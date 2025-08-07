জেমসের টেলিস্কোপ আলফা সেন্টৌরিতে একটি সম্ভাব্য গ্রহ আবিষ্কার করেছে – নিকটতম সূর্যের আলো

জেমস ওয়েব (জেডাব্লুএসটি) এর স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আলফা সেন্টৌরি তারার চারপাশে প্রচলিত দৈত্য দৈত্যের উপস্থিতির দৃ strong ় প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিলেন – নিকটতম সূর্য “সানি টুইন”। যদি আবিষ্কারটি নিশ্চিত হয়ে যায় তবে এটি সূর্যের মতো জীবন্ত তারার জোনে প্রদক্ষিণ করে নিকটতম স্থল গ্রহ। গ্রহের প্রার্থী একজন গ্যাস দৈত্য হওয়ার কারণে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে তিনি আমাদের জানি যে আকারে তিনি জীবনের পক্ষে হবেন না।
আলফা সেন্টৌরি তিনটি তারার একটি বিন্যাস পৃথিবী থেকে মাত্র 4 টি হালকা বছর। এটি দুটি সূর্যের মতো তারা নিয়ে গঠিত – আলফা সেন্টৌরি এ এবং বি – এবং লাল বামন প্রক্সিমা সেন্টৌরি। এখনও অবধি, প্রক্সিমার আশেপাশে তিনটি গ্রহের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে আলফা সেন্টৌরি এ এবং বিতে গ্রহগুলির সন্ধান নিরর্থক ছিল।
ওয়েববিএ টেলিস্কোপে বোর্ডে এমআরআই যন্ত্রের জন্য ধন্যবাদ, বিজ্ঞানীরা আলফা সেন্টৌরি এ -তে একটি গ্যাস জায়ান্টের অস্তিত্বের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুতর প্রমাণ পেয়েছেন। “দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নাল লেটারস” জার্নালে প্রকাশের জন্য গবেষণার ফলাফল গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রথম পর্যবেক্ষণগুলি 2024 সালের আগস্টে করা হয়েছিল, একটি বিশেষ করোনোগ্রাফিক মাস্ক ব্যবহার করে যা তারার আলোকে অবরুদ্ধ করেছিল। এটি আলফা সেন্টাউরির চেয়ে 10,000 গুণ বেশি দুর্বল কোনও বস্তু সনাক্ত করার অনুমতি দেয়, এটি প্রায় দু’বার সূর্য থেকে দূরত্ব। তবে, ফেব্রুয়ারি এবং এপ্রিল 2025 এ আরও পর্যবেক্ষণ এই বস্তুর উপস্থিতি নিশ্চিত করেনি।
আমরা অদৃশ্য গ্রহের একটি সুযোগ নিয়ে কাজ করছি! – ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাদ্নায় সংঘি অ্যাঞ্জিফি অ্যাঞ্জিফর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি উচ্ছ্বসিত। সংঘি টিম রিসার্চ বর্ণনা করে দুটি নিবন্ধের সহকারী।
বিজ্ঞানীরা গ্রহের “নিখোঁজ” ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েক মিলিয়ন কম্পিউটার সিমুলেশন চালিয়েছিলেন। দেখা গেল যে সম্ভাব্য কক্ষপথ গ্রহের মাঝখানে পরবর্তী পর্যবেক্ষণগুলির সময় ওয়েব্বায় দৃশ্যমান হওয়ার জন্য তারার খুব কাছাকাছি হতে পারে।
বিশ্লেষণ অনুসারে, আবিষ্কৃত অবজেক্টটি হতে পারে শনির অনুরূপ একটি ভর সহ একটি গ্যাস জায়ান্টআলফা সেন্টৌরি এ এর চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের চারপাশে চলাচল করা যদি আরও গবেষণা এটি নিশ্চিত করে তবে এটি সৌরজগতের বাইরে এই ধরণের নিকটতম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ গ্রহ হবে।
যেহেতু এই সিস্টেমটি আমাদের খুব কাছাকাছি, তাই কোনও এক্সোপ্ল্যানেটগুলি সন্ধান করা আমাদের ব্যতীত অন্য গ্রহের সিস্টেমে ডেটা সংগ্রহ করার সর্বোত্তম সুযোগ দেয়। যাইহোক, এই পর্যবেক্ষণগুলি অত্যন্ত কঠিন, এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে, কারণ এই তারাগুলি এত উজ্জ্বল, ঘনিষ্ঠ এবং দ্রুত আকাশে সরে যায় – জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি (জেট ড্রাইভের পরীক্ষাগার) থেকে চার্লস বেচম্যান বলেছেন, ক্যালটেকের আইপ্যাক অ্যাস্ট্রোনমিকাল সেন্টারে নাসা এবং নাসা এক্সোপ্ল্যানেট সায়েন্স ইনস্টিটিউট।
বিজ্ঞানীদের মতে, আবিষ্কারটি ভবিষ্যতের এক্সোপ্ল্যানেটস গবেষণার জন্য বিশেষত আমাদের আশেপাশের আশেপাশের সূর্যের মতো তারার চারপাশে ঘুরে বেড়ানোগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
জেমস ওয়েবের টেলিস্কোপ নাসা, ইএসএ এবং কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সির একটি যৌথ উদ্যোগ। ইএসএ টেলিস্কোপ শুরুর জন্য এবং মিরি সহ কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাথে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করেছিল।
যদি পরবর্তী পর্যবেক্ষণগুলি কোনও গ্রহের অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করে তবে এটি ওয়েববিএ এবং অন্যান্য টেলিস্কোপ দ্বারা পরিচালিত আরও গবেষণার জন্য মূল বিষয় হয়ে উঠবে।