+, – সবার কাছে যান
- Alt+বাম – পিছনে নেভিগেট করুন
- Alt+ডান – এগিয়ে নেভিগেট করুন
SimpleIDE/
├── Program.vb # Entry point
├── MainWindow.vb # Main IDE window
├── MainWindow.*.vb # Partial classes for main window
├── Editors/
│ ├── CustomDrawingEditor.vb # Main code editor implementation
│ └── EditorTheme.vb # Theme definitions
├── Widgets/
│ ├── ProjectExplorer.vb # Project tree view
│ ├── CustomDrawObjectExplorer.vb # Code structure view
│ └── BuildOutputPanel.vb # Build output display
├── Models/
│ ├── SyntaxNode.vb # Syntax tree representation
│ ├── SourceFileInfo.vb # File metadata
│ └── BuildConfiguration.vb # Build settings
├── Syntax/
│ ├── VBSyntaxHighlighter.vb # Syntax highlighting engine
│ └── VBParser.vb # VB.NET parser
├── Managers/
│ ├── ProjectManager.vb # Project file management
│ ├── BuildManager.vb # Build system integration
│ └── SettingsManager.vb # Settings persistence
├── Utilities/
│ ├── FileHelper.vb # File operations
│ └── CssHelper.vb # GTK CSS styling
└── Resources/
└── *.png # Embedded icons and images
সেটিংস সংরক্ষণ করা হয়
~/.config/SimpleIDE/settings.json
"Theme": "Dark",
"EditorTheme": "VS Code Dark",
"FontFamily": "Monospace",
"FontSize": 12,
"ShowLineNumbers": true,
"EnableSyntaxHighlighting": true,
"TabWidth": 4,
"UseSpacesForTabs": true
SIMPLEIDE_SETTINGS_PATH– ডিফল্ট সেটিংসের অবস্থান ওভাররাইড করুন
SIMPLEIDE_THEME– রঙ থিম সেট করুন (অন্ধকার | হালকা | সিস্টেম)
SIMPLEIDE_DEBUG– ডিবাগ লগিং সক্ষম করুন (1 | সত্য)
প্রকল্পটি কঠোর কোডিং কনভেনশনগুলি অনুসরণ করে:
হাঙ্গেরিয়ান স্বরলিপি ভেরিয়েবলের জন্য:
l= স্থানীয় পরিবর্তনশীল
p= ব্যক্তিগত ক্ষেত্র
v= প্যারামিটার
g= গ্লোবাল ভেরিয়েবল
এনাম প্যাটার্ন: সমস্ত এনাম দিয়ে শুরু হয়
eUnspecifiedএবং শেষ
eLastValue
এক্সএমএল ডকুমেন্টেশন: সমস্ত সরকারী সদস্যের অবশ্যই এক্সএমএল ডকুমেন্টেশন মন্তব্য থাকতে হবে
হ্যান্ডলিং ত্রুটি: কনসোল লগিং সহ সমস্ত পদ্ধতিতে ব্লকগুলি চেষ্টা করুন
# Debug build
dotnet build --configuration Debug
# Release build with optimizations
dotnet build --configuration Release -p:Optimize=true
# Create self-contained executable
dotnet publish -c Release -r linux-x64 --self-contained
# Run all tests
dotnet test
# Run with coverage
dotnet test --collect:"XPlat Code Coverage"
অবদান স্বাগত! এই নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন:
- সংগ্রহস্থল কাঁটাচামচ
- একটি বৈশিষ্ট্য শাখা তৈরি করুন (
git checkout -b feature/amazing-feature)
- প্রকল্পে নথিভুক্ত কোডিং কনভেনশনগুলি অনুসরণ করুন
- সমস্ত এক্সএমএল ডকুমেন্টেশন সম্পূর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিত করুন
- আপনার পরিবর্তনগুলি পুরোপুরি পরীক্ষা করুন
- আপনার পরিবর্তনগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (
git commit -m 'Add amazing feature')
- শাখায় ধাক্কা (
git push origin feature/amazing-feature)
- একটি টান অনুরোধ খুলুন
- টেক্সটবফার অপারেশনগুলির প্রয়োজন
SelectRange+
DeleteSelectionপরিবর্তে
Delete
- আইকন রিসোর্সগুলি অবশ্যই সম্পূর্ণ নেমস্পেস ব্যবহার করতে হবে:
SimpleIDE.icon.png
- জিটিকে# পাথ দ্বন্দ্বগুলির জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য প্রয়োজন
System.IO.Path
এই প্রোগ্রামটি নিখরচায় সফ্টওয়্যার: আপনি এটি পুনরায় বিতরণ করতে পারেন এবং/অথবা এটি ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন, সংস্করণ 3 দ্বারা প্রকাশিত হিসাবে জিএনইউ জেনারেল পাবলিক লাইসেন্সের শর্তাবলীর অধীনে সংশোধন করতে পারেন।
এই প্রোগ্রামটি এটি কার্যকর হবে এই আশায় বিতরণ করা হয়েছে, তবে কোনও ওয়্যারেন্টি ছাড়াই; এমনকি কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বণিকযোগ্যতা বা ফিটনেসের অন্তর্নিহিত ওয়ারেন্টি ছাড়াই। আরও তথ্যের জন্য জিএনইউ সাধারণ পাবলিক লাইসেন্স দেখুন।
এই প্রোগ্রামের সাথে আপনার জিএনইউ জেনারেল পাবলিক লাইসেন্সের একটি অনুলিপি পাওয়া উচিত ছিল। যদি না হয়, দেখুন https://www.gnu.org/licencess/।
- দুর্দান্ত .NET বাইন্ডিংয়ের জন্য জিটিকে# টিম
- .NET 8.0 এবং vb.net জন্য মাইক্রোসফ্ট
- অনুপ্রেরণা এবং সহায়তার জন্য ওপেন সোর্স সম্প্রদায়
দ্রষ্টব্য: ইন্টেলিসেন্স হ’ল মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশনের একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক। সিম্পলাইডের কোড সমাপ্তির বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাধীনভাবে বিকাশিত।
সিম্পলাইড – লিনাক্সে পেশাদার ভিবি.এনইটি উন্নয়ন নিয়ে আসা