জেমস কারভিল ট্রাম্প অ্যাডমিন ধসের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য দ্বিগুণ হয়ে যায় – বলে যে এটি ঘটছে ‘এখন’

ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ জেমস কারভিল বৃহস্পতিবার জোর দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে 30 দিন ভেঙে যাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার সময় তিনি ঠিক ছিলেন।

সাংবাদিকের উপস্থিতির সময় এবং আব্রামের পডকাস্টকারভিল তার ভবিষ্যদ্বাণীটি দ্বিগুণ হয়ে গেল যখন আব্রামস পরামর্শ দিয়েছিল যে সে এটি ভুল করেছে।

“আমি মনে করি এটি এখন ভেঙে যাচ্ছে,” কারভিল আব্রামসকে বলেছিলেন, যিনি এটি মজাদার বলে মনে করেছিলেন। “30 দিন – 180 দিন, ঠিক আছে। এটি ঠিক আপনার সামনে ভেঙে যাচ্ছে” “

আব্রামস ফেব্রুয়ারিতে তার শোতে কারভিলের একটি ক্লিপ খেলে বিষয়টি নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসন “ভেঙে” চলেছে এবং 30 দিনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

আব্রামস বৃহস্পতিবার কৌশলবিদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি এখনও ভবিষ্যদ্বাণীটির পাশে দাঁড়িয়েছেন কিনা।

কারভিল জবাব দিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি “ফেব্রুয়ারিতে একটি সুন্দর স্মার্ট লোক”।

তিনি কয়েক মাসের পুরানো ভবিষ্যদ্বাণীকে রক্ষা করেছিলেন, উল্লেখ করে বলেছিলেন, “আপনি কী ঘটছে তা দেখুন এবং আপনি যে বর্তমান জিনিসটি আসছেন তা দেখেন-জনসাধারণের বিরুদ্ধে এর বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যান রয়েছে।”


আর্মেনিয়ান এবং আজারবাইজানীর পতাকা সহ হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প।
ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ জেমস কারভিল দাবি করেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ৩০ দিনের মধ্যে ভেঙে পড়বে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে তিনি ঠিক বলেছেন। গেটি ইমেজ

তিনি ভার্জিনিয়ায় গভর্নরের দৌড়ের মতো আসন্ন নির্বাচনে নেতৃত্বাধীন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের মৃত্যু চলছে তা প্রমাণ করে।

“আপনি কি জানেন যে ভার্জিনিয়ায় আমরা কতটা জিততে যাচ্ছি?” তিনি জিজ্ঞাসা।

“আপনার কোন ধারণা আছে?”

“না, আমি করি না,” আব্রামস প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।

কারভিল ঘোষণা করলেন, “এটা অনেক কিছু হতে চলেছে।

“এটা কাছাকাছি হবে না।”

জুলাইয়ের সাম্প্রতিক ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ জরিপে ভার্জিনিয়া রিপাবলিকান গুবর্নেটরিয়াল প্রার্থী উইনসোম আর্ল-সিয়ার্স 37% এবং ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী অ্যাবিগাইল স্প্যানবার্গার 49% এ রয়েছে।

তবুও, আব্রামগুলি নিশ্চিত ছিল না।

“তবে আপনি বলেছিলেন যে আপনি ভেবেছিলেন যে এই প্রশাসনটি পতনের মাঝে ছিল।”

“আমি মনে করি এটি। হ্যাঁ, আমি করি,” কারভিল ফিরে গুলি করেছিল।


একটি পডকাস্টে জেমস কারভিল এবং ড্যান আব্রামসের স্ক্রিনশট।
কারভিল ড্যান আব্রামস পডকাস্টে উপস্থিত হয়েছিল, কারণ তিনি স্বীকার করেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসন “আপনার সামনে ঠিক ভেঙে যাচ্ছে।” দ্য এবং আব্রামস পডকাস্ট

“এবং আপনি কি ঠিক বলেছেন?” আব্রাম জিজ্ঞাসা করলেন।

কারভিল পিছনে পিছনে গেল না, “হ্যাঁ। আমি মনে করি সেখানে রয়েছে – তারা কোথাও প্রায় 37% বা 40% অনুমোদনের জন্য। তাদের অর্থনৈতিক সংখ্যাগুলি ভয়ানক, কেবল ভয়ানক।

আব্রামস চাপ দেওয়া অব্যাহত রেখেছিলেন, ভোটদানের কথা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে ট্রাম্প ঠিক ভেঙে পড়ার মাঝে নেই।

“আমি নিউইয়র্ক টাইমস এবং রিয়েল স্পষ্ট রাজনীতি থেকে সাম্প্রতিক অনুমোদনের ভোটগ্রহণটি টেনে নিয়েছি এবং একীকরণটি ট্রাম্পের অনুমোদনের 44 এবং 45.8 এর মধ্যে 53 এবং 51.4 অস্বীকৃতির সাথে 6th ই আগস্ট পর্যন্ত।

কারভিল এই সংখ্যাগুলি খারিজ করে বলেছেন, আসন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ “কোনওভাবেই এটি প্রতিফলিত করে না।”

“আমি এই জরিপটি বলতে চাই না, এই জরিপটি, এই সামগ্রিক জরিপ; তবে আমি ইউমাস আমহার্স্ট জরিপের মতো দেখি, আমি গ্যালাপের দিকে তাকাই, আমি এরকম লোকদের দিকে নজর রাখি। আমি সম্পূর্ণ আলাদা কিছু দেখছি। আমি খুব, খুব আত্মবিশ্বাসী যে এই প্রশাসনটি নির্বাচনগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে;

কারভিলের অন্যতম সাম্প্রতিক ভবিষ্যদ্বাণী এত ভাল যায় নি।

২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সপ্তাহগুলিতে, রাজনৈতিক প্রবীণরা এতটাই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে কমলা হ্যারিস জিতবেন, তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের জন্য একটি কলাম লিখেছিলেন শিরোনামে, “তিনটি কারণ আমি নিশ্চিত যে কমলা হ্যারিস জিতবে।”

কারভিলের কলাম ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীর প্রশংসা করার সময় ট্রাম্পকে “পুনরাবৃত্তি নির্বাচনী ক্ষতিগ্রস্থ” হিসাবে নিন্দা করেছিলেন এবং দাবি করেছেন যে “এই সময়টি আলাদা হবে না”।

